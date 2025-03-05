عالمي – أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن تعيين السيد ماريوس سكيتساس مديرًا لقسم تطوير المنتجات في المجموعة.

ويؤكد هذا التعيين الاستراتيجي على التزام "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، بتعزيز عروض منتجاتها وتقديم تجارب تداول استثنائية للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

يتمتع ماريوس سكيتساس بأكثر من عقد من الخبرة في إدارة وتطوير المنتجات، وسيقود استراتيجية تطوير المنتجات في "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، مع التركيز على تعزيز وتوسيع محفظة منتجات الوسيط العالمي الحائز على جوائز متعددة. وتتمثل مهمته في تقديم حلول مالية مبتكرة وموثوقة ومركزة على المستخدم تلبي الاحتياجات المتطورة للمتداولين في جميع أنحاء العالم.

ويتميز ماريوس بنهجه العملي في إدارة المنتجات، ولديه سجل حافل في قيادة فرق متعددة الوظائف، وتحسين تسليم المنتجات، ودفع النمو من خلال تطوير المنتج بشكل مؤثر، وسيركز على إنشاء منتجات توفر تجارب تداول سلسة وآمنة وفعالة.

وقال ماريوس سكيتساس: أنا متحمس للانضمام إلى "إكس أس دوت كوم" (XS.com) والمساهمة في مهمتها المتمثلة في تقديم حلول تداول عالمية المستوى.

وأضاف: أتطلع إلى العمل مع الفريق لتحسين عروض منتجاتنا وضمان استمرارنا في تزويد المتداولين بأدوات قوية تحدث فرقًا حقيقيًا في رحلة التداول الخاصة بهم.

من جانبه، أعرب السيد محمد إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، عن ثقته وسعادته بهذا التعيين الجديد.

وقال السيد محمد إبراهيم: نحن سعداء للغاية بانضمام ماريوس سكيتساس إلينا بصفته مديرًا لقسم تطوير المنتجات في المجموعة.

وأضاف: إن معرفته العميقة بإدارة المنتجات والتزامه بدفع عجلة الابتكار يجعله الشخص المناسب تمامًا لهذا المنصب. ستكون قيادة ماريوس مفيدة مع استمرارنا في تحسين عروض منتجاتنا وتعزيز مكانتنا كمزود رائد للخدمات المالية.

ومع تولي ماريوس سكيتساس إدارة تطوير المنتجات، تستعد "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لتسريع ابتكار منتجاتها وتوفير المزيد من القيمة لعملائها. ويعزز هذا التعيين تفاني "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في تقديم حلول مالية من الدرجة الأولى وتجارب تداول استثنائية.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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