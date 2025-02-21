تعاون استراتيجي للاستثمار وتشغيل محطات شحن السيارات الكهربائية في أهم المواقع الاستراتيجية في مصر

القاهرة، مصر - بحضور معالي الوزير مهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وقعت شركة حسن علام للمرافق وشركة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية بالشراكة مع شركتي مصر للبترول وغازتك، اتفاقية مساهمين لنشر محطات شحن السيارات الكهربائية في جميع أنحاء مصر. تستفيد هذه الاتفاقية من شبكات محطات الوقود المنتشرة لشركة مصر للبترول وغازتك لتركيب وتشغيل محطات شحن المركبات الكهربائية في المواقع الاستراتيجية في جميع أنحاء البلاد.

تدعم وزارة البترول والثروة المعدنية تحت قيادة معالي الوزير مهندس كريم بدوي الانتقال نحو بدائل الطاقة المتجددة، حيث تعد هذه المبادرة ركيزة أساسية لاستراتيجية الوزارة لتعزيز الاستدامة في مجال النقل وتنويع حلول الطاقة.

تم توقيع اتفاقية المساهمين على هامش مؤتمر إيجيبس من قِبَل كلٍ من مهند كمال، الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري في شركة حسن علام للمرافق، وشمس عبد الغفار، العضو المنتدب لقطاع شحن السيارات الكهربائية في إنفنيتي، ومحمد ماجد، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للبترول، وعبد الفتاح فرحات، رئيس مجلس إدارة شركة غازتك.

وصرحت داليا وهبه، الرئيسة التنفيذية لحسن علام للمرافق: "تعكس هذه الشراكة التزامنا بالاستثمار في البنية التحتية المستدامة التي تدعم تحول قطاع الطاقة في مصر. وعن طريق توحيد جهودنا مع رواد الصناعة، نتخذ خطوة كبيرة لبناء منظومة متكاملة لشحن السيارات الكهربائية تهدف لتيسير التحول نحو وسائل نقل مستدامة وصديقة للبيئة".

وصرح ناير فؤاد، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إنفنيتي، قائلًا: "تمثل هذه الشراكة خطوة محورية لزيادة انتشار السيارات الكهربائية والاعتماد عليها كوسيلة تنقل رئيسية في مصر. فمن خلال شراكتنا مع قادة القطاع، نسعى لتعزيز البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية، ووضع أسس قوية لمنظومة تنقل وطنية أكثر استدامة. وبفضل دعم وزارة البترول والثروة المعدنية لنا، نثق في قدرة هذا التعاون على تحقيق انتشار واسع للسيارات الكهربائية، وتعزيز مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في حلول التنقل الكهربائي"

نبذة عن شركة إنفنيتي

تأسست إنفنيتي عام 2014 وتُعد الشر كة المصرية الوحيدة المتخصصة بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة في السوق المحلي. تقوم الشركة بتطوير حلول مبتكرة للطاقة النظيفة وإقامة مشروعات بكافة الأحجام وفي العديد من القطاعات. تعتمد إنفنيتي على العديد من المصادر المختلفة لتوليد الطاقة بما في ذلك الطاقة الشمسية وط اقة الرياح وتحويل المخلفات لطاقة، كما تمكنت من تطوير حلول تكنولوجية أخرى مثل الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه وحلول شبكات محطات شحن السيارات الكهربائية (EV)، هذا بالإضافة لحلول تكنولوجية إضافية مثل حلول بطاريات تخزين الطاقة وشبكات نقل الطاقة.

وفي عام 2020، تعاونت إنفنيتي مع شركة أبو ظبي لطاقة المستقبل (مصدر) في تأسيس شركة إنفنيتي باور والتي تُعد حاليًا أكبر شركة للطاقة المتجددة في أفريقيا والتي تتخصص بالكامل في توفير حلول الطاقة المتجددة، مع التركيز بشكل خاص على الحلول التكنولوجية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح البرية. تتمتع الشركة بخبرات واسعة تمثل مزيجًا من خبرات الشركتين المؤسستين لها، واللتان تمتلكان سجلًا استثنائيًا من النجاحات والإنجازات في تطوير وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، كما تمتلك إنفنيتي باور محفظة تشغيلية هائلة لمحطات ومشروعات الطاقة المتجددة في كل من مصر وجنوب أفريقيا والسنغال، حيث تستهدف إنفنيتي باور أن تصل القدرات التشغيلية لمشروعات الطاقة المتجددة الخاصة بها إلى 10 جيجاوات بحلول عام 2030. أما عن حملة أسهم مجموعة إنفنيتي فهم مؤسسة التمويل الأفريقية (AFC) والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)

إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية

قامت إنفنيتي، الشركة الرائدة في قطاع الطاقة المتجددة في مصر وأفريقيا، بتأسيس إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية عام 2018 بغرض إقامة وتشغيل شبكة واسعة لمحطات شحن السيارات الكهربائية على مستوى الجمهورية. واليوم تدير إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية الشبكة الأكبر والأسرع نموًا من نوعها لشحن السيارات الكهربائية في مصر وافريقيا.

لقد تمكنت الشركة من خلال الشراكات المتميزة التي عقدتها مع العديد من القطاعات، مثل القطاع التجاري والقطاع العقاري وقطاع التجزئة ومحطات الوقود، من تقديم حلول شحن مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات العملاء المتنوعة. من ناحية أخرى يمكن لقائدي السيارات الكهربائية التحكم في شحن سياراتهم والحصول على الدعم الفني الذي يحتاجون إليه في أي وقت، بفضل تطبيق إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية وكذلك الخط الساخن لخدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع. تضم شبكة إنفنيتي لشحن السيارات الكهربائية حاليًا 200 محطة و700 نقطة شحن منتشرة في 16 محافظة، وهو ما يتيح لقائدي السيارات الكهربائية أعلى مستويات الراحة عند شحن سياراتهم في أي مكان يذهبون إليه

شركة حسن علام للمرافق

تعد شركة حسن علام للمرافق ذراع الاستثمار والتطوير لمجموعة حسن علام القابضة. حيث تستهدف الشركة مشروعات الطاقة الخضراء وتلبية الطلب المتزايد على خدمات البنية التحتية في مصر والمنطقة. تأسست الشركة عام 2017، وتركز استثماراتها وجهودها على البنية التحتية المستدامة، خاصةً في مجالات الطاقة المتجددة، والمياه، واللوجستيات، والنقل، والبنية التحتية الاجتماعية.

لمزيد من المعلومات، برجاء زيارة الموقع الإلكتروني www.hassanallam.com.

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