نيويورك، أعلنت فنادق "إكوينوكس"، العلامة التجارية الرائدة في عالم الضيافة الفاخرة، عن إنشاء منتجع يجمع بين التجارب الفاخرة والاستدامة والابتكار في "تريام" إحدى وجهات "مقنا" الاثنتي عشرة الممتدّة على ساحل خليج العقبة في نيوم.

وسيوفّر "منتجع إكوينوكس" في هذه الوجهة المذهلة، التي تعد من أهم المواقع الساحلية غير المكتشفة في العالم، تجربة ضيافة غير مسبوقة، بين أحضان الطبيعة، في بيئة تجمع ما بين روعة المناظر الجبلية وجاذبية البحر. وسيبرز منتجع "إكوينوكس"، وسط مساحات الطبيعة، المتّصلة بمياه البحر النقية، كتحفةٍ معمارية مذهلة، مصمّمة على شكل جسرٍ يمتدّ على طول 450 متراً، وعلى ارتفاع 40 متراً فوق بحيرة تريام الهادئة.

وقال كريستوفر نورتون، الرئيس التنفيذي لفنادق إكوينوكس: "نفخر في فنادق إكوينوكس أن نقدّم تجربة ضيافة استثنائية في منطقة نيوم، التي تبني نموذجاً مستقبلياً للعيش المثالي ". وأضاف: "تعكس شراكتنا مع نيوم التزامنا المشترك بتقديم مفاهيم مبتكرة وغير مسبوقة للضيافة الفاخرة عبر دفع الابتكار، وتعزيز الاستدامة"، مشيراً إلى أن المنتجع الذي سيقع بين "ذا لاين" وأقصى جنوب خليج العقبة سيشكّل نموذجاً مختلفاً للرفاهية وإحياء وجهة تريام بأكملها، من خلال تجارب ضيافة فريدة ومتميّزة، لا تقدّمها سوى فنادق إكوينوكس".

من جهته، قال جيريمي ليستر، المدير التنفيذي لـ"مقنا": "لطالما وضعت نيوم الابتكار النوعي والريادة ضمن طليعة أهدافها، وشراكتنا اليوم مع فنادق إكوينوكس تعيد التأكيد على رؤية نيوم الريادية، حيث يدمج "منتجع إكوينوكس" في وجهة تريام بين الابتكار والرفاهية". وأضاف ليستر:" من خلال شراكتنا مع هذه العلامة الفندقية الرائدة، سنقدم مفاهيم مبتكرة للضيافة المستدامة مع التركيز على تقديم تجارب استثنائية يندمج فيها زوّار المنتجع ليختبروا أسلوب عيشٍ جديد نابض بالحياة.".

من ناحيته، قال كريس نيومان، المدير التنفيذي لقسم الفنادق في نيوم: "يسعدنا أن نرحّب بفنادق إكوينوكس في نيوم، حيث تشكّل شراكتنا الجديدة هذه علامة فارقة في رحلتنا نحو إعادة تعريف مفهوم الضيافة الفاخرة في وجهة "مقنا" المتألّقة جمالاً وسحراً على طول ساحل نيوم البكر. تعكس شراكة نيوم وفنادق إكوينوكس كذلك رؤيتنا المشتركة لدفع الابتكار ودعم الاستدامة والارتقاء بمفهوم الضيافة نحو آفاقٍ جديدة. وسيمثل هذا المنتجع نموذجاً رائداً للرفاهية، حيث سيقدّم تجارب ضيافة فريدة وملهمة، توفّرها فنادق إكوينوكس حصراً دون غيرها من الفنادق. ومن خلال هذه التجارب، سيستكشف الزوّار عن كثب وجهة تريام الاستثنائية، حيث تم تصميم المنتجع بجميع تفاصيله بعنايةٍ بالغة لتعزيز رفاهية الضيوف وتوفير أسلوب حياة فاخر."

وحرصاً على توفير أسلوب حياة يتّسم بأعلى مستويات الرفاهية، سيشتمل "منتجع إكوينوكس" على خيارات ضيافة متنوّعة، إذ يضم غرفاً فندقية واسعة وأجنحة فسيحة، ومسبحاً بطول 450 متراً، وناديين صحيين وعلاجات متطورة للمحافظة على الصحّة والنشاط البدني، بالإضافة إلى مطاعم عالمية المستوى. كل هذه الخيارات والخدمات ستجتمع في "منتجع إكوينوكس تريام" المحاط بمناظر طبيعية خلّابة ، لتجعل منه منتجعاً فريداً لا نظير له، يزخر بتجارب الضيافة الاستثنائية، ويرسّخ مكانته كواحدٍ من وجهات الضيافة الأكثر تميّزاً في العالم.

وانطلاقاً من القيم الجوهرية التي تتبنّاها فنادق "إكوينوكس"، والمتمثلة في دعم النشاط والغذاء الصحي والتجديد وتعزيز العلاقات الاجتماعية، والتزاماً بأعلى معايير التميّز، سيوفّر المنتجع، من خلال برامجه المبتكرة، تجارب تفاعلية غامرة يندمج بها الزوّار بكافّة حواسهم، ممّا يجعل منه نموذجاً يحتذى لتوفير أعلى مستويات الرفاهية والصحة. سواء كنت تبحث عن مكانٍ لتجديد النشاط أو لخوض المغامرات، أو عن ملاذٍ هادئ للاسترخاء، فستجد جميع ما تبحث عنه من تجارب فريدة في "منتجع إكوينوكس تريام".

حول فنادق إكوينوكس

"فنادق إكوينوكس" هي علامة تجارية عالمية للضيافة الفاخرة، وتنمو بشكلٍ متسارع، وهي فرع من علامة "إكوينوكس" العالمية. انطلاقاً من نهجها المتكامل لأسلوب الحياة الفاخرة، وتركيزاً على التصاميم المتطوّرة، تقدّم "فنادق إكوينوكس" محفظةً متنوّعة من الفنادق الفاخرة ذات تصاميم معمارية مذهلة، لتضمن الاستمتاع بأعلى مستويات الرفاهية ضمن أسلوب حياة فاخر، سواءً في المدن، أو المنتجعات، أو في وجهات سياحية عالمية. وتتمتع "فنادق إكوينوكس" بجميع ميزات الفخامة المرتبطة بعلامة "إكوينوكس" التجارية الفاخرة، سواءً كان من حيث أسلوب الحياة، أو المكانة الراقية، أو المستوى العالي من الرفاهية. من خلال فنادقها الفاخرة المنتشرة حول العالم، تعيد "فنادق إكوينوكس" تعريف مفهوم الفخامة لتصنع إرثاً غنيّاً خاصّاً بها.

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حول مقنا

"مقنا" هي منطقة نيوم الساحلية الجديدة للسياحة الفاخرة، التي تضمّ 12 وجهة رئيسية تمتد على طول 120 كم من ساحل خليج العقبة الخلّاب. ستعيد مقنا تعريف مفهوم المعيشة والضيافة الفاخرة المستدامة، من خلال توظيف أحدث الابتكارات التقنية وتقديم تصاميم معمارية إبداعية تتناغم بشكل استثنائي مع الطبيعة المحيطة وجمالها الأخّاذ.

ستقدّم كل من وجهات "مقنا" الاثني عشر – "إبيكون"، و "نورلانا"، و"سيرانا"، و"أوتامو"، و"أكويلم"، و"ليجا"، و"زاردون"، و"زينور"، و"الانان"، و"قيدوري"، و"جاومور"، و"تريام"، تجارب استثنائية لا مثيل لها في العالم، وستكون المكان الأمثل للمبتكرين والمبدعين لإبراز مواهبهم وتجسيد أفكارهم الملهمة في بقعة من أجمل بقاع الأرض.

وستضم "مقنا" 15 فندقاً فاخراً، تشتمل على أكثر من 1600 غرفة وجناح وشقة فندقية، بالإضافة إلى أكثر من 2500 وحدة سكنية راقية، مصممّة بعناية لتراعي معايير الاستدامة بكل تفاصيلها، وممتدّة على ما لا يزيد عن 5% من مساحة الأراضي، للحفاظ على الـ95% المتبقية منها للحياة البرية، بما يتوافق مع التزام نيوم الثابت بالمحافظة على البيئة وتسريع عجلة الابتكار في الوقت ذاته.

حول نيوم

نيوم هي انطلاقة واثقة لتقدم البشرية وتجسيد لرؤية تُمثّل ما سيبدو عليه المستقبل الجديد. تقع في شمال غربي المملكة العربية السعودية على البحر الأحمر حيث تبنى من الصفر لتكون حاضرةً تنبض بالحياة ومكاناً تُحدِّد فيه ريادة الأعمال مسار هذا المستقبل الجديد. ستكون نيوم وجهة عالمية لأصحاب الطموح الذين يسعون للمساهمة في بناء نموذج جديد لمعيشة استثنائية وإنشاء أعمال مزدهرة حيث سيتجلى الإبداع فيها في مجال الحفاظ على البيئة.

وستشكّل نيوم موطناً استثنائياً للعيش والعمل وستضم عدداً من المدن والموانئ والمناطق التجارية ومراكز البحوث والمرافق الرياضية والترفيهية والوجهات السياحية.

وبوصفها مركزاً للابتكار، ستستقطب نيوم روّاد وقادة الأعمال والشركات من جميع أنحاء العالم للبحث في التقنيات والمشاريع الجديدة واحتضانها وتسويقها بأساليب مبتكرة. وسيجسّد سكان نيوم قيماً تمثل روح الجماعة، كما سيعتمدون ثقافة تتبنى الاستكشاف والمغامرة والتنوع.

لمزيد من المعلومات يرجى مراسلتنا على البريد الالكتروني media@neom.com أو زيارة موقع نيوم: https://www.neom.com/ar-sa وhttps://www.neom.com/ar-sa/newsroom

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