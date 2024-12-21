المملكة العربية السعودية، الرياض: أطلقت "حاضنة مجاز" أعمالها لدعم المشاريع التي تركز على اللغة العربية من خلال تطوير أدوات وحلول إبداعية في مجالات اللغة والتواصل بهدف تعزيز حضور اللغة العربية عالميًا.

تُعد الحاضنة ثمرة تعاون بين مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) ومؤسسة مجاز، حيث تجمع بين خبرات مجاز في تطوير المحتوى الثقافي والابداعي، ومركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) في تطوير ودعم المشاريع الناشئة.

يعمل مركز الابتكار وريادة الأعمال (i-be) على احتضان وتمكين رواد الأعمال بالأدوات والحلول لتطوير نماذج العمل والخدمات الاستشارية اللازمة لمساعدتهم على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، وقد ساهم بإطلاق أكثر من 175 شركة ناشئة بقيمة سوقية تتجاوز 250 مليون ريال.

فيما تختص مجاز في تطوير المحتوى الثقافي والإبداعي، وتسعى لتعزيز اللغة العربية ودعم المبادرات التي تسهم في نشر الثقافة العربية عالميًا مع التركيز على استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز حضور اللغة العربية في المشهد الرقمي.

وفي هذا الإطار، صرّح المهندس بسام الخراشي، الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال i-be، بقوله: "إطلاق حاضنة مجاز يمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة اللغة العربية عالميًا. نسعى من خلال الحاضنة إلى تمكين المبدعين ورواد الأعمال من تقديم حلول إبداعية تخدم اللغة العربية وتبرز إمكانياتها في مجالات التقنية والتواصل".

تمثل الحاضنة خطوة استراتيجية نحو إثراء المحتوى الرقمي العربي وتطوير حلول تقنية تخدم اللغة العربية وتفتح آفاقًا جديدة للإبداع والابتكار.

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