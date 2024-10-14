الرئيس التنفيذي لشركة "إندلج مي: نبحث تأسيس فرع لنا في دبي

الرئيس التنفيذي لشركة "إندلج مي: نبحث تأسيس فرع لنا في دبي الرئيس التنفيذي لشركة "سيرتيليون: نشارك اليوم في هذا الحدث المميز للبحث عن شراكات ومستثمرين لمساعدتنا على تحقيق النمو والتوسع

الرئيس التنفيذي لشركة "جليد إنترناشيونال إديوكيشن: تمثل دبي وجهة مثيرة للاهتمام بالنسبة للشركات التكنولوجية ونتطلع للوصول عبرها لأسواق لن نتمكن من دخولها بمفردنا

دبي، الإمارات العربية المتحدة: يشهد معرض " إكسباند نورث ستار، الذي انطلق أمس بتنظيم من مركز دبي التجاري العالمي، واستضافة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، مشاركة واسعة من الشركات البرازيلية الناشئة، حيث ضم الجناح البرازيلي 50 شركة برازيلية رقمية اختارت إمارة دبي بوابة للتوسع العالمي.

وفي حوار مع الشركات البرازيلية المشاركة في المعرض، أكدت هذه الشركات الأهمية المتنامية لدبي كوجهة عالمية وبوابة استراتيجية للتوسع الخارجي، واستعراض الابتكارات الرقمية البرازيلية، مؤكدين حرصهم على المشاركة في هذا الحدث العالمي الفريد الذي تنظمه دبي الذي يفتح لهم آفاقاً واسعة للشراكات العالمية.

وفي إطار تعليقه على الموضوع، قال ليوناردو براغا، الرئيس التنفيذي لشركة "إندلج مي Indulge Me"، وهي شركة برازيلية ناشئة تعمل في مجال تكنولوجيا السفر: "يتميز ’إكسباند نورث ستار‘ عن باقي الفعاليات بكونه يوحّد فعلياً بين الشرق والغرب؛ حيث يقدم منهجيات متنوعة ووجهات نظر مختلفة إزاء العالم".

وتستخدم شركة "إندلج مي"، التي تدمج المزايا الترفيهية بالتجارب، تحديات الواقع المعزز والرؤية الحاسوبية لابتكار تجارب سياحية. وتتواجد الشركة في 9 دول عبر آسيا وأوروبا، وهي تجعل عملية التعرف على المدن أكثر متعة من خلال تحديد المواقع الجغرافية. كما تمتلك الشركة تطبيقاً لتطوير الألعاب بدون أكواد لتعليم الأطفال كيفية تطوير الألعاب، مما يعزز جاذبية الوجهات.

وأضاف براغا: "ساعدنا ’إكسباند نورث ستار‘ بشكل كبير على فهم دور بناء العلاقات مع العملاء في تعزيز قدراتنا."وتقوم شركة "إندلج مي" حالياً بتقييم المنطقة الحرة الأكثر ملاءمة في دبي لتأسيس أعمالها.

وبصفتها إحدى الجهات العارضة المشاركة للعام الثاني في "إكسباند نورث ستار"، تبحث "إندلج مي" عن شريك بالأسهم لتأسيس حضور لها في دبي. وقال براغا: "ساهمت مشاركتنا في الحدث العام الماضي بتعريف الناس علينا، وفتح باب التواصل معهم. وثمة قاسم مشترك بين دبي والبرازيليين، فكلانا يتسم بالحماس والحيوية والنهج المباشر".

وبدوره قال رودريجو سودري، الرئيس التنفيذي لشركة "سيرتيليون”Certillion: "نسعى لإضفاء طابع عالمي على الحل الذي ابتكرناه، حيث نشارك اليوم في هذا الحدث المميز للبحث عن شراكات ومستثمرين لمساعدتنا على تحقيق النمو والتوسع".

تعتبر "سيرتيليون" شركة ناشئة تركز على منع الاحتيال عبر توفير التواقيع الرقمية المتقدمة. وأضاف سودري: "لدينا هدفان رئيسيان هنا. أولاً، نريد التواصل مع الموزعين لمعرفة ما إذا كان لديهم أسواق مناسبة لحلولنا الابتكارية. وثانياً، البحث عن مستثمرين."

من جانبه قال ماريو أجيلار، الرئيس التنفيذي لشركة "جليد إنترناشيونال إديوكيشن Gled International Education"، المتخصصة بمجال تكنولوجيا التعليم والتي تشارك لأول مرة في "إكسباند نورث ستار": "تمثل دبي وجهة مثيرة للاهتمام بالنسبة للشركات التكنولوجية، وخصوصاً موقعها الفريد والقريب من آسيا وأوروبا. ونعتقد أن العثور على شريك محلي هنا سيفتح أمامنا آفاقاً جديدة للتوسع بشكل أسرع في مناطق جديدة لن نتمكن من الوصول إليها بمفردنا".

تستكشف "جليد إنترناشيونال إديوكيشن"، التي تعمل على تطوير أنظمة إدارة التعلم للأطفال، آفاق التوسع في "إكسباند نورث ستار". يضيف ماريو: "نحن شركة ناشئة صغيرة في البرازيل نساعد الأطفال على تحسين لغتهم الإنجليزية في بلد لا يتحدث 95٪ من سكانه اللغة الإنجليزية. لم نفكر في التوسع العالمي بعد، لكننا تلقينا دعوة للمشاركة في ’إكسباند نورث ستار‘. لدينا بعض الاجتماعات في ردهة المستثمرين، ونأمل تقديم عرض في ’سوبر نوفا‘ غداً. وسيكون من الرائع أن نتمكن من العثور على شريك هنا، وإتاحة تقنياتنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العامين المقبلين".

وقد أعرب أجيلار عن إعجابه الشديد بحجم ونطاق "إكسباند نورث ستار"، حيث قال: "أنا منبهر فعلاً! إنه حدث ضخم ومثير للإعجاب للشركات الدولية الناشئة. وكما أرى، فإنه يستقطب مختلف البلدان من حول العالم لاستعراض أفكارها. وأعتقد أنه سيكون معرضاً دولياً رائعاً بكل معنى الكلمة على مدار الأيام الأربعة القادمة".

وباعتباره أكبر حدث عالمي للشركات الناشئة والمستثمرين، يستقطب "إكسباند نورث ستار" ما يزيد على 1,800 شركة ناشئة، وأكثر من 1,200 مستثمر من أكثر من 100 دولة يديرون أصولاً تتجاوز قيمتها 1 تريليون دولار. ويقام الحدث في الفترة من 13 إلى 16 أكتوبر في "دبي هاربر".

لاستكشاف المزيد عن "إكسباند نورث ستار"، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.expandnorthstar.com

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