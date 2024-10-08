أبو ظبي- أطلقت برجيل القابضة الرائدة في مجال تقديم الرعاية الصحية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عيادة ترست للإخصاب وهي منشأة حديثة تم تأسيسها في مدينة برجيل الطبية (BMC ( المنشأة الرائدة للمجموعة، لدعم الأسر التي تواجه تحديات الخصوبة وذلك ضمن تقديم رعاية شخصية متخصصة أساسها الدعم النفسي، وتعد العيادة جزء من مظلة (جينيسيس) التابعة مدينة برجيل الطبية، التي تجمع جميع تخصصات الأمومة ورعاية الأطفال تحت سقفٍ واحد.

وقد شهد حفل الإطلاق سعادة فاطمة العوضي عضو مجلس إدارة مجلس سيدات الإمارات، والدكتورة فايزة اليافعي المدير التنفيذي لقطاعات المرافق الصحية في دائرة الصحة بأبوظبي، وممثلين عن مختلف الدوائر الحكومية، و الدكتور شمشير فاياليل المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة، والسيد عمران الخوري عضو المجلس التنفيذي لبرجيل القابضة، والسيد جون سونيل الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، والدكتور مجتبى خان الرئيس التنفيذي لمدينة برجيل الطبية.

سيقود الدكتور وليد سيد استشاري طب الأمراض التناسلية والعقم، الخبير في طب الصحة الإنجابية والعقم والتلقيح الصناعي مع ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في هذا المجال،هذه العيادة المتكاملة، حيث لعب الدكتور وليد دورًا أساسياً في وضع أسس التلقيح الاصطناعي في دولة الإمارات، مما يجعله اسمًا مشهورًا في عالم الصحة الإنجابية، و تقدم عيادة ترست للإخصاب، وهي أكبر مركز للإخصاب في دولة الإمارات، مجموعة شاملة من علاجات الخصوبة المصممة خصيصًا لاحتياجات كل مريض، حيث توفر خدمات الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة للنساء في كل مرحلة من مراحل الحياة.

وقال الدكتور وليد سيد المدير الطبي لعيادة ترست في مدينة برجيل الطبية: "تهدف عيادة ترست للإخصاب إلى توفير علاجات خصوبة شخصية قائمة على الأدلة والتي توفر للعائلات أعلى مستوى من الرعاية والدعم، مع أحدث التقنيات المتطورة التي تعتمد على الذكاء الإصطناعي لاختيار جنس الجنين وتوفير العلاجات الإنجابية المتطورة ، نحن نكرس لمنح كل مريض أفضل فرصة ممكنة في رحلتهم نحو الأبوة. "

تم تجهيز عيادة ترست للإخصاب بتقنيات متقدمة، بما في ذلك اختيار جنس الجنين، مما يضمن أفضل النتائج الممكنة للمرضى، وتقدم العيادة مجموعة شاملة من علاجات الخصوبة ، بما في ذلك تجميد و استرجاع البويضات ، ونقل الجنين ، والتلقيح داخل الرحم (IUI) ، والتلقيح الصناعي داخل المختبر، والجراحة بالمنظار للحالات المرتبطة بالإخصاب.

تقوم العيادة بتوسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة، مما يسمح للنساء بتلقي الرعاية عالمية المستوى من رحلة الإخصاب حتى الولادة، ففي مدينة برجيل الطبية BMC ، سيستفيد المرضى من الرعاية ذات المستوى العالمي من خلال المراكز المتخصصة المتوفرة بالمدينة مثل معهد أمراض النساء المتقدمة، ومركز كيبروس نيكولايدس لطب وعلاج الجنين، ووحدات العناية المركزة الحيوية المخصصة لطب حديثي الولادة وطب الأطفال (NICU و PICU) ) ، مما يضمن أعلى مستوى من الرعاية للأمهات وحديثي الولادة تحت سقف واحد، حيث تم توحيد هذه الخدمات تحت جناح (جينيسيس) الذي يجمع جميع جوانب الأمومة ورعاية الأطفال، تحت سقف واحد ما يضمن توفير تجربة رعاية شاملة.

وتعليقًا على الإطلاق ، قال السيد جون سونيل:"إن افتتاح عيادة ترست للإخصاب هو معلم رئيسي في رحلتنا لتوفير رعاية شاملة ومتكاملة للنساء والمواليد، من خلال هذه الإضافة ، تقود مدينة برجيل الطبية BMC الطريق في الرعاية الصحية للمرأة ، حيث تقدم رعاية سلسة ومتكاملة، إننا ملتزمون بتقديم خدمات الرعاية الصحية ذات المستوى العالمي التي تمكن الأسر من السيطرة على رحلة الإخصاب والتلقيح في بيئة داعمة ومتقدمة تقنيًا. "

ويأتي إطلاق عيادة التلقيح الاصطناعي ضمن رؤية برجيل الثاقبة في المجال الصحي، لتوفير سلسلة متصلة شاملة مسخرة لخدمة النساء ، مما يعزز مكانتها كراعي رئيسي صحة المرأة في المنطقة.

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