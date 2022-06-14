الشركة ستقوم بتركيب 100 محطة لشحن المركبات الكهربائية في دولة قطر عبر البرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"

الدوحة، قطر : أعلنت شركة "إنجي كوفيلي المناعي"، التابعة لمجموعة "إنجي" الرائدة عالمياً في مجال الطاقة منخفضة البصمة الكربونية، عن فوزها بعقد من المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء"، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة "ترشيد"، لتوريد وتركيب 100 محطة شحن للمركبات الكهربائية في مواقع مختلفة ضمن دولة قطر.

ويعد هذا المشروع أكبر مشاريع البنية التحتية للتنقل الكهربائي والمخصصة للسيارات الكهربائية في الدولة حتى تاريخه، ومن المتوقع أن يخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بواقع 10300 طن سنوياً عند توظيفه بالشكل الأمثل.

وتأتي محطات الشحن ENGIE EV Box بقدرة تتراوح بين 50 و100و150 كيلوواط، وتوفر منافذ شحن تجارية وأخرى فائقة السرعة للسيارات الشخصية. وسيتم تركيب هذه المحطات في مواقع حيوية ضمن قطر بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الملاعب المستضيفة لمباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم ومحطات شحن سيارات الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA ومحطات "وقود" ومحطات شركة "سكك الحديد القطرية" ومشاريع لجنة التجميل التابعة لهيئة الأشغال العامة "أشغال" ومطار حمد الدولي ومنطقة كورنيش الدوحة.

وبهذه المناسبة، قال آبي راجان، المدير العام لشركة "إنجي كوفيلي المناعي": "تماشياً مع جهود الاستدامة التي تبذلها دولة قطر لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي لمشاريع البنية التحتية، نفخر لفوزنا بمناقصة تركيب محطات الشحن الخاصة بنا في قطر. ويمثل هذا المشروع دلالة على قدراتنا المتفوقة في مجال التنقل منخفض الكربون والتزامنا الراسخ بتحقيق هدف الحياد الكربوني".

ويندرج هذا المشروع تحت مظلة خطة العمل المشتركة بين "كهرماء" ووزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء شبكة متكاملة من محطات شحن المركبات الكهربائية بالتنسيق مع مختلف مؤسسات الدولة مثل وزارة البلدية والبيئة والإدارة العامة للمرور وغيرها.

وبدوره، قال المهندس عبدالعزيز الحمادي، مدير إدارة الترشيد وكفاءة الطاقة لدى "كهرماء": "يجسّد هذا المشروع إنجازاً بارزاً يحقق الخطة الاستراتيجية لمؤسسة ’كهرماء‘، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ’ترشيد‘ وبالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء البنية التحتية لمحطات شحن المركبات الكهربائية. ويتوج هذا المشروع المرحلة الأولى التي

من المتوقع اكتمالها بين نهاية عام 2022 والربع الأول من عام 2023، ويساهم بشكل مباشر في تعزيز جهود ’كهرمان‘، ممثلة بالبرنامج الوطني للترشيد وكفاءة الطاقة ’ترشيد‘ لتحقيق أهداف الاستدامة المدرجة في رؤية قطر الوطنية 2030. وبالتعاون مع شركائنا، سنواصل ضخ الاستثمارات في مشاريع التنقل المستدام التي تخلق مزيداً من القيمة وترتقي بمستوى الوعي البيئي بين المواطنين والسكان بما ينسجم مع استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2021 – 2025".

وأضاف الحمادي أن برنامج "ترشيد" يعمل على تسريع وتيرة برامجه المستدامة بما ينسجم مع استراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 بغية تحقيق أهداف التنمية الشاملة للدولة. وباعتباره أحد أبرز المؤسسات في قطر، ستسهم جهود الاستدامة التي يبذلها برنامج "ترشيد" في تعزيز الأجندة الخضراء التي تتبناها دولة قطر.

وعلاوة على ذلك، يهدف "ترشيد" إلى دعم الجهود الرامية لتنظيم نسخة محايدة الكربون من بطولة كأس العالم لكرة القدم بما ينسجم مع استراتيجية الاستدامة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 من خلال إطلاق مجموعة شاملة من المبادرات الرامية للحد من الانبعاثات المرتبطة بتنظيم البطولة، بما يشمل الملاعب الموفرة للطاقة وخدمات المواصلات منخفضة الانبعاثات الكربونية والممارسات المستدامة في مجال إدارة النفايات.

ومن الجدير بالذكر أن دولة قطر قامت خلال العام الماضي بإعادة تأسيس وزارة البيئة والتغير المناخي وإطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي 2021 – 2025 لتحفيز العمل المناخي في الدولة الذي يستهدف تقليص انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 25% بحلول عام 2030. كما انضمت قيادة الدولة أيضاً إلى المجتمع الدولي في التعهد بتخفيض الانبعاثات خلال مؤتمر الأطراف المعنية في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP26) الذي استضافته المملكة المتحدة خلال شهر نوفمبر 2021.

وباعتبارها شركة عالمية رائدة في مجال الخدمات والطاقة منخفضة البصمة الكربونية، وضعت "إنجي" هدفاً يتمثل بتحقيق الحياد الكربوني والوصول إلى مستوى صفر انبعاثات بحلول عام 2045 ودعم جهود عملائها لإزالة الكربون بهدف تجنب انبعاث ما يعادل 45 مليون طن متري من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول عام 2030.

ومن شأن مبادرات كهذه في قطر وبقية دول مجلس التعاون الخليجي أن تتيح لشركة "إنجي" فرصاً جديدة لاستعراض استراتيجيتها وقدراتها في سبيل تحقيق الاستدامة والتنقل منخفض الكربون.

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لمحة عن إنجي:

تُعد مجموعتنا جهة مرجعية عالمية في توفير حلول الخدمات والطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية. ويحرص موظفونا الذين يزيد عددهم عن 170,000 موظف إلى جانب عملائنا وشركائنا وغيرهم من الأطراف المعنية بتسريع وتيرة التحول نحو عالم خال من الكربون، وذلك من خلال الخفض من عمليات استهلاك الطاقة وتوفير حلول أكثر صديقة للبيئة. مستوحاة من هدفنا ("سبب الوجود")، فإننا نوفق بين الأداء الاقتصادي والتأثير الإيجابي على الناس والكوكب ، ونعتمد على أنشطتنا الرئيسية في مجالات الطاقة المتجددة والغاز والخدمات لتزويد عملائنا بأفضل الحلول الجاهزة كجزء من خدماتنا.

وكان صافي مبيعات الشركة لعام 2021 قد بلغ 57.9 مليار يورو. وتجدر الإشارة إلى أن المجموعة مدرجة في بورصة باريس وبروكسل تحت الرمز (ENGI)، وفي المؤشرات المالية الرئيسية: (كاك 40، يورونكست 100، يوروتوب 100، إم إس سي آي يوروب) والمؤشرات غير المالية (داو جونز العالمي للاستدامة، داو جونز الأوروبي للاستدامة، يورونكست فيجيو آيريس العالمي 120، يوروزون 120، يوروب 120، فرانس 20،).

نبذة عن "إنجي كوفيلي المناعي"

توفر "إنجي كوفيلي المناعي" حلول مخصصة في مجال الطاقة والخدمات المستدامة للمجتمعات والقطاعات الصناعية والمنشآت. وتتمثل رسالة الشركة بإنشاء القيمة من خلال الأداء القوي ومراعاة المصلحة العامة، حيث تلعب دوراً ريادياً في مسيرة الانتقال نحو اقتصادٍ خالٍ من الانبعاثات الكربونية من خلال شراكات طويلة الأجل مع عملائنا في جميع أنحاء المنطقة.

وباستخدام التكنولوجيا الذكية والمبتكرة وإدارة الأصول بكفاءة وتحسين العمالة والموارد، تقدم "إنجي كوفيلي المناعي" حلولاً تتمحور حول كفاءة الطاقة لتلبية متطلبات العملاء المحددة التي تضمن تعزيز قيمة الأصول على المدى الطويل.

للاستفسارات الإعلامية، يرجى التواصل مع السيد ريتشارد كاستلينو عبر البريد الالكتروني: richard.castelino@engie.com