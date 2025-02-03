منشأة حديثة على مساحة 2.2 مليون قدم مربع تهدف لتعزيز كفاءة البناء باستخدام تقنيات الخرسانة المتقدّمة مسبقة الصبّ

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "إم آي جي" القابضة ، ومجمّع الصناعات الوطنية، التابع لـ "دي بي ورلد"، عن افتتاح منشأة "سيفتِك"، أكبر مصنع للخرسانة مسبقة الصبّ في الشرق الأوسط على مساحة تصل إلى 2.2 مليون قدم مربع، بحضور عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام في "دي بي ورلد"، دول مجلس التعاون الخليجي، والمهندس عبد الحليم موحّد، رئيس مجلس إدارة مجموعة "إم آي جي" القابضة و "سيفتِك".

وتضم المنشأة المتطورة منطقة إنتاج بمساحة 750 ألف قدم مربع وساحة تخزين بمساحة 800 ألف قدم مربع، وتبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية أكثر من 700 ألف متر مكعب. ومن المتوقع أن يساهم مصنع "سيفتك" بتحوّل كبير في قطاع البناء في دولة الإمارات من خلال توفير حلول الخرسانة مسبقة الصبّ، والمُصمّمة لرفع جودة وكفاءة تنفيذ المشاريع، خاصة في ضوء النموّ السريع الذي يشهده هذا القطاع.

وفي كلمته خلال الافتتاح، أكّد المهندس عبد الحليم مُوَحِّد أهمية الدور التحوّلي للمصنع في مستقبل الإنشاءات، مع تقنيات الجيل الجديد للخرسانة مسبقة الصبّ، وقال: "يأتي هذا الإنجاز تماشياً مع رؤيتنا الطموحة للتوسّع في قطاع البناء وتقديم حلول مبتكرة تعزز الكفاءة والجودة".

ومن جانبه، قام عبدالله بن دميثان بجولة في المنشأة الجديدة، واطلع على أنظمة الإنتاج الحديثة فيها، مسلطاً الضوء على مساهمتها المرتقبة في القطاع الصناعي لدولة الإمارات.

وأشاد بن دميثان بهذا الإنجاز قائلاً: "نحن فخورون بافتتاح منشأة "سيفتِك" الرائدة في مجمّع الصناعات الوطنية، يساهم قطاع البناء في حوالي 12% في اقتصاد دولة الإمارات، ومن المتوقع أن ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ4.26% حتى عام 2030. ويعدّ الابتكار مفتاحاً لدعم الكفاءات التشغيلية في التصنيع، وستعمل تقنية "سيفتِك" المتقدمة على تعزيز جودة البناء ودعم سلسلة التوريد المحلية والإقليمية لحلول الخرسانة مسبقة الصبّ".

وتجدر الإشارة إلى أن افتتاح مصنع "سيفتِك" يمثل مبادرة إستراتيجية لتعزيز منظومة البناء وجودة الإنشاءات والصناعة في دولة الإمارات، ودعم البرامج الوطنية الطموحة؛ مثل "مشروع 300 مليار"، الإستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

لمزيد من المعلومات، يرجى التواصل مع:

ياسر كلثوم، أخصائي الاتصالات باللغة العربية في "دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي"

الهاتف: +971 48897762

موبايل: +971 55 1711122

نبذة عن مجمع الصناعات الوطنية

يعدّ مجمع الصناعات الوطنية، التابعة لـ "دي بي ورلد"، مركزًا صناعيًا يمتد على مساحة 21 كيلومتر مربع، ويتمتع بموقع استراتيجي في المنطقة الصناعية واللوجستية المزدهرة في دبي. تأسّس المجمّع في عام 2003، ونما ليصبح منظومة ديناميكية تضم أكثر من 300 شركة، وتوفر قطع أراضٍ جاهزة البنية التحتية ومساحات مكتبية حديثة وحلول استشارية مخصصة. ينصبّ تركيز المجمّع على تسهيل نموّ شركات التصنيع والإنتاج، والمساهمة في الرؤية الاقتصادية لدبي، وتوفير قاعدة استراتيجية للشركات التي تتطلع إلى تأسيس أو توسعة حضورها في دولة الإمارات. ويعتبر مجمّع الصناعات الوطنية الشريك المثالي للشركات التي تسعى إلى الازدهار في المنطقة، بفضل سهولة الوصول منه إلى طرق النقل الرئيسية، والتزامه بتعزيز الابتكار والتعاون.

مجموعة (MIG Holding) القابضة

مجموعة MIG Holding، هي مجموعة شركات رائدة ومتنوعة تتمتع بإرث من التميز يمتد لأكثر من خمسة عقود، مقرها الرئيسي دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد اكتسبت MIG Holding سمعة طيبة كلاعب رئيسي في مجالات البناء، والتطوير العقاري، وتوريد الخرسانة الجاهزة، وتصنيع الخرسانة مسبقة الصب، وإدارة المرافق والعقارات.



تضم MIG Holding شركات رائدة في عدة قطاعات، تشمل:

يونك (اتحاد الهندسة الإنشائية): واحدة من أكبر شركات المقاولات العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقامت بتنفيذ العديد من المشاريع العملاقة والمتميزة.

سيف ميكس للخرسانة الجاهزة: من الشركات المتقدمة لتوريد الخرسانة الجاهزة والطابوق والتي تلبي احتياجات السوق المحلي.

يونك للنجارة والأعمال الخشبية: شركة متخصصة في أعمال الديكور وتُقدم حلول للديكورات لتعزيز مشاريع التصميم الداخلي.

أيكا لإدارة المرافق: شركة مُتكاملة لإدارة المرافق والممتلكات تُقدم خدماتها لمجموعة واسعة من القطاعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

سيفتِك لصناعة المباني الخرسانية الجاهزة: شركة مُتطورة لتصنيع الخرسانة مسبقة الصب، (GRC) و(GRP)، وتعزز الابتكار في قطاع البناء.

مُوَحِّد للتطوير العقاري: شركة تطوير عقاري عصرية تُركز على تطوير المشاريع السكنية والتجارية، وتُساهم في المشهد الحضاري المتنامي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

رسخت MIG Holding مكانتها كشريك موثوق به في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التزامها الراسخ بالجودة والابتكار والنمو المستدام.

نُبذة عن مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"

تعمل مجموعة ‏موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد" على تطوير وإرساء معايير الابتكار في رسم الملامح المستقبلية للتجارة العالمية ‏وتحسين جودة حياة الناس حول العالم. ويعمل في المجموعة فريقٌ متخصّص يضم أكثر من 100 ألف موظف في ست قارات، وتشمل ‏أعمالها الموانئ ومحطات الحاويات، والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا. ومن خلال ‏الاستثمار في الابتكار، تنطلق المجموعة بالابداعات ‏التكنولوجية نحو آفاق أوسع عبر التعامل الأمثل مع أوجه القصور وتقليل حالات الاِختِلال في سلاسل التوريد - من أرض ‏المصنع إلى عتبة باب المتعامل.

-انتهى-

#بياناتشركات