الشركتان الرائدتان تكشفان عن المشروع المشترك لتوفير باقة من الخدمات والحلول الرقمية الأساسية في المملكة العربية السعودية

المشروع الجديد يهدف إلى تزويد مختلف القطاعات بحلول تكامل الأنظمة وخدمات تكنولوجيا المعلومات المُدارة والتحول الرقمي والأمن السيبراني والمنصات الرقمية

نسما إنجازات تبدأ عملياتها خلال الشهر الجاري من مكاتبها في الرياض وجدة لتُشكّل الحضور الأول لإنجازات في السوق السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت كُلٌّ من إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحوّل الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني، ونسما للبنية التحتية والتقنية، المزود الرائد لحلول تكنولوجيا الاتصالات والأنظمة والبنى التحتية عالية الجودة لقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، عن توقيع اتفاقية مشروع مشترك لطرح العديد من الخدمات الرقمية الأساسية في جميع أنحاء المملكة بما ينسجم مع جهود التحوّل الرقمي المتسارعة التي تشهدها.

وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة جديدة تحت اسم نسما إنجازات، على أن تبدأ عملياتها في الشهر الجاري من مكاتبها في الرياض وجدة. ووقّع على الاتفاقية كُلٌّ من منصور المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة إنجازات، وفيصل التركي، رئيس شركة نسما، وأسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات، وصلاح السنيد، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للبنية التحتية والتقنية، خلال مراسم جرت على هامش فعاليات جيتكس جلوبال المنعقد حالياً في مركز دبي التجاري العالمي.

وتتمثل مهمة الشركة الجديدة في توفير العديد من الخدمات مثل التطبيقات المؤسسية والبنى التحتية السحابية والدفاع السيبراني، والتي تمهد الطريق للمرحلة المقبلة من النمو الاقتصادي القائم على التكنولوجيا في المملكة. وتتكامل خبرة إنجازات وسجلها الحافل في بناء حلول متخصصة ومرنة ومصممة حسب الطلب، مع خبرة نسما في السوق ومعرفة العملاء، وتهدف الشراكة بينهما إلى تسريع عملية تحقيق أهداف الاقتصاد الرقمي للمملكة، من خلال المشاركة في إنشاء منصات وخدمات رقمية تحويلية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وتلعب نسما إنجازات دوراً مهماً في دعم المؤسسات في مختلف القطاعات، بما يشمل قطاعات الرعاية الصحية والمدن الذكية والطاقة والبناء في المملكة العربية السعودية، إلى جانب تطوير تقنيات المعلومات والبنية التحتية الرقمية، مع خطة توسع مدتها ثلاث سنوات لكل قطاع.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات: "يسرني الإعلان عن توقيع هذا المشروع المشترك مع نسما للبنية التحتية والتقنية، والذي سيحفز تطوير أعمالنا ويسهم في دعم مساعي المملكة لتحقيق أهداف خطتها الطموحة للتحوّل الرقمي. وتشكّل الفترة الحالية الوقت الأمثل للتوسع في المملكة العربية السعودية بهدف توفير حلول لتحديات القطاع المعقدة، ومساعدة الشركات على تحقيق أهدافها بشكل أسرع. ويسرنا التعاون مع شركة نسما التي تمثّل شريكاً مثالياً لنا في إنجازات، حيث نتشارك نفس المنهجية المبتكرة ونتطلع سوية لريادة المشهد التكنولوجي في المملكة العربية السعودية".

ومن جانبه، قال صلاح السنيد، الرئيس التنفيذي لشركة نسما للبنية التحتية والتقنية: "ساهمت شركة نسما على مدار 40 عاماً الماضية في ريادة المشاريع الضخمة التي عززت إمكانات المملكة العربية السعودية لإقامة مشاريعها الطموحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاع الإنشاءات والطاقة والطيران والبنية التحتية وحلول التكنولوجيا. ويجمع مشروع نسما إنجازات خبرات شركة إنجازات وحلولها المبتكرة للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد".

وبدوره، قال جيانلوكا ميلوني، الرئيس التنفيذي المؤقت للمشروع المشترك: "كان توسيع أعمالنا نحو السوق السعودية على قائمة أهداف إنجازات منذ فترة، ويسرنا الإعلان عن هذه الشراكة مع نسما للبنية التحتية والتقنية. وتتميز نسما بسمعة رائدة في السوق بفضل قاعدتها المتنوعة من العملاء ضمن مجموعة من أبرز المشاريع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة. وسيجمع المشروع الجديد بين الإمكانات الفنية والخدمية المعمقة لشركتي إنجازات ونسما بهدف تعزيز مستوى المرونة التشغيلية وإعادة رسم ملامح نماذج الأعمال، بما يُساعد عملاءنا على استكمال رحلة التحوّل الرقمي. وتتزامن هذه الفرصة الاستثنائية مع سعينا المستمر للتوسع في الأسواق الإقليمية وتنويع قائمة العروض والخدمات، مما يجعلها خطوةً حقيقية لتحقيق أهدافنا وطموحاتنا الجديدة من خلال المشروع المشترك الجديد".

ويُشكل تسريع التحوّل الرقمي أحد الركائز الأساسية لبرنامج التحوّل الوطني المنصوص عليه في رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حيث وصل حجم الإنفاق على التقنيات الناشئة والبرمجيات الحكومية مفتوحة المصدر والحوسبة السحابية إلى 3.19 مليار دولار أمريكي سنوياً.

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حول إنجازات:

تُعد إنجازات، التابعة لمجموعة جي 42 والتي تأسست عام 2005، شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي والحوسبة السحابية والأمن السيبراني. وتوظف الشركة خبرتها وحضورها المحليين، إلى جانب شراكاتها العالمية في قطاع التكنولوجيا، في تطوير خدمات رائدة في السوق. وتطمح إنجازات إلى تمكين الشركات من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تزويدها بالحلول التكنولوجية والخبرات اللازمة لتعزيز إنتاجيتها والتركيز في إدارة أعمالها الأساسية.

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لمحة حول نسما للبنية التحتية والتقنية:

نسما للبنية التحتية والتقنية (www.nesma-nit.com) هي شركة تابعة لشركة نسما القابضة المحدودة (www.nesma.com). وتتولى الشركة منذ تأسيسها في عام 1988 إجراء عمليات التحول الرقمي في المدن من خلال إقامة مشاريع التكنولوجيا والبنية التحتية المستدامة، بهدف إرساء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتنشط عمليات الشركات في مجالات الاتصالات والطاقة الكهربائية والطاقة وتكنولوجيا المعلومات، حيث تُعد إحدى أبرز شركات المقاولات السعودية في مجال البنية التحتية، وتندرج ضمن قائمة المزودين الموثوقين لحلول التكنولوجيا لمساهمتها في إقامة أشهر مشاريع البنية التحتية وتحسينها في المملكة العربية السعودية.