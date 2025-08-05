أعلنت مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، عن شراكتها مع شركة "سينترويد سوليوشنز" (Centroid Solutions) الرائدة في مجال تزويد الخدمات التكنولوجية، لتوسيع نطاق الوصول لخدمات السيولة المتميزة التي تقدمها "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الى المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة حول العالم.

وتعتبر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) منذ تأسيسها عام 2010، من رواد تزويد السيولة متعددة الأصول. وتُعد هذه الشراكة الجديدة دليلاً على التزام الوسيط العالمي الرائد المستمر بتزويد المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة بحلول موثوقة وفعّالة تُلبي احتياجاتهم.

بدورها، "سينترويد سوليوشنز" (Centroid Solutions) هي شركة رائدة في مجال تزويد الخدمات التكنولوجية التي تجمع بين التحليلات الفورية، وإدارة المخاطر المتطورة، والاتصال المتقدم، والمعرفة الواسعة بالقطاع، لتحسين الأداء المُعدّل للمخاطر وتعزيز استدامة المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة.

ومن خلال هذا التكامل، سيتمكن عملاء "سينترويد سوليوشنز" من المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة، من الوصول بسلاسة إلى السيولة متعددة الأصول التي توفرها "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، والتي تشمل الفوركس والمعادن والطاقة والسلع والمؤشرات وعقود الفروقات على الأسهم، مما يتيح لهم تقديم أفضل بيئة تداول ممكنة لعملائهم.

ويتماشى هذا التعاون مع مهمة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، في التحسين المستمر لحلولها التجارية الخاصة بالشركات (B2B) من خلال توفير سيولة متعددة الأصول متميزة واتصال قوي للمؤسسات المالية ووسطاء التجزئة على حد سواء.

وتعليقًا على الإعلان، قال السيد وائل حماد، المدير التجاري الدولي في مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com): نتطلع إلى هذه الشراكة مع "سينترويد سوليوشنز" لتقديم قيمة ورضا أكبر لعملائنا من المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة.

وأضاف: سيسمح لنا هذا التعاون بتوسيع نطاق وصولنا إلى عدد متزايد من المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة حول العالم مع ضمان أعلى معايير الجودة والخدمة.

وتابع: من خلال الجمع بين التكنولوجيا المتطورة لدى "سينترويد سوليوشنز"، والسيولة المتميزة لدى "إكس أس دوت كوم"، سنتمكن من تزويد المؤسسات المالية ووسطاء التجزئة من جميع الأحجام بما يحتاجونه للنمو بكفاءة وتطوير أعمالهم.

ويُعد نظام "سينترويد بريدج" (Centroid Bridge) للاتصال مع مزودي السيولة، محركًا مرموقًا لإدارة السيولة وتنفيذ الأوامر، وهو يتميز بالتوجيه والتنفيذ الذكي للأوامر، وإدارة السيولة، وأنظمة تقارير شاملة لمنصات الأصول المتعددة.

ويمثل هذا التكامل تقدمًا رئيسيًا في مهمة "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، لتحسين خدمات تزويد السيولة للمؤسسات المالية ووسطاء التجزئة حول العالم.

بدوره، قال السيد كريستيان فلاسينو، الرئيس التنفيذي لشركة "سينترويد سوليوشنز": يسرنا الترحيب بـ "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في منظومة "سينترويد بريدج" (Centroid Bridge)، ونتطلع الى إضافتها كمزود سيولة في مجتمع التداول المتنامي لدينا.

وأصاف: من خلال دمج نظام "سينترويد بريدج" (Centroid Bridge)، تستطيع "إكس أس دوت كوم" (XS.com) الآن توزيع سيولتها المتميزة من خلال حلول الاتصال المبتكرة لدينا.

وتابع: نتطلع إلى دعم "إكس أس دوت كوم" (XS.com) في مواصلة تقديم خدمات سيولة عالية الجودة للمؤسسات المالية ووسطاء التجزئة حول العالم.

هذا وقد حصدت "إكس أس دوت كوم" (XS.com) العديد من الجوائز تقديرًا لالتزامها بتزويد المتداولين والمؤسسات المالية ووسطاء التجزئة حول العالم، بإمكانية الوصول إلى سيولة مؤسسية عميقة وتقنيات تداول متطورة.

ومن بين الجوائز المرموقة التي حصلت عليها: "أفضل وسيط للمؤسسات"، "أفضل وسيط لخدمات الشركات"، "أفضل وسيط متعدد الأصول"، وغيرها.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

نبذة عن شركة "سينترويد سوليوشنز"

شركة "سنترويد سوليوشنز" (Centroid Solutions) هي شركة رائدة في مجال تزويد الخدمات التكنولوجية وتوفير تقنيات أسواق رأس المال، ومتخصصة في حلول ربط الأصول المتعددة، وإدارة المخاطر، والتنفيذ للمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية.

تقدم "سنترويد سوليوشنز" مجموعة متكاملة من الحلول التقنية والبنية التحتية المصممة خصيصًا لمساعدة المؤسسات المالية على تحسين عملياتها التجارية، وتوسيع عروض منتجاتها، وتحقيق أداء تداول متميز في مختلف الأسواق.

للمزيد من المعلومات حول "سنترويد سوليوشنز"، يُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني sales@centroidsol.com أو زيارة الموقع الإلكتروني www.centroidsol.com.

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