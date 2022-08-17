مشروع "أوكلي سكوير ريزيدنسز" سيتألف من 269 وحدة سكنية تتنوع ما بين شقق الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة وغرفتي نوم، مع ضمان كافة وسائل الراحة المميزة من "إلينغتون"

المشروع السكني الجديد يعتبر المشروع رقم 12 الذي تطوره "إلينغتون العقارية" في منطقة "قرية جميرا الدائرية"

المشروع الجديد يأتي في أعقاب إعلان "إلينغتون العقارية" و"سول للتطوير العقاري" عن إبرام شراكة تهدف إلى تطوير مشروع مشترك

دبي، الإمارات العربية المتحدة: كشفت "إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركّز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، وشركة "سول للتطوير العقاري"، ذراع التطوير العقاري لمجموعة "بهاتيا" في دبي، عن إطلاق مشروعهما السكني المشترك "أوكلي سكوير ريزيدنسز" في "قرية جميرا الدائرية"، تحت علامة "إلينغتون" التجارية. يأتي الإطلاق بعد إعلان كلتا الشركتين عن إبرام شراكة لتطوير مشروع سكني جديد مشترك.

وسيمتد مشروع "أوكلي سكوير ريزيدنسز" على أربعة طوابق سكنية بالإضافة إلى طابق أرضي وآخر تحت الأرض. وسيتألف المشروع من 269 وحدة سكنية منها 67 شقة استوديو و146 شقة بغرفة نوم واحدة و56 شقة بغرفتي نوم. وعلاوة على وسائل الراحة المميزة عالية الجودة التي تضمنها علامة "إلينغتون"، سيضم المشروع ردهتين على الطراز الفندقي، وقاعة سينما، وفناءً خارجياً ومساحات خضراء مورقة، وحمام سباحة ترفيهياً مع دكة وكراسي مخصصة لعشاق الاستلقاء تحت أشعة الشمس الدافئة ومقصورات كابانا وجاكوزي خارجي.

وستخصص "إلينغتون" في مشروع "أوكلي سكوير ريزيدنسز" منطقة للأطفال تشمل حمام سباحة مظللاً ومساحات ترفيهية وملاعب ومناطق للتسلق، إضافة إلى مجموعة واسعة من المرافق الخارجية بما في ذلك ملعباً لتنس الباديل وركناً مخصصاً لألعاب الطاولة ومنطقة مظللة للشواء وتناول الطعام، وشرفة وردهات خارجية. كما سيضم المشروع مركز لياقة بدنية بمساحات داخلية وخارجية مع غرف لتغيير الملابس، ومحطات شحن للمركبات الكهربائية وموقفاً مخصصاً للدراجات الهوائية.

وبهذه المناسبة، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "يمثل إطلاق مشروع ’أوكلي سكوير ريزيدنسز‘ إضافة استثنائية لمحفظتنا من المشاريع العقارية الرائدة في منطقة ’قرية جميرا الدائرية‘. كما ونتطلع قدماً لهذا التعاون مع شركة ’سول للتطوير العقاري‘ في إطلاق هذا المشروع الجديد، ما يتيح لنا الاستفادة من خبراتها الممتدة على مدار عدّة عقود، دعماً لرؤيتنا المتمثلة بتشييد منازل مذهلة تثري أنماط حياة قاطني مجمعاتنا السكنية وزوارها".

من جهته، قال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سول للتطوير العقاري": "عبر تطوير مشروع ’أوكلي سكوير رزيدنسز‘، ستتجلى رؤيتنا المشتركة بإثراء أنماط حياة السكان عبر تشييد مساكن رائعة عالية الجودة. ونتطلع قدماً لأن يسهم مشروعنا المشترك الجديد بخلق تجارب معيشية استثنائية في ’منطقة جميرا الدائرية‘ بالاستفادة من نهج ’إلينغتون‘ الذي يركز على جماليات التصميم وتفاني ’سول‘ في ابتكار أنماط حياة راقية تلبي تطلعات السكان".

ويعتبر "أوكلي سكوير رزيدنسز" المشروع الثاني عشر الذي يحمل علامة "إلينغتون" في منطقة "قرية جميرا الدائرية" المعروفة باعتبارها وجهة سكنية مفضّلة لدى العائلات. وحتى تاريخه، تمكنت "إلينغتون" من تسليم خمسة مشاريع متعددة الاستخدامات مخصصة للعائلات في "قرية جميرا الدائرية"، لترسّخ مكانتها كمطور عقاري رائد يوفر لقاطني مشاريعها والزوار أنماط حياة راقية تركز على جماليات التصميم.

يُذكر أن شركة "سول للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري رائدة تتمتع بخبرة تمتد لأربعة عقود ولديها أكثر من 250 مشروعاً، تتضمن المشاريع السكنية إضافة إلى التطويرات العقارية في مجالات الضيافة والتجزئة والتجارة.

ويُشار إلى أن “إلينغتون العقارية” تمتلك محفظة متنامية ومتنوّعة من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز تضم "بلغرافيا"، و"بلغرافيا 2"، و"بلغرافيا سكوير"، "وبلغرافيا هايتس 1"، و"إيتون بليس"، و"سومرست ميوز"، وتقع جميعها في "قرية جميرا الدائرية"، علاوة على "دي تي1" في وسط مدينة دبي، و"ويلتون تيراسز" و"ويلتون بارك ريزيدنسز".

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