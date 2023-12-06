إطلاق اول مشروع "مرسيدس بنز بليسز" الفاخر بالشراكة بين "مرسيدس-بنز" و "بن غاطي للتطوير"

*مشروع عقاري مشترك ببصمات ابتكار فائقة

*تعاون بين العلامة التجارية للسيارات "مرسيدس بنز" و"بن غاطي للتطوير" لإنشاء برج سكني فاخر في وسط دبي

*بصمة علامة مرسيدس-بنز التي تجسد النقاء الحسي تلعب دورًا رئيسيًا في المفهوم الجمالي الشامل للمشروع

محمد بن غاطي:

*نطور أول منشأة فاخرة تحمل علامة مرسيدس بنز التجارية في العالم

*مشروع "مرسيدس بنز بليسز" في دبي يرسي معيارًا جديدًا لحياة فاخرة وذكية

دبي، الإمارات العربية المتحدة،كشفت كل من مجموعة " بن غاطي العقارية"، إحدى أكبر شركات التطوير العقاري في دبي، وشركة "مرسيدس بنز"، شركة السيارات الفاخرة الألمانية، عن اول مشروع عقاري رائد تحت مسمى " مرسيدس بنز بليسز/ بن غاطي".

وتجمع هذه الشراكة، من خلال شغف مشترك بالتصميم والابتكار المتميز، في عالم العقارات والسيارات بهدف إرساء معايير جديدة.

وسوف يتم إنشاء الأيقونة المعمارية الجديدة في قلب مدينة دبي، وتحيط بها بعض أبرز معالمها الرائدة، بما في ذلك دبي مول، مع إطلالات رائعة على برج خليفة. ويشيد مشروع " مرسيدس بنز بليسز" إلى ارتفاع شاهق يبلغ 341 مترًا تضم65 طابقًا، وتمثل تحفة معمارية تضاف لسماء مدينة دبي.

وقال محمد بن غاطي، الرئيس التنفيذي لشركة بن غاطي العقارية: "يعد هذا التهاون محل فخر لنا كشركة إماراتية، وعملنا جاهداً بجانب مرسيدس بنز - الاسم الرائد في مجال السيارات في العالم - لتطوير أول منشأة فاخرة تحمل علامة مرسيدس بنز التجارية في العالم. ولن يكون مشروع " مرسيدس بنز بليسز" في دبي مجرد مشروع عقاري؛ بل حرصنا ان يستلهم هندسته المعمارية من مبادئ مرسيدس بنز للتصميم، ويرسي معيارًا جديدًا بنمط حياة فاخر ومتقدم."

وتعاون كل من " بن غاطي" و"مرسيدس بنز" على التخطيط الدقيق لهذا المشروع على مدار العام، حيث كان المحور الرئيسي للتصميم هو تبني نهج معماري فريد يضع احتياجات الملاك في المقدمة وتوفير تجربة فرية لهم.

وتشكل فلسفة تصميم "مرسيدس-بنز" التي تدور حول النقاء الحسي، القوة الدافعة وراء الهندسة المعمارية للمشروع، مما يعني ابتكار مساحات ذو تصميم نقي مستوحى من واحة من الصفاء. ومن خلال الجمع بين تقنيات المنزل الذكي وحلول التنقل الذكية، يهدف المشروع إلى إعادة تعريف المساحات المعيشة الحديثة.

وقالت بريتا سيجر، عضو مجلس إدارة مجموعة مرسيدس-بنز إيه جي، للتسويق والمبيعات:" ينقل مشروع " مرسيدس بنز بليسز " مفاهيم الابتكار إلى ما هو أبعد من السيارات، وتوسعنا لخلق لحظات مختلفة للعلامة التجارية. وتعد شركة بن غاطي العقارية، بفضل سنوات خبرتها العديدة في مجال التطوير العقاري، الشريك المثالي لنا. ولا شك أن هدفنا من إنشاء أول برج سكني عقاري يحمل علامتنا التجارية، هو تطوير منشآت جديدة جذابة ترث جوهر علامتنا التجارية وتمنح عملاءنا حيزاً للإقامة والاسترخاء والاستمتاع بأجواء المنزل الرحب.

ومن خلال الشراكة بين "بن غاطي" و"مرسيدس-بنز" في أول مشروع عقاري لعلامة السيارات الفائقة، يبرز " مرسيدس-بنز بليسز" في دبي كرمز للتميز والابتكار لأنماط العيش الفاخرة.

وسوف يتم إطلاق المشروع رسمياً من خلال حفل الإطلاق الذي سيقام في دبي في 24 يناير/كانون الثاني 2024، حيث سيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل.

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نبذة عن "بن غاطي للتطوير":

وشركة "بن غاطي" للتطوير هي شركة تطوير عقاري حائزة على عدة جوائز في دبي ويرأسها الرئيس التنفيذي ورئيس الهندسة المعمارية محمد بن غاطي. تقدم الشركة الديناميكية خصائص مميزة مع تصاميم معمارية راقية، ومواد عالمية المستوى، ووسائل الراحة التي لا تضاهى في أسلوب الحياة. تسعى العلامة التجارية التي تم تمكينها من خلال الخبرة التجارية إلى إعادة تعريف المعايير في هذه الصناعة من خلال تقديم مشاريع ذات جودة عالية.

وسمح نهج بن غاطي للتطوير بتسليم مشاريع بنجاح ضمن إطار زمني قصير،وتعمل الشركة حاليًا في عدة مناطق في جميع أنحاء دبي بما في ذلك الخليج التجاري، قرية جميرا الدائرية، والجداف، وواحة دبي للسيليكون، وليوان، ومجمع دبي لاند ريزيدنس. وتمتلك الشركة خططًا جريئة للتوسع في السنوات المقبلة، مع التركيز بشكل خاص على نمو محفظتها العقارية في دبي.