باريس، فرنسا: أعلنت شركة إم إس سي كروزس اليوم، عن توقيع طلبين جديدين لسفينتين من فئة "وورلد كلاس" التي حققت نجاحًا دوليًّا، وبموجب الاتفاقية مع شركة بناء السفن الفرنسية "شانتييه دو لاتانتيك"، سيرتفع إجمالي عدد سفن "وورلد كلاس" ضمن أسطول شركة إم إس سي كروزس إلى ست سفن. ويتوقع أن يتم تسليم السفينتين الجديدتين، اللتين يشار إليهما حاليًّا بـ "وورلد كلاس 5" و"وورلد كلاس 6"، في عامي 2029 و2030 على التوالي، ما يعكس التزام الشركة المستمر بدعم صناعة بناء السفن في فرنسا وأوروبا.

وفي هذا السياق قال بيرفرانشيسكو فاجو، الرئيس التنفيذي لشركة إم إس سي كروزس: "يُعدّ تأكيد طلب سفينتين جديدتين من فئة "وورلد كلاس" علامة فارقة في مسيرتنا الرائدة في مجال صناعة السفن في فرنسا، ما يعكس التزامنا بتنفيذ خطتنا الصناعية طويلة الأمد، حيث تؤكد هذه الخطوة عزيمتنا على بناء أرقى السفن أداءً في العالم، وصياغة إرث متفرد من التميّز والابتكار بالتعاون مع شركة "شانتييه دو لاتلانتيك"، الشريك الاستراتيجي الموثوق منذ أكثر من عقدين. تجمع منصة "وورلد كلاس" الناجحة بين أحدث التقنيات البيئية وأرقى تجارب الضيوف، لتقدم مستوى لا يُضاهى من الفخامة والاستدامة".

ومن جانبه، توجه لوران كاستانغ، المدير العام لشركة "شانتييه دو لاتانتيك" بجزيل الشكر إلى شركة إم إس سي كروس على ثقتها المستمرة. وقال: "بفضل التكامل بين خبرات شركتينا تمكنا من تطوير سلسلة "وورلد كلاس" ذات الإمكانات العالية، التي تلبي المتطلبات في مجالي تجربة الركاب والأداء البيئي. وتمثل سفينتا "وورلد كلاس 5 و6" محطة بارزة في تاريخ صناعة الرحلات البحرية، لما توفره من كفاءة عالية في استهلاك الطاقة".

وستنضم السفن الجديدة إلى أسطول سفن "إم إس سي وورلد أوروبا" و"إم إس سي وورلد أمريكا"، بالإضافة إلى سفن "إم إس سي وورلد آسيا" و"إم إس سي وورلد أتلانتيك"، اللتين ما زالتا قيد الإنشاء، ويتوقع دخولهما الخدمة في عامي 2026 و2027 على التوالي.

وتُعد سفن "وورلد كلاس" الأكثر كفاءة في استهلاك الطاقة بين السفن العاملة حاليًّا، متجاوزةً بشكل ملحوظ مؤشر كفاءة تصميم الطاقة التابع للمنظمة البحرية الدولية (IMO). ويتوقع أن تواصل السفن الجديدة الحفاظ على معايير الكفاءة العالية التي أرستها سفنها الشقيقة. وتتميز جميع سفن "وورلد كلاس" بجاهزيتها الكاملة للعمل بأنواع مختلفة من الوقود البديل، بما في ذلك الغاز الطبيعي الحيوي والاصطناعي. كما تتفرد بتصميم جديد لمحركات الاحتراق الداخلي ثنائية الوقود من الجيل الجديد، والتي تعتمد على تقنيات متطورة للحد من انبعاثات الميثان.

وسيتم تزويد السفن الجديدة بإمكانية الاتصال بمصدر الطاقة من الميناء لتقليل انبعاثات الكربون أثناء وقوفها في الميناء، بالإضافة إلى أحدث أنظمة معالجة مياه الصرف المصممة وفقاً لمعايير المنظمة البحرية الدولية (IMO). كما ستحتوي على تقنيات متقدمة في إدارة النفايات ومجموعة شاملة من المعدات الموفرة للطاقة على متن السفينة، بهدف تحسين كفاءة استخدام المحركات واحتياجات الطاقة للفنادق البحرية، ما يسهم في تقليل الانبعاثات بشكل أكبر.

وستجمع السفن الجديدة بين التصميم الأوروبي الأنيق المميز لشركة إم إس سي كروزس والراحة، لتقدم تجربة ضيافة لا مثيل لها ترتكز على مفهوم المناطق المختلفة، الذي يقدم مرافق وتجارب مصممة خصيصًا لتلبية احتياجات مختلف أنواع المسافرين.

ستخضع الطلبيتان الجديدتان للحصول على التمويل، وفقًا لقواعد وممارسات الصناعة.

أُطلقت شركة إم إس سي كروزس، سفينة "إم إس سي وورلد أوروبا"، أول سفينة تعمل بالغاز الطبيعي المسال في نوفمبر 2022، فيما دخلت سفينة "إم إس سي وورلد أمريكا" التي تعد الأحدث ضمن هذه الفئة، الخدمة في أبريل 2025، وتعمل حاليًّا في سوق الرحلات البحرية بأمريكا الشمالية. ويوجد حاليًّا في حوض بناء السفن شانتييه دو لاتانتيك في سان نازير بفرنسا، سفينتان قيد الإنشاء وهما "إم إس سي وورلد آسيا" و"إم إس سي وورلد أتلانتيك"، ويتوقع أن يتم تسليمهما في عامي 2026 و2027 على التوالي.

تتميز جميع سفن فئة "وورلد كلاس" التابعة لـ "إم إس سي كروزس" بمحركين مزدوجين، ومع توفر الوقود الحيوي والاصطناعي على نطاق واسع في هذا النوع من السفن، ما يسهم في تخفيض نسبة الانبعاثات بشكل كبير. كما يُعد الغاز الطبيعي المسال عنصرًا رئيسيًّا في تطوير حلول منخفضة الكربون لصناعة الشحن، حيث يمكن تشغيل التقنيات الناشئة مثل خلايا الوقود باستخدام الغاز الطبيعي المسال حتى يتوفر الوقود الحيوي والاصطناعي الخاليان من الانبعاثات على نطاق واسع، حيث تتعاون شركتي "إم إس سي كروزس" و"شانتييه دو لاتانتيك" مع العديد منن الجهات التنظيمية والمؤسسات الأكاديمية والصناعية، وتشاركان بفاعلية في تطوير هذه التقنيات وجعلها قابلة للتطبيق.

نبذة عن شركة إم إس سي كروزس

يقع مقر شركة "إم إس سي كروزس" الرئيسي في جنيف، سويسرا، وهي شركة خاصة تُعد ثالث أكبر خط رحلات بحرية في العالم والرائدة في السوق الأوروبية، وتتمتع بحضور قوي ومتنامٍ في أمريكا الشمالية. وتمتلك الشركة أسطولاً عالميًّا مكون من 23 سفينة حديثة تقدم رحلات بحرية عبر خمس قارات، حيث يمكن للضيوف زيارة أكثر من 100 دولة حول العالم عبر أكثر من 300 وجهة، ليستمتعوا بأرقى مستويات الضيافة، ويتمكنوا من صنع ذكريات لا تُنسى.

نبذة عن شركة شانتييه دو لاتانتيك

تُعد شركة "شانتييه دو لاتانتيك" من أبرز الشركات الرائدة في مجال تصميم ودمج واختبار وتسليم السفن السياحية والبحرية، إلى جانب المحطات الكهربائية المخصصة لمزارع الرياح البحرية وخدمات الأساطيل، وتتميز بذلك بفضل الخبرة العالية التي يتمتع بها فريق عملها وشبكة مقاوليها، إلى جانب اعتمادها على أحدث التقنيات الصناعية. كما تُعد الشركة من الرواد في مواجهة تحديات المستقبل، حيث تواصل تطوير سفنٍ ترتقي بأعلى معايير الأداء البيئي، إلى جانب تجهيز محطات الرياح البحرية، مما يرسّخ مكانتها كعنصر فاعل في مسيرة التحول العالمي نحو الطاقة المستدامة.

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