أشارت أخر الأبحاث الحديثة التي أجرتها شركة "جارتنر" إلى أنهُ على مدى السنوات الخمس المُقبلة، ستعمل الزيادة الهائلة في التفاعلات الرقمية بين المشترين والموردين على كسر نماذج المبيعات التقليدية. كما تُظهر الأبحاث أيضاً أنه بحلول عام 2025، ستتم 80٪ من تفاعلات مبيعات "الأعمال التجارية“ بين الموردين والمشترين عبر القنوات الرقمية، وبهذا الصدد فقد قدمت منصة إكسبلورتك حلاً ثوريًا للمستخدمين، وذلك عبر أداة مقارنة البائعين والمنتجات. حيث ستساعد الأداة الجديدة المشترين المحتملين في قطاع الضيافة والسفر على اتخاذ قرارات تجارية مستنيرة بناءً على متطلباتهم مع توفير منصة مثالية للبائعين لعرض منتجاتهم وتقنياتهم.

كما ستساعد هذه الميزة الحديثة المشترين من قطاع السفر والضيافة على توفير الوقت والمال من خلال تقديم تحليل عميق للسمات والوظائف الرئيسية لكل منتج من مختلف مزودي الخدمات، كل ذلك على منصةٍ واحدة. من ناحيةٍ أخرى، يتم منح مزودي الخدمات التكنولوجية فرصة فريدة لعرض منتجاتهم وميزاتهم الرئيسية، والوصول إلى مجموعة واسعة من المشترين بأهداف وميزانيات مختلفة، وذلك من خلال التواصل مع البائعين المناسبين. كما يمكن للمشترين التغلب على التحديات وإنشاء استراتيجيات طويلة الأجل، وتتيح المنصة للمشتركين أيضاً طلب عروض توضيحية وشراء المنتجات مباشرة من البائعين.

وبهذا الصدد قال رالف ميليس، الشريك المؤسس لمنصة إكسبلورتك: "كوننا جزء من هذا القطاع، فإننا نتفهم جيداً التحديات المستمرة التي تواجهه، خاصةً في البيئة الجديدة. لذا نعتبر أداة المقارنة الخاصة بنا مُبتكرة لأنها تُعدُ مصدراً موحداً للمعلومات للعديد من البائعين. كما تُقدم المنصة الفرصة لمحترفي صناعة الضيافة والسفر لتوسيع شبكات اعمالهم بما يتجاوز المصادر المحلية، فضلاً عن اكتشاف أحدث التقنيات التي من شأنها تعزيز استراتيجيات أعمالهم."

هذا وتساعد هذه السوق الرقمية الفريدة من نوعهِا البائعين على تعزيز مشاركة متتبعيهم وتوليد مشترين محتملين جدد من خلال باقات اشتراك مناسبة من حيث التكلفة. إن هدف منصة إكسبلورتك هو ربط البائعين بشركات قطاع الضيافة والسفر من جميع الأحجام والميزانيات بالإضافة إلى الشركات الاستشارية والمستثمرين ومقدمي الخدمات الذين يدعمون قطاع الضيافة والسياحة.

وأضافَ ميليس: "نريد أن نمنح رواد هذا القطاع مرونة الاختيار في العثور على التطبيق التقني والتجاري المناسب لأعمالهم. يعرف عملاء اليوم ما يريدون ولكن قد لا يعرفون مع من يتواصلون، لذا نريد من منصة إكسبلورتك ان تكون بمثابة النظام الأساسي الذي يوفر لهم الحل الأمثل. حيث لا يمكننا تجاهل حقيقة أن التكنولوجيا هي من تقود عالم الأعمال اليوم."

تعمل منصة إكسبلورتك بميزاتها الفريدة كمصدر موحد للعديد من البائعين الراغبين في تغيير معايير هذا القطاع. حيث يسمح التنسيق سهل الاستخدام للشركات بالاستفادة القصوى من مميزات المنصة. إن هدف المنصة بسيط جداً – إذ يتعلق الأمر كله بإنشاء سوق جديدة ومبتكرة تجمع العديد من المشاركين، الصغار والكبار، على منصة واحدة.

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حول منصة "إكسبلورتك"

منصة "إكسبلورتك" هي أول سوق رقمية جديدة في قطاع الضيافة والسفر في الإمارات والشرق الأوسط وأفريقيا. منصة توفر قناة لمزودي تكنولوجيا الضيافة والسفر لتعزيز تواصلهم مع العملاء واكتساب تفاعل جماهيري جديد وجذب عملاء مُحتملين. أما بالنسبة لمُتخصصي قطاع الضيافة والسفر فإن "إكسبلورتك" تعمل كمرجع للمعلومات والبحث عن الحلول التقنية، فضلاً عن الخدمات الاستشارية التي يقدمها خبراء متخصصون حول كيفية تطوير الأعمال وتنميتها.

فيما تلتزم "إكسبلورتك" بالمضي قدماً في تحقيق التحول الرقمي في قطاع الضيافة والسفر في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال تقديم هذه المنصة سهلة الاستخدام التي تسمح للعملاء ومزودي الخدمات بالعمل معاً لتطوير استراتيجيات رقمية، مما يضع المنصة كسوق رائدة في بيئة المحيط الأزرق المستقبلية.

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