

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة إنسبشن، إحدى شركات "جي42"، والرائدة في ابتكار حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والمخصصة للمؤسسات، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة "سيبكس"، المزوّد البارز لحلول وخدمات الأمن السيبراني والأمن المادي الشاملة، عبر مجموعةٍ متنوعة من القطاعات، بهدف تسريع وتيرة الابتكار في مجال تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز كفاءة منظومات الدفاع الرقمي في مختلف الصناعات.

وبموجب بنود مذكرة التفاهم، ستتولى "سيبكس" القابضة دور المزوّد الرئيسي لحلول وخدمات الحماية السيبرانية الخاصة بمنصات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تطورها "إنسبشن"، بما يضمن تحصينها ضد التهديدات الرقمية المتسارعة. وفي المقابل، اختارت "سيبكس" شركة "إنسبشن" شريكاً رئيسياً لها في تطوير منتجات الذكاء الاصطناعي. ليعمل الطرفان معاً على ابتكار وتطوير حلول أمنية قائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي، تهدف إلى رفع مستويات الأمان والثقة، والموثوقية لدى قاعدة عملائهما الحالية والمستقبلية. ويعكس هذا التعاون التزام الجانبين بتأمين مستقبل تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال دمج خبرات "إنسبشن" في مجالات الابتكار وتطوير الذكاء الاصطناعي، مع التميز المهني الذي تحظى به "سيبكس" في مجال الأمن السيبراني.

وبهذا الصدد، قال الدكتور أندرو جاكسون، الرئيس التنفيذي لشركة "إنسبشن": "تُعدّ الشراكة مع "سيبكس" محطة محورية في مسيرة تطوير الذكاء الاصطناعي لدينا، لما تملكه من خبراتٍ عميقة في مجال الأمن السيبراني، إضافةً إلى تركيزها الواضح على تلبية احتياجات المؤسسات، وهو ما يجعلها الشريك المثالي في مساعينا لتوسيع محفظتنا من المنتجات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. فضلاً عن ذلك يُشكّل هذا التعاون خطوةً متقدمة نحو إعادة صياغة أساليب تطوير حلول الذكاء الاصطناعي ونشره بشكل آمن. وأضاف: "معاً، نعزز أمن حلولنا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي ونعمل على وضع معيار جديد لمنتجات الذكاء الاصطناعي الموثوقة والمسؤولة عبر مختلف الصناعات."

فيما أكّد هادي أنور، الرئيس التنفيذي لشركة "سيبكس"، أن الشراكة مع "إنسبشن" تُعزّز مكانة الشركة الريادية في مجال الأمن السيبراني الذكي، حيث يتكامل الابتكار والحماية في إطارٍ واحد. وأضاف قائلاً: "نعمل سوياً على تطوير حلول أمنية استباقية، قابلة للتكيّف، وتتكامل بشكلٍ تام مع الجيل الجديد من تقنيات الذكاء الاصطناعي. يُجسّد هذا التعاون رؤيتنا المشتركة في تمكين المؤسسات بحلول أمنية تتنبأ بالتهديدات، وتتجاوب معها، وتتوسع بما يتماشى مع متطلبات عالم رقمي سريع التغير."

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