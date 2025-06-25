أعلن صندوق العمل (تمكين) عن إطلاق برنامج جديد لدعم التحول الرقمي للمؤسسات البحرينية الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع مؤسسة زوهو (Zoho) العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا.

سيمكن هذا البرنامج المؤسسات من الاستفادة من حلول زوهو لمدة عامين، حيث ستحصل المؤسسات المستفيدة على رخصة لاستخدام منصة إدارة الأعمال المتكاملة من زوهو والتي تقدم مجموعة شاملة تضم أكثر من 50 تطبيق مختص بإدارة الأعمال لتعزيز التحول الرقمي لهذه المؤسسات. كما تقدم المنصة العديد من الميزات منها أدوات إدارة علاقات العملاء، وأتمتة المبيعات، وأدوات إدارة الموارد البشرية والأمور المالية، وأدوات التسويق، وإدارة المشاريع، وتحليل البيانات، وغيرها.

ويأتي إطلاق هذا البرنامج بعد استقطاب مجلس التنمية الاقتصادية لمؤسسة زوهو للاستثمار في التوسع محلياً، وذلك ضمن دوره في الترويج للاستثمارات في المملكة بهدف تعزيز التنويع الاقتصادي وخلق الوظائف النوعية في السوق المحلي.

وبهذه المناسبة نوهت سعادة السيدة مها عبد الحميد مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) بأهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لما لها من دور فاعل في الاقتصاد الوطني. وصرحت: "تأتي هذه الاتفاقية مع زوهو تجسيدًا لحرصنا على التعاون مع كبرى المؤسسات العالمية والشركاء المحليين لتعزيز التحول الرقمي للمؤسسات البحرينية بما يساهم في تحسين إنتاجيتها واستدامتها. كما سيساهم التحول الرقمي وتبني الحلول التكنولوجية في مختلف المؤسسات في المملكة في تقديم العديد من الفرص الواعدة للكفاءات البحرينية المتخصصة في التكنولوجيا، ويعزز من مقومات مملكة البحرين كمركز تكنولوجي إقليمي جاذب للاستثمارات العالمية."

وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع أولويات تمكين الإستراتيجية للعام 2025 التي تتمثل في تعزيز مكانة وتنافسية المواطن البحريني في القطاع الخاص، وتزويد البحرينيين بالمهارات المناسبة للتطور الوظيفي في القطاع الخاص، إلى جانب منح الأولوية لنمو ورقمنة واستدامة المؤسسات.

ومن جانبه قال السيد حيدر نظام، رئيس زوهو لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: "تعاوننا مع صندوق تمكين يشكل خطوة بارزة ضمن التزامنا بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مملكة البحرين من خلال مدها بحلول رقمية ذات مستوى عالمي تتناسب مع احتياجاتها. كما يعكس هذا التعاون إستراتيجيتنا في التوسع الإقليمي والتزامنا بتعزيز منظومة الأعمال المحلية بمعايير عالمية، والاستثمار المحلي، والاندماج كلياً في المجتمعات التي نقدم خدماتنا لها. وعلاوة على ذلك، سيساهم هذا التعاون مع تمكين في دعم رؤية مملكة البحرين التي تهدف للتنويع الاقتصادي وتعزيز الابتكار، فضلاً عن تقديم تقنيات عالمية مبتكرة للسوق المحلي."

والجدير بالذكر أن شركة زوهو قد شهدت مؤخراً ارتفاع ملحوظ في الطلب على منتجاتها في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2020، مما يجعل هذه المنطقة أحد أكبر الأسواق نمواً بالنسبة لها. كما تقدم زوهو العديد من منتجاتها الأكثر مبيعاً بمختلف اللغات ومنها العربية والإنجليزية، وتدعم خاصية الكتابة من اليمين إلى اليسار، ويمكن دمجها مع مختلف بوابات الدفع الإلكتروني المحلية والعالمية.

يمكن للمؤسسات الراغبة بالاستفادة من هذه المبادرة التقديم عبر زيارة الموقع الإلكتروني https://www.zoho.com/ar/r/tamkeen.html.

نبذة حول صندوق العمل "تمكين"

صندوق العمل "تمكين" هيئة وطنية تأسست في عام 2006، بهدف الدفع قدمًا بعجلة النمو الاقتصادي في مملكة البحرين من خلال تعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي في مملكة البحرين وذلك عبر دعم نمو وتطور المؤسسات، إلى جانب تطوير مهارات الأفراد البحرينيين وتعزيز فرصهم في التوظيف والتطور الوظيفي ليكونوا الخيار الأول والأمثل للتوظيف في سوق العمل.

ولتحقيق ذلك، تقدم تمكين مجموعة من البرامج والمبادرات التي تم تصميمها بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل، وبالاستناد إلى أولوياتها الإستراتيجية، ومبادرات الدعم الرئيسية التي تتضمن مبادرات دعم التوظيف، ودعم التطور الوظيفي، إلى جانب دعم المؤسسات.

تعرف على المزيد من التفاصيل حول برامجنا وخدماتنا عبر موقعنا الإلكتروني www.tamkeen.bh

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