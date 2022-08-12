"سول للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري رائدة تمتلك أكثر من 250 مشروعاً

سيتم تطوير المشروع السكني الجديد تحت علامة "إلينغتون"التجارية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت “إلينغتون العقارية"، شركة التطوير العقاري الراقية التي تركز على جماليات التصميم في دبي والحاصلة على العديد من الجوائز المرموقة، عن إبرامها اتفاقية شراكة مع شركة "سول للتطوير العقاري"، ذراع التطوير العقاري لمجموعة "بهاتيا" في دبي، لتطوير مشروع سكني جديد في "قرية جميرا الدائرية" تحت علامة "إلينغتون" التجارية.

ويُشار إلى أن المشروع الذي سيتم تطويره بشكل مشترك بين الطرفين سيمتد على أربعة طوابق سكنية بالإضافة إلى الطابق الأرضي، وسيوفر للمقيمين فيه خدمات ومرافق بجودة عالية تُضاهى جودة المرافق في أفخر المنتجعات، وستضم تلك المرافق ملعباً لتنس الباديل، وحمام سباحة ترفيهياً مع جاكوزي، وحمام سباحة مخصّصاً للأطفال، فضلاً عن ركن خاص للعب تنس الطاولة، ومنطقة ألعاب مخصصة للأطفال، ومنطقة لإقامة حفلات الشواء، وصالة للياقة البدنية، والكثير غيرها.

يقع المشروع الجديد في "قرية جميرا الدائرية"، المنطقة المميزة المخصصة للعائلات والواقعة في قلب دبي الجديدة، وسيشكّل إضافة متميّزة لمحفظة المشاريع المتنوعة في شركة "إلينغتون العقارية" والتي تضم 11 مشروعاً تطويرياً في منطقة "قرية جميرا الدائرية".

وتعليقاً على الشراكة، قال أجاي بهاتيا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "سول للتطوير العقاري": "تنسجم هذه الشراكة التي تجمعنا بـ ’إلينغتون العقارية‘ مع رؤيتنا وفلسفتنا الرامية إلى مواصلة الابتكار ضمن قطاع التطوير العقاري، وإثراء حياة الناس نحو الأفضل باعتماد توجّهنا الفريد والمميز لإرساء مستوى معيشة استثنائي وراقٍ للمقيمين في مشاريعنا. ولهذا، فإننا متحمسون للغاية للعمل جنباً إلى جنب مع شركة "إلينغتون العقارية" على هذا المشروع".

من جهته، قال جوزيف توماس، الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة "إلينغتون العقارية": "يسعدنا أن نتعاون مع شركة ’سول للتطوير العقاري‘ لتنفيذ هذا المشروع الجديد في ’قرية جميرا الدائرية ‘. ستتيح لنا شراكتنا هذه توحيد طموحاتنا ودمج خبراتنا لتطوير مشروع سكني جديد يحتضن المرافق والأنشطة الترفيهية المتنوعة والمميزة التي توفّرها ’إلينغتون العقارية‘. نتشاطر مع ’إلينغتون العقارية‘ هدفاً مشتركاً يتمثّل بالارتقاء بمعيشة الناس من خلال تطوير مشاريع سكنية تمتاز بجمال تصاميمها وجودتها العالية، وبناء مجمّعات مزدهرة نابضة بالحياة".

يُذكر أن شركة "سول للتطوير العقاري" هي شركة تطوير عقاري رائدة تتمتع بخبرة تمتد لأربعة عقود ولديها أكثر من 250 مشروعاً، تتضمن المشاريع السكنية إضافة إلى التطويرات العقارية في مجالات الضيافة والتجزئة والتجارة.

ويُشار أن “إلينغتون العقارية” تمتلك محفظة متنامية ومتنوّعة من المشاريع السكنية الحائزة على الجوائز تضم "بلغرافيا"، و"بلغرافيا 2"، و"بلغرافيا سكوير"، "وبلغرافيا هايتس 1"، و"إيتون بليس"، و"سومرست ميوز"، وتقع جميعها في "قرية جميرا الدائرية"، علاوة على "دي تي1" في وسط مدينة دبي، و"ويلتون تيراسز" و"ويلتون بارك ريزيدنسز".

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