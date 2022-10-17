الشركة الإماراتية الرائدة تتعاون مع أبرز رابطة تجارية تكنولوجية في سنغافورة بهدف تبادل الحلول التكنولوجية وتأسيس الشراكات الكفيلة بتعزيز التحوّل الرقمي والابتكار والتقدم المستدام

إنجازات تُصبح أول شركة عالمية تنضم إلى رابطة إس جي تيك في خطوة ترتقي بآفاق التعاون بين دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي من جهة وسنغافورة من جهة أخرى

مذكرة التفاهم الموقعة تهدف إلى استكشاف وتحديد فرص الأعمال الجديدة بين الدولتين

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت إنجازات، شركة التكنولوجيا الإماراتية الرائدة في مجالات التحوّل الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني التابعة لمجموعة جي 42، عن توقيع مذكرة تفاهم مع إس جي تيك، أبرز رابطة تجارية تكنولوجية في سنغافورة والتي تمثّل ما يزيد عن ألف شركة تكنولوجيا ناشئة ومتعددة الجنسيات، بهدف الارتقاء بمستويات التعاون التكنولوجي واستكشاف الفرص الجارية الجديدة بين دولة الإمارات وسنغافورة.

وتهدف إس جي تيك إلى تطوير منظومة محفزة للابتكار والتكنولوجيا وتقديم خدمات الدعم والتطوير المُركّزة لمُختلف الشرائح الاستراتيجية والناشئة في قطاع التكنولوجيا في سنغافورة.

وأصبحت إنجازات، بفضل هذه المذكرة أول شركة عالمية تنضم إلى رابطة إس جي تيك، والتي كانت عضويتها سابقاً تقتصر على الشركات السنغافورية.

وتتعاون الشركات في كلتا الدولتين، بموجب هذه الاتفاقية، لتسهيل آفاق التعاون والتآزر بين المؤسسات التكنولوجية وتنفيذ المشاريع المشتركة، مثل تقنيات المدن الذكية والتحوّل الرقمي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة جمال عبد الله السويدي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية سنغافورة: "تسهم هذه الشراكة بين إنجازات ورابطة إس جي تيك السنغافورية في تسريع وتيرة الابتكار التكنولوجي في الدولتين وخارجهما، في خطوة تعكس مدى عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وسنغافورة".

ومن جانبه، قال مارتن ياتس، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى إنجازات، والذي لعب دوراً محورياً في رسم ملامح هذا التعاون بين الدولتين: "تبرز أهمية بناء العلاقات الدولية بشكل واضح توازياً مع سعي مختلف دول العالم للتنافس على الساحة العالمية. وتساع هذه المبادرات التعاونية في الحد من التعقيدات وتعزيز الابتكارات والكفاءات، فضلاً عن منحنا الفرصة للتركيز على المشاريع الأكثر أهمية. ونلمس رغبة واضحة بتبادل الخبرات بين دول منطقة مجلس التعاون الخليجي ودول جنوب شرق آسيا، لا سيما في ضوء التماثل الكبير بين استراتيجيات الاقتصاد الرقمي الطموحة لدى الطرفين ومنظوماتهما التكنولوجية سريعة الازدهار. وتُعد شراكتنا مع رابطة إس جي تيك بوابة مثالية نحو قطاع التكنولوجيا السنغافوري، بينما تُتيح لقطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات الفرصة لاكتساب المعارف القيّمة وتوسيع آفاقه التجارية على مستوى العالم".

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حول إنجازات:

تُعد إنجازات، التابعة لمجموعة جي 42 والتي تأسست عام 2005، شركة رائدة إقليمياً في مجال التحول الرقمي والخدمات السحابية والأمن السيبراني. وتوظف خبرتها وحضورها المحليين، إلى جانب شراكاتها العالمية في قطاع التكنولوجيا، في تطوير خدمات رائدة في السوق. وتطمح إنجازات إلى تمكين الشركات من تحقيق أهدافها ورؤيتها عن طريق تزويدها بالحلول التكنولوجية والخبرات اللازمة لتعزيز إنتاجيتها ومساعدتها على التركيز في إدارة أعمالها الأساسية. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني:www.injazat.com

حول رابطة إس جي تيك:

تأسست إس جي تيك قبل 40 عاماً، وتُعتبر أبرز رابطة تجارية في قطاع التكنولوجيا السنغافوري. وتُمثل الرابطة حوالي ألف شركة، تتنوع بين الشركات متعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة والشركات الصغيرة والمتوسطة المزدهرة والشركات الناشئة المبتكرة، ما يجعلها التجمع التجاري الأكبر في سنغافورة. وتتيح الرابطة للشركات فرصة التعاون لتحفيز التغيير وتوفير العوامل الضرورية للابتكار التكنولوجي وتسريع اعتماد التكنولوجيا، بما يضمن تعزيز الاستدامة في جميع مفاصل القطاع. وتهدف إس جي تيك إلى رسم ملامح منظومة مزدهرة تُعزز مكانة سنغافورة كوجهة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا.