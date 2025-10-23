دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة ليبلين إنفورميشن جروب، وهي وكالة تسويق رقمي متخصصة في الذكاء الاصطناعي تساعد العلامات التجارية على تعزيز حضورها عبر أدوات البحث القائمة على الذكاء الاصطناعي مثل ChatGPT وPerplexity وClaude وGemini وMistral، عن إطلاق عملياتها رسمياً في دبي. يأتي ذلك بعد مشاركتها الأولى في ملتقى إكسباند نورث ستار الذي نظمته غرفة دبي للاقتصاد الرقمي على هامش معرض جيتكس العالمي.

قال لوك ليبلين، مؤسس ليبلين آي جي: "على مدى عشرين عاماً، كان جوجل بمثابة محرك البحث الرئيسي للزيارات على الإنترنت والطريقة الأساسية التي تعتمد عليها الشركات ليكتشفها العملاء، إلا أنّ الذكاء الاصطناعي التوليدي غيّر المشهد تماماً. لاحظَت العديد من الشركات انخفاضاً في حركة الزيارات العضوية لمواقعها، لذا نستخدم عمليات توزيع للمحتوى مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومصممة خصيصاً لمواكبة احتياجات اليوم وليس خوارزميات الأمس".

تأسست ليبلين آي جي على يد رائد الأعمال لوك ليبلين، الذي يتمتع بخبرة تمتد لأكثر من 20 عاماً في مجالي البيانات والذكاء الاصطناعي، ويضم فريق الشركة خبراء في العلاقات العامة وتحسين محركات البحث والبيانات والذكاء الاصطناعي. وتعمل الشركة بشكل وثيق مع وكالات التسويق والمؤثرين وشركات التكنولوجيا في كل من الإمارات وأوروبا، بهدف مساعدة عملائها على تحقيق النمو في دبي والتوسع عبر الحدود إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا.

وقالت نادية السيد، خبير البحث بالذكاء الاصطناعي لدى ليبلين آي جي: "مثال بسيط وواقعي: عندما يسأل أحد الوالدين المساعد الذكي: من هو أفضل طبيب أسنان للأطفال في دبي؟ سترغب عيادة طب الأسنان للأطفال في أن تكون من بين الإجابات الثلاث الأولى التي يقدمها المساعد الذكي."

وأضافت: "لم يعد الذكاء الاصطناعي التوليدي مجرد سؤال وإجابة، فالبحث الذكي يدمج البصمة الرقمية الكاملة للعلامة التجارية قبل أن يقرر ما إذا كان سيستخدمها في إجاباته. يتمثل دورنا في بناء المصداقية والإشارات التي تجعل العلامات التجارية تتصدر وتفوز في هذه الرحلة. تُظهر التغييرات الأخيرة في مساعدي الذكاء الاصطناعي أن التسوق داخل الدردشة والتجارة الذكية القائمة على الوكلاء تشهد انتشاراً ملحوظاً في ظل وجود ميزات جديدة كل يوم."

وتوفر ليبلين آي جي برنامج "براند بوستر" الذي يقدم خدمات علاقات عامة رقمية مصممة لعصر الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء القصص والبيانات الصحفية والمحتوى التحليلي المتخصص والمُحسَّن للنماذج التوليدية. يعمل البرنامج على تعزيز ظهور العلامات التجارية في نتائج البحث الذكي وتحسين نتائج محركات البحث من خلال تعزيز مخططات الكيانات والمعرفة، مما يسهل على مساعدي الذكاء الاصطناعي الاستشهاد بالعلامات التجارية والتوصية بها. كما يدعم البرنامج بناء الموثوقية عبر الروابط الخلفية الاستراتيجية، وواجهات البرمجة المفتوحة، وبناء الموثوقية الجغرافية والتقنية عبر الشبكات المملوكة والشريكة، بينما توفر لوحات التحكم المتقدمة أدوات لقياس مدى اكتشاف العلامة التجارية من خلال تتبع الإشارات والاقتباسات ونسب الإجابات في مساعدي الذكاء الاصطناعي.

تساعد ليبلين آي جي عملائها في تحسين الحملات التسويقية عبر شبكة تضم 65 موقعاً وسوقاً رقمياً مملوكاً للشركة، بالإضافة إلى أكثر من 200,000 موقع شريك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

نبذة عن شركة ليبلين إنفورميشن جروب

تأسست شركة ليبلين إنفورميشن جروب على يد لوك ليبلين، وهي وكالة علاقات عامة رقمية عابرة للحدود متخصصة في تحسين محركات البحث وبناء الموثوقية الجغرافية والعلاقات العامة الرقمية. يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي، ولديها مكاتب أخرى في هولندا والبرتغال. يتمتع فريقها بخبرة تزيد عنى 20 عاماً في مجالات الإعلام وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، ويساعد الفريق الشركات في تعزيز تواجدها في كل من محركات البحث التقليدية والمنصات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي.

-انتهى-

#بياناتشركات