طلال الخميس: خيار مثالي للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع توفير سيولة منتظمة بمرونة عالية

خيار مثالي للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع توفير سيولة منتظمة بمرونة عالية سطام المرزوق: سعداء بتعيين بنك الخليج وكيلا للصندوق ونسعى دائما إلى تقديم حلول مالية تتيح لعملائنا الاستفادة من عوائد تنافسية

أعلنت شركة الخليج كابيتال للاستثمار "إنفست جي بي"، الذراع الاستثمارية لبنك الخليج، عن إطلاق صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي، برأس مال متغير يتراوح حجمه بين 7 مليون دولار كحد أدنى و1 مليار دولار أمريكي كحد أقصى. وهو صندوق استثماري متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويُعد ثاني صناديق السوق النقدي التي تطلقها الشركة، بعد النجاح اللافت لصندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي، الذي تم إطلاقه مطلع العام الجاري.

يهدف الصندوق الجديد إلى توفير حل استثماري منخفض المخاطر وعالي السيولة في الدولار الأمريكي، حيث يتيح سيولة أسبوعية لتلبية احتياجات المستثمرين، ويبلغ الحد الأدنى للاشتراك 3,000 دولار أمريكي فقط. ويتيح الصندوق المشاركة للأفراد والمؤسسات داخل الكويت وخارجها، بما في ذلك المستثمرين غير الكويتيين سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، بالإضافة إلى الشركات والمؤسسات الكويتية والخليجية والأجنبية داخل وخارج دولة الكويت.

وبهذه المناسبة، صرح رئيس إدارة الأسهم الإقليمية والدخل الثابت في "إنفست جي بي" السيد / طلال الخميس قائلاً: " "إن صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي يمثل خياراً مثالياً للعملاء الباحثين عن استثمارات متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مع توفير سيولة منتظمة ومرونة عالية في إدارتها ويأتي الصندوق استكمالاً لرؤية الشركة في تنويع منتجاتها الاستثمارية لخدمة مختلف شرائح العملاء".

وأضاف الخميس أن استراتيجية الاستثمار في الصندوق ستركز على أدوات مالية قصيرة الأجل ومنخفضة المخاطر، بما يشمل ودائع مصرفية لدى بنوك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والصكوك التي قد تطرحها الجهات الحكومية والبنوك والشركات ذات الجودة العالية (BBB) أو أعلى، واستثمارات في صناديق سوق نقد مرخصة من الهيئة أو مرخص لها من قبل جهة رقابية أجنبية التي لها نفس الأهداف الاستثمارية للصندوق والمطابقة للشريعة الإسلامية.

من جانبه، قال رئيس الخدمات المصرفية وادارة الثروات في بنك الخليج السيد/ سطام المرزوق : "يسعدنا تعيين بنك الخليج وكيلا لبيع صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدولار الأمريكي حيث نسعى دائما إلى تقديم حلول مالية تتيح لعملائنا الاستفادة من عوائد تنافسية مع مرونة في إدارة أموالهم بما فيها الحلول الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، انطلاقاً من أهدافنا الرامية إلى التركيز على إدارة الثروات للأفراد.."

ويأتي إطلاق هذا الصندوق في أعقاب الأداء القوي الذي حققه صندوق اللؤلؤة للسوق النقدي بالدينار الكويتي، والذي سجل صافي قيمة أصول (NAV) قدره 1.00925 دينار كويتي، وعائد سنوي منذ التأسيس في منتصف مارس 2025 بنسبة 3.07% على أساس سنوي، وعائد شهري بنسبة 3.56% على أساس سنوي حتى 30 يونيو 2025.

منذ تأسيسها في عام 2023، تكللت "إنفست جي بي" بسلسلة من النجاحات التي رسخت مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في قطاع الاستثمار، وقد تميزت الشركة بالعديد من الإنجازات البارزة والشراكات الاستراتيجية التي مكنتها من تقديم حلول استثمارية مبتكرة، حيث نجحت الشركة خلال فترة وجيزة في توسيع قاعدة عملائها وتوفير فرص مميزة لتلبية احتياجاتهم المتنوعة.

لقد أتاحت الشراكات مع مؤسسات رائدة مثل Investcorp وAvaloq و Ares Wealth Management Solutions للعملاء الوصول إلى محافظ عقارية متنوعة، ومنصات رقمية متقدمة لإدارة الثروات، وأفضل المنتجات الاستثمارية البديلة. تعكس هذه الإنجازات التزام "إنفست جي بي" بدفع عجلة النمو، ودعم قطاع الاستثمار في الكويت، وتقديم قيمة استثنائية لعملائها.

يذكر أنه يمكن للعملاء الاشتراك في الصندوق والاطلاع على نشرة الاكتتاب والنظام الأساسي للصندوق وكافة التفاصيل الأخرى من خلال زيارة أي من أفرع بنك الخليج بصفته وكيل الاكتتاب، أو عبر مقر شركة "إنفست جي بي" الرئيسي الكائن في برج الحمراء للأعمال بمنطقة الشرق.

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