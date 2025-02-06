دبي، الإمارات العربية المتحدة – يسرّ كلًا من شركة شركة "إنفوبيب"، المنصة العالمية للاتصالات السحابية، وشركة "لوسيديا"، الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات وإدارة تفاعل العملاء، الإعلان عن عقد شراكة استراتيجية غايتُها تحقيق نقلة نوعية في قطاع تجربة العملاء في منطقة الشرق الأوسط. ومن شأن هذه الشراكة أن تُمكّن الشركات من تخصيص تفاعلاتها مع عملائها على أكمل وجه، وتقديم تجربة سلسة لهم، وتحسين سبُل التواصل معهم، وزيادة ولائهم لعلامتها التجارية، ولا سيما في عصر يحتدم فيه التنافس في الأسواق بين الشركات على كسب رضا العملاء.

إنّ دمج خبرات "لوسيديا" الواسعة في مجال التفاعل مع العملاء وتحليل البيانات ضمن منصة "إنفوبيب" يتيح للمؤسسات الاستفادة من الرؤى المستخلصة من أدوات الاستماع الاجتماعي المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فتستطيع المؤسسات، بفضل ذلك، أن تقدّم تجارب تفاعلية مصممة خصيصًا لكل عميل بناءً على تفضيلاته واحتياجاته عبر قنوات متعددة. ويؤدي هذا التكامل إلى تحسين خدمات دعم العملاء، وتعزيز فعالية التسويق، وتحسين تجربة العملاء على وجه العموم. وتمثل هذه الشراكة نقطة تحوّل في كيفية فهم المؤسسات لعملائها وطريقة تفاعلها معهم.

وفي هذا السياق ، قال زيد شبيلات، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا :"إن هذه الشراكة الاستراتيجية مع لوسيديا تمنحنا فرصةً لتعزيز قدراتنا في تقديم خدمات التواصل عبر القنوات المتعددة، من خلال دمج تقنياتهم المتقدمة في مجال الاستماع الاجتماعي مع منصتنا، ورؤاهم المستندة إلى الذكاء الاصطناعي والمستمدة من قنوات وسائل التواصل الاجتماعي. وبهذا التعاون نمكّن الشركات من التفاعل الأمثل مع عملائها عبر تجارب أكثر تخصيصًا وارتكازًا على البيانات، ونسهم في توطيد روابط التواصل وتحقيق نتائج أفضل على امتداد رحلة العملاء، بما يلبي مختلف حاجاتهم ومتطلباتهم."

وتشمل الفوائد الرئيسة لهذه الشراكة الاستراتيجية ما يلي:

حلول متقدمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تقدّم تحليلات دقيقة ومفصّلة حول سلوكيات العملاء.

تكامل سلس بين منتجات الاتصال وخدماته، يعزز تجربة التفاعل مع العملاء ويضمن انسيابية العمليات.

تفاعل مخصص عبر قنوات المراسلة المستحدثة، يلبي احتياجات العملاء بفعالية ويُحسّن رضاهم.

من جانبه، قال زياد بن سليمان، مدير تطوير الأعمال في شركة "لوسيديا": "تمثل شراكتنا مع إنفوبيب خطوةً هامةً في سبيل تحقيق رسالتنا، ألا وهي تزويد الشركات بالأدوات اللازمة لتقديم تجارب استثنائية للعملاء، تتسم بعمق المعنى ودقة التخصيص". وأضاف: "نحن واثقون بأن عملاءنا سيجدون في تقنيات الاتصال المتطورة التي تقدمها إنفوبيب ما يزيد من رضا عملائهم وولائهم زيادةً ملحوظة".

نبذة عن إنفوبيب

إنفوبيب هي منصة اتصالات سحابية عالمية تمكن الشركات على بناء تجارب متكاملة في جميع مراحل رحلة العميل. وتقدم المنصة الموحدة حلولًا للتفاعل مع العملاء عبر قنوات متعددة، وخدمات التحقق من هوية المستخدمين والمصادقة على صحة معلوماتهم، إضافةً إلى حلول لإدارة مراكز خدمة العملاء. وتساعد أيضًا الشركات على تسهيل سبُل التواصل مع عملائها وتحسينها عبر هذه القنوات المتعددة، من أجل الوصول إلى أكثر من سبعة مليارات جهاز متصل في أرجاء القارات الست، من خلال أكثر من 9,700+ اتصال، منها 800+ اتصال مباشر مع مشغلي الشبكات. مما يُفضي إلى تنامي أعمال الشركات وزيادة ولاء عملائها لعلامتها التجارية. وقد أُسست إنفوبيب في العام 2006 على يد المؤسسين المشاركين: سيلفيو كوتيتش، وروبرتو كوتيش، وإيزابل جيلينيتش.

نبذة عن لوسيديا

لوسيديا هي منصة موحدة، معززة بالذكاء الاصطناعي لإدارة تجارب العملاء ودعم أنشطة التسويق وخدمة العملاء في المؤسسات الحكومية والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة. صُممت منصتنا خصيصًا لتلبية حاجة المؤسسات في الوطن العربي إلى واجهة موحدة وسهلة الاستخدام تتيح لها إدارة تجارب العملاء واتخاذ قرارات مدعومة ببيانات دقيقة.

تجمع منصة لوسيديا بين تقنيات معززة بالذكاء الاصطناعي والقدرة الفائقة على فهم اللغة العربية بتنوع تعابيرها وخصوصياتها الثقافية، وذلك بدرجة من الدقة في التحليل تصل إلى 92% على نطاق يشمل 15 لهجة عربية مختلفة، مما يقدم للمؤسسات فرصة للتفاعل بدقة وبشكل شخصي مع الجمهور. تقدم منصة لوسيديا بيانات استدلالية ومعلومات لحظية تساعد المؤسسة على تحسين الاستفادة من التفاعل مع العميل وخفض التكاليف وتنمية الأعمال، من خلال منصة موحدة ومتكاملة.

لوسيديا تمتثل بالكامل للقوانين العالمية والإقليمية للخصوصية وحماية البيانات، ومنها معايير مراقبة تنظيم الخدمات SOC2 المتعلقة بإدارة البيانات، ونظام حماية البيانات الشخصية PDPL الصادر عن الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، والنظام الأوروبي العام لحماية البيانات GDPR للعملاء في دول الاتحاد الأوروبي. تلتزم لوسيديا أيضًا بإطار العمل

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