مشروع "بولس نوفا" سيعزز الربط بين قدرات إندرا وايدج من خلال شركة SIGN4L التابعة لـمجموعة ايدج والمتخصصة في تقنيات الرادار والحرب الإلكترونية، بما يُنشأ أساساً موحداً لتطوير أفضل الحلول وتعزيز النمو في السوق.

أبوظبي، وقّعت مجموعة "إندرا"، الرائدة عالمياً في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الطيران والدفاع والتنقل، ومجموعة "ايدج"، إحدى أبرز مجموعات التكنولوجيا المتقدمة والدفاع في العالم، مذكرة تفاهم لاستكشاف إمكانية توسيع مشروعهما المشترك "بولس نوفا" (PULSE NOVA) ليشمل قدرات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية، وتمكين المشروع من الاستفادة من القدرات المشتركة للطرفين، عبر شركة SIGN4L المتخصصة في الرادار والحرب الإلكترونية ضمن "ايدج"، وصولاً إلى محفظة أنظمة متكاملة وأكثر تنافسية.

تم توقيع مذكرة التفاهم خلال معرض دبي للطيران من قبل حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج، وأنخيل إسكريبانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا، وخوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي للمجموعة. وستُوفر مذكرة التفاهم إطاراً للطرفين لاستكشاف إمكانية توسيع التعاون الحالي من خلال الشركة القائمة في أبوظبي لتطوير وتصنيع الجيل التالي من أنظمة الرادار في دولة الإمارات، ليشمل ذلك قدرات متقدمة في مجال الحرب الإلكترونية ضمن محفظة "بولس نوفا".

وقال أنخيل إسكريبانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة إندرا: "يأتي هذا التوسع تأكيداً على التزام الشركتين بإنشاء مشروع رائد عالمياً في مجال تقنيات الرادار المتقدمة والحرب الإلكترونية عبر مختلف المجالات".

وقال خوسيه فيسنتي دي لوس موزوس، المدير التنفيذي لمجموعة إندرا: "إن الاهتمام بتوسيع نطاق المشروع المشترك هو ثمرة الشراكة الاستراتيجية الناجحة الحالية التي تجمع بين قدرات وخبرات وانتشار تجاري متكامل لتقديم حلول عالمية المستوى لعملائنا، وتعزيز حضورنا في الشرق الأوسط".

من جهتهه: قال حمد المرر، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة ايدج: "نبني اليوم على مشروع مشترك حقق بالفعل نتائج قوية في تطوير الرادارات. ويتطلّب مجال الحرب الإلكترونية خبرات عميقة ومنظومة متكاملة قادرة على العمل بفعالية، وكُلنا ثقة بأن هذا التعاون سيحقق ذلك. فمن خلال الجمع بين قدرات مجموعتي "إندرا" وايدج، يُمكننا تطوير محفظة تُلبي احتياجات العملاء الإقليميين والدوليين وتعزز من مكانة "بولس نوفا" كمركز للأنظمة المتقدمة".

ويركّز التعاون الحالي على التطوير المستمر للتكنولوجيا المتقدمة والابتكار والتوسع العالمي من خلال استهداف الأسواق غير التابعة لحلف الناتو خارج منطقة الاتحاد الأوروبي، حيث تُوظّف ايدج قوتها التجارية وقدراتها التكنولوجية، بينما تعزّز "إندرا" قدرات "بولس نوفا" من خلال نقل التكنولوجيا والمساهمة في مجالات الهندسة والتصنيع والجوانب التجارية.

نبذة عن ايدج

تم إطلاق "ايدج" في نوفمبر 2019 وهي واحدة من أكثر المجموعات التكنولوجية تقدماً وجاء تأسيسها بهدف تطوير حلول مرنة وجريئة ومبتكرة في مجال الدفاع وغيره من المجالات ولتكون حافزاً للتغير والتحول، حيث تكرّس "ايدج" جهودها لتقديم ابتكارات وتقنيات وخدمات فائقة التطور في السوق بسرعة وكفاءة أكبر لتعزيز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كمركز عالمي رائد لصناعات المستقبل وخلق مسارات واضحة ضمن القطاع للجيل التالي من المواهب عالية الكفاءة بما يُمكّنها من تحقيق النجاح والازدهار.

ومن خلال تركيزها على اعتماد تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، تقود "ايدج" تطوير القدرات السيادية للتصدير العالمي والحفاظ على الأمن الوطني، حيث تتعاون مع مشغلي الخطوط الأمامية، والشركاء الدوليين، بالاعتماد على التقنيات المتقدمة، مثل القيادة الذاتية، والأنظمة السيبرانية الفيزيائية، وأنظمة الدفع المتقدمة، والروبوتات، والمواد الذكية. وتجمع "ايدج" بين البحث والتطوير والتقنيات الناشئة والتحول الرقمي وابتكارات السوق التجارية مع القدرات العسكرية لتطوير الحلول المبتكرة والمصممة وفقاً للمتطلبات المحددة لعملائها.

يقع المقر الرئيسي لـمجموعة "ايدج" في أبوظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، وتجمع أكثر من 35 كيان ضمن خمس قطاعات أساسية، تشمل المنصات والأنظمة، الصواريخ والأسلحة، الفضاء والتكنولوجيا السيبرانية ، التكنولوجيا والتطوير الصناعي، وحلول الأمن الوطني.

حول مجموعة إندرا



تُعد مجموعة "إندرا"‏www.indracompany.com شركة قابضة تُعزز التقدّم التكنولوجي، وتتكوّن من شركتين رائدتين: "إندرا"، إحدى أبرز الشركات العالمية في مجالات الدفاع والمراقبة الجوية والفضاء، و"مينسايتMinsait"، المتخصصة في التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات في إسبانيا وأمريكا اللاتينية.

تسهم مجموعة "إندرا" في بناء مستقبل أكثر أماناً وترابطاً من خلال حلول مبتكرة، وشراكات موثوقة، واستقطاب أفضل الكفاءات. وتُعد الاستدامة جزءاً أساسياً من استراتيجيتها وثقافتها، لمواجهة التحديات الاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية.

في السنة المالية 2024، سجلت مجموعة "إندرا" إيرادات بلغت 4.843 مليار يورو، ولديها حضور محلي في 49 دولة، وتُدير عملياتها في أكثر من 140 دولة حول العالم.

