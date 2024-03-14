عالمي – تواصل مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com)، الوسيط العالمي الرائد في مجال الخدمات المالية وتكنولوجيا أسواق المال، توسعها وانتشارها العالمي الى ولايات تنظيمية وهيئات رقابية جديدة من خلال الاستحواذ على وسيط مالي مرخص من قبل الهيئات الرقابية في إقليم لابوان الفيديرالي بماليزيا.

وتمثل هذه الخطوة الإستراتيجية علامة بارزة بالنسبة لمجموعة إكس أس العالمية (XS.com)، حيث تمنح الوسيط العالمي متعدد الأصول كيانًا جديدا مرخصًا في إقليم لابوان الفيدرالي في ماليزيا، سيعمل تحت اسم "إكس أس فينانس" (XS Finance Ltd).

ومن خلال هذا الاستحواذ، تسعى مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) الى تقديم سيولة مرخصة من المستوى الأول للعملات الأجنبية لعملائها في جميع أنحاء العالم، مما يدل على التزامها بتلبية الاحتياجات المتطورة للسوق المالية.

هذا ويتيح ترخيص الهيئات الرقابية في لابوان لشركة "إكس أس فينانس" العمل ككيان مرخص للوساطة المالية تحت رقابة مركز لابوان الدولي للأعمال والمال (Labuan IBFC) من خلال هيئته القانونية هيئة لابوان للخدمات المالية (Labuan FSA)، برقم الترخيص MB/21/0081.

وتعليقا على هذا الإعلان، قال الرئيس التنفيذي الدولي في مجموعة إكس أس العالمية (XS.com) السيد محمد ابراهيم: نحن متحمسون لتوسيع خدماتنا تحت الهيئات الرقابية في إقليم لابوان الفيديرالي بماليزيا.

وأضاف: ان هذه الخطوة تتوافق مع مبادئنا الأساسية المتمثلة في إعطاء الأولوية للامتثال التنظيمي وتقديم خدمة استثنائية، وهي القيم التي كانت جزءًا لا يتجزأ من مجموعة إكس أس العالمية منذ انطلاقتها في أستراليا عام 2010.

وتابع: نحن نعتقد أن "إكس أس فينانس" (XS Finance Ltd) ستلعب دورًا حاسمًا في خدمة عملائنا والمساهمة في نمو الاسواق الآسيوية.

هذا وقد تأسست هيئة لابوان للخدمات المالية (Labuan FSA) في 15 فبراير 1996 بموجب قانون هيئة الخدمات المالية في لابوان لعام 1996، والذي تحكمه وزارة المالية (MOF)، ماليزيا.

وتعتبر هيئة لابوان للخدمات المالية (Labuan FSA) او (LFSA) الهيئة القانونية المسؤولة عن الإشراف والتطوير والإدارة لمركز لابوان الدولي للأعمال والمال (Labuan IBFC).

ويُسمح للوسطاء الماليين المرخصين في لابوان بالعمل كوسطاء لجمع العملاء ومطابقتهم مع نظرائهم في أسواق المال أو أسواق الصرف الأجنبي.

تقييم شركة إكس أس دوت كوم العالمية

مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر إمكانية التداول على مجموعة واسعة من المنتجات المالية بما في ذلك الأسهم، المؤشرات، المعادن، الطاقة، السلع، العملات، و العملات المشفرة.

تأسست في أستراليا في عام 2010، وقد نمت لتصبح رائدة في السوق العالمية في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية والتداول عبر الإنترنت مع تراخيص متعددة حول العالم.

توفر مجموعة إكس أس العالمية "إكس أس دوت كوم" (XS.com) للمتداولين، المستثمرين، المؤسسات المالية، وشركات الوساطة المالية إمكانية الوصول إلى السيولة المؤسسية العميقة وتكنولوجيا التداول المتقدمة، جنبًا إلى جنب مع تجربة تداول فريدة، وإدارة علاقات متميزة ، ودعم ممتاز للعملاء.

تحذير من المخاطر: يتم تداول منتجاتنا على الهامش وتحمل درجة عالية من المخاطرة ومن الممكن أن تخسر كل رأس مالك. قد لا تكون هذه المنتجات مناسبة للجميع ، ويجب عليك التأكد من ذلك فهم المخاطر التي تنطوي عليها.

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