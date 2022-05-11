سيدعم هذا الاستثمار من عملية الإنجاز لإمبريال أفينيو، أول مشروع عقاري لشركة شابورجي بالونجي تقوم بتنفيذه خارج الهند

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة شابورجي بالونجي إنترناشيونال للتطوير العقاري (SPIPD)، ذراع التطوير لشركة شابورجي بالونجي إحدى أكبر مجموعات الأعمال في الهند، حصولها على استثمار من شركة هايفن كابيتال مانجمنت ذ.م.م (هايفين)، إحدى الشركات الرائدة في أوروبا في مجال إدارة الأصول البديلة ومقرها لندن المملكة المتحدة، وذلك لتمويل تسليم مشروع إمبريال أفينيو التاريخي وسط داون تاون دبي. والمستشارون لهذه الصفقة هم هوليهان لوكي ، دبي.

حول هذا الإعلان، علّق Cyrus Engineer، المدير العام لشركة شابورجي بالونجي انترناشيونال للتطوير العقاري: "شهد سوق العقارات في دبي اهتمامًا كبيرًا من المشترين في الأرباع القليلة الماضية، وقد شهد المشروع ارتفاعًا كبيرًا في رأس المال منذ إطلاقه وما هذا إلا دليل واضح على جودته وعلى الإيمان الذي أبداه عملاؤنا وأصحاب المصلحة. نشهد اليوم مبيعات سريعة، وعلى الرغم من أن الجائحة قد فرضت بعض التحديات أمام تقدم المشروع، إلا أن فريق العمل لدينا حافظ على إلتزامه في تقديم مشروع عالي الجودة يصمد أمام اختبار الزمن. ويسعدنا أن تستثمر "هايفين" في هذا المشروع التاريخي البارز ونتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومفيدة للطرفين ".

كانت منطقة داون تاون دبي واحدة من أفضل ثلاثة مناطق رئيسية من حيث حجم المبيعات في الربع الأخير من عام 2021، حيث تم إجراء معاملات بقيمة -dubai-2021-release/q4-https://www.zawya.com/en/press s6dq6l47-report-market-residential-prime3.2 مليار درهم إماراتي في هذه الفترة*، كما شهد هذا الحي الراقي أيضًا زيادة بنسبة 7٪ على أساس سنوي في متوسط سعر القدم المربع للشقق في الربع الثالث من عام 2021. كما أفادت شركة استشارية عقارية مؤخرًا أن منطقة داون تاون دبي شهدت زيادة في متوسط أسعار المبيعات بأكثر من 17٪ خلال الـ 12 شهرًا الماضية، مشيرة إلى أن العقارات التي تطل على برج خليفة تحظى بطلب استثنائي مقارنة بأي عقار آخر.

يُعزى الازدهار في سوق العقارات في دبي إلى عدة عوامل، بما في ذلك زيادة طلب الوافدين بعد إدخال نظام التأشيرات طويلة الأجل مؤخرًا وتخفيف قواعد تأشيرات العمل، مما يسهل الأمر على أولئك الذين يرغبون في العيش والعمل والاستثمار في المدينة . كما أدت أسعار الفائدة البناءة وشروط تمويل الرهن العقاري، بالإضافة إلى نظام تحول العمل عن بُعد ، إلى دفع المشترين والمستأجرين للبحث عن مساحة أكبر وعروض أرقى. دون أن ننسى دور المبادرات الحكومية والإدارة الاستباقية للتصدي لجائحة كوفيد-19 حيث كانت أيضًا من العوامل المهمة جداً في إزدهار القطاع.

من 55٪ من أعمال تم الانتهاء الآن ما يقارب أفينيو. حيث تجري بناء مشروع إمبريال أعمال التشييد على قدم وساق وسيكون التاريخ المتوقع للانتهاء من إمبريال أفينيو هو الربع الأخير من عام 2023.

*وفقا لتحليل أجرته Luxhabitat Sotheby's استنادًا إلى بيانات من دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

#بياناتشركات

- انتهى -

حول هايفن كابيتال مانجمنت ذ.م.م

هايفين كابيتال مانجمنت ("هايفين") هي شركة رائدة في مجال إدارة الأصول البديلة. تأسست هايفين في عام 2009 ، وقد استثمرت أكثر من 30 مليار يورو من رأس المال عبر أكثر من 420 شركة استثمارات من خلال استراتيجياتها الائتمانية الخاصة.

لدى هايفين فريق دولي متنوع يضم أكثر من 175 من المتخصصين ذوي الخبرة في هذا المجال ولديهم مكاتب على مستوى العالم ، بما في ذلك المقر الرئيسي في لندن والمكاتب في فرانكفورت ومدريد وميلانو ونيويورك وباريس ولوكسمبورغ وسان دييغو وسنغافورة وتل أبيب. تركز هايفين على تقديم أفضل العوائد المعدلة حسب المخاطر لمستثمريها عبر أعمال الائتمان الخاص والائتمان السائل وحلول الأسهم الخاصة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات على الموقع hayfin.com

حول شابورجي بالونجي وشركة Pvt Ltd

تأسست SP في عام 1865 في الهند، وهي مؤسسة متنوعة عالميًا، مع وجود رائد في قطاعات الهندسة والبناء والبنية التحتية والعقارات والمياه والطاقة والخدمات المالية. لديها قاعدة موظفين قوية تضم أكثر من 70 ألف موظف، وتقدم حلولاً شاملة في 70 دولة. ينصب تركيز SP على بناء الهياكل الضخمة، وتطوير معالم أيقونية متعددة الأوجه، وقيادة التقنيات المبتكرة في إدارة المياه والطاقة المتجددة والنفط والغاز والطاقة، وكل ذلك من خلال الإدارة الرشيدة والتنمية المستدامة، لكوكب أفضل.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: shapoorjipallonji.com

حول إمبريال أفينيو، داون تاون دبي

حصرية من المنازل

إمبريال أفينيو هي مجموعة دبي تطل على برج الفاخرة في وسط مدينة خليفة وقناة دبي. تتكون إمبريال أفينيو من مرافق حديثة ومن شقق متنوعة بين 1، 2، 3، 4، غرف نوم وبنتهاوس من 4 و 5 غرف نوم وفلل من 3 غرف نوم وفلل من 4 و 5 غرف نوم مع مسابح خاصة. يبلغ ارتفاع إمبريال أفينيو 45 طابقاً ويضم 424 شقة و 5 طوابق مخصصة لمواقف السيارات، مع مراعاة توفير مساحات أكبر للعيش وتوفير نمط حياة فاخر. تحتوي كل شقة على مطابخ معيارية

وحمامات مصممة وتراسات خاصة فريدة من نوعها. تتوفر ردهة فاخرة تبلغ مساحتها 10,000 قدم مربع ووسائل راحة ومرافق عالمية موزعة على مستويين في الطابقين 9 و 26 لسكان إمبريال أفينيو.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: imperial.shapoorjiproperties.com