تأتي الشراكة تتويجاً للاتفاقيات الثنائية الموقَّعة بين الدولتين في فبراير الماضي والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التكنولوجي والاقتصادي

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: في خطوة نوعية تعكس متانة العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إيطاليا، أعلنت مجموعة «G42» الرائدة في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي ومقرها بإمارة أبوظبي، من خلال شركتها التابعة «Core42»، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة «iGenius» الإيطالية، المختصة بتطوير نماذج الذكاء الاصطناعي للقطاعات الخاضعة للتنظيم الصارم، وذلك بهدف تدشين أكبر بنية تحتية لحوسبة الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وتتمحور الشراكة حول نشر بنية تحتية لحوسبة عالية الأداء تعتمد على وحدات المعالجة الرسومية المتقدمة من شركة «إنفيديا» من نوع «NVIDIA Blackwell»، حيث ستتولى شركة «Core42» الإماراتية تشغيل البنية التحتية وإدارتها ضمن خطة شاملة للتوسع على مستوى القارة الأوروبية، من خلال تأسيس بنية تحتية سيادية للذكاء الاصطناعي في السوق الأوروبية.

وأُعلن عن الشراكة الجديدة على هامش النسخة الثالثة من حوارات «إنفستوبيا أوروبا» والتي عُقدت في ميلان، بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، ومعالي أدولفو أورسو، وزير الشركات و"صُنع في إيطاليا"، ومعالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إلى جانب مسؤولي شركات «G42 » و «Core42» و «iGenius».

وبهذه المناسبة، أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس إنفستوبيا، أن توقيع الاتفاق بين شركتي «G42» و «iGenius» يُعد انعكاسًا لمتانة التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإيطالية، ويؤكد رؤية حوارات "إنفستوبيا أوروبا" بتعزيز الشراكات المثمرة بين الشركات الإماراتية والإيطالية وتسريع الاستثمارات في قطاعات الاقتصاد الجديد، من بينها الذكاء الاصطناعي الذي يشكّل محورًا رئيسيًا في التحولات العالمية، بما يدعم توجهات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل القائم على المعرفة والابتكار، والتحوُّل إلى مراكز عالمية للاقتصاد الجديد.

وبدورها، تعمل شركة «iGenius» على تطوير مركز بيانات يُعرف باسم «كولوسيوم (Colosseum)» يتميز بقدرة معالجة عالية تتجاوز 100 إكزافلوب، ويُخصص لتشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البيئات التي تتطلب مستوى مرتفعًا من التحكم بالبيانات. هذا المركز لا يقتصر على كونه مخصصا لتخزين وتشغيل البيانات، بل يُخطط للمركز ليكون بمثابة نموذج يُحتذى به في بناء مصانع أخرى مخصصة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تتطلب دقة عالية وحماية صارمة للبيانات.

ومن خلال الشراكة بين الجهتين، ستكون البنية التحتية الجديدة لحوسبة الذكاء الاصطناعي ركيزة أساسية لتسريع تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عدد من القطاعات الحيوية في أوروبا، تشمل الخدمات المالية، والصناعة، والقطاع العام. وجاءت هذه الخطوة استجابةً للحاجة المتزايدة في أوروبا إلى بنية تحتية رقمية تتميّز بمستويات عالية من الأمان والكفاءة وقابلية التوسّع، بما يتوافق مع توجهات القارة نحو تعزيز سيادتها الرقمية.

وتأتي الشراكة تتويجاً للاتفاقيات الثنائية الموقعة بين الدولتين في فبراير الماضي، والتي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون التكنولوجي والاقتصادي، وبناء بنية تحتية رقمية متقدمة تسهم في دعم طموحات أوروبا نحو اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة.

ومن جانبه علق »كيريل إفتيموف«، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «G42»، والرئيس التنفيذي لشركة «Core42»، بأن الشراكة مع شركة «iGenius» تُشكّل مرحلة جديدة في دعم اقتصاد الذكاء الاصطناعي الأوروبي. وأوضح أن الجمع بين خبرات «Core42» في تطوير البنية التحتية السيادية للذكاء الاصطناعي، والنهج الابتكاري الذي تنتهجه إيطاليا، يُمهد الطريق أمام إطلاق الجيل المقبل من حلول الذكاء الاصطناعي في القارة الأوروبية. وأضاف قائلاً: "تعكس هذه الخطوة طموحنا التجاري وتؤكد أيضاً على الثقة الاستراتيجية المتبادلة بين دولة الإمارات وإيطاليا في دفع عجلة الابتكار في منظومة الذكاء الاصطناعي العالمية".

ومن جهته أكد «أوليان شاركا»، الرئيس التنفيذي لشركة «iGenius»، أن التحالف مع مجموعة G42 يُمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير بنية تحتية ذات قدرات سيادية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى القارة الأوروبية. وأوضح أن الشراكة تجمع بين بنية تحتية حوسبية عالمية المستوى وخبرات متقدمة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم حلول مؤثرة تخدم مختلف القطاعات. وأضاف أن هذا التعاون يُسهم أيضاً في ترسيخ مكانة إيطاليا كمركز محوري للابتكار المسؤول والتحول الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي.

نبذة عن Core42

تُعد شركة Core42، التابعة لمجموعةG42، شركة رائدة في تمكين الأفراد والمؤسسات والدول من استغلال الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي والبنية التحتية السحابية السيادية والخدمات الرقمية. تسعى Core42 إلى تسخير أحدث الحلول والابتكارات لتسريع مسيرة نجاح عملائها ومساعدتهم على تحقيق أهدافهم بفعالية وكفاءة.

نبذة حول مجموعة « G42»

تُعد G42 شركة رائدة عالميًا في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة برؤية مستقبلية تهدف إلى خدمة البشرية والمستقبل. انطلقت G42 من أبوظبي، وتمتد عملياتها إلى مختلف أنحاء العالم، حيث تؤمن بأن الذكاء الاصطناعي يمثل قوة فاعلة لخدمة المجتمعات وتحقيق الخير العام. يكرّس فريق G42 جهوده لتوسيع آفاق استخدام التكنولوجيا، عبر اعتماد حلول مبتكرة تُسهم في دفع عجلة التقدم ومعالجة التحديات المجتمعية الملحّة.

تتعاون G42 مع الدول والمؤسسات والأفراد لبناء البنية التحتية اللازمة لعالم الغد. ومن علم الأحياء الجزيئي إلى استكشاف الفضاء، مرورًا بمختلف المجالات الحيوية، تُحوّل G42 الإمكانات التقنية المتسارعة إلى حلول واقعية تُحدث فرقاً ملموساً اليوم.

نبذة عن شركة iGenius

تُعد iGenius شركة تقنية متقدمة متخصصة في تطوير حلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات العاملة في القطاعات شديدة التنظيم، مثل الخدمات المالية، والجهات الحكومية، والصناعات الثقيلة. وتُعد اليوم واحدة من أبرز الشركات الناشئة ذات تقييم المليار دولار (يونيكورن) في مشهد الذكاء الاصطناعي الأوروبي، حيث تنشط في كل من أوروبا والولايات المتحدة لدعم المؤسسات في تبني الذكاء الاصطناعي الآمن والخاص والفعال على نطاق واسع.

ويُعد "Unicorn" المنتج الرئيسي للشركة، ويوفر حلولاً مخصصة للمؤسسات الراغبة في دمج الذكاء الاصطناعي بطريقة آمنة وفعالة، وذلك بالاعتماد على نموذجين مملوكين من نماذج اللغة الكبيرة (LLMs):

Italia 10B: نموذج متعدد اللغات مُحسّن للقطاعات المنظمة، ويتميز بالكفاءة العالية في المعالجة.

Colosseum 355B: نموذج مخصص للحالات ذات الأهمية الحرجة والتي تتطلب دقة وأداء عاليين.

كما تقدم الشركة منتجاً آخر هو Crystal، وهو وكيل ذكاء اصطناعي لتحليل البيانات واتخاذ القرار، يتيح تحليل المعلومات بلغة طبيعية ويُسهّل الوصول إلى رؤى استراتيجية دقيقة لدعم عملية صنع القرار.

نبذة عن قمة إنفستوبيا

قمة "إنفستوبيا" هي منصة إماراتية تهدف إلى تسريع نمو الاقتصاد الجديد من خلال تعزيز الحوار العالمي، وتمكين الشراكات والمجتمعات الاقتصادية، وتسهيل تدفق رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية ذات الأثر العالي.

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