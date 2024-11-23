بكين، الصين: أطلقت شركة "تشاينا يونيكوم بكين" بالتعاون مع شركة هواوي شبكة اتصالات ذكية واسعة النطاق متكاملة مع تقنية الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) المعروفة بالجيل الخامس والنصف. وتعتبر هذه الشبكة الأولى من نوعها على مستوى العالم، وأهم ميزاتها قدرتها على دعم مجموعة من سيناريوهات أعمال شبكات الجيل الخامس التجارية التي تحتل موقع الريادة العالمي حالياً، وتكاملها مع الترددات العالية والمنخفضة، معلنة بذلك بزوغ فجر جديد لشبكات الجيل الخامس المتقدمة واسعة النطاق بسرعة 10 غيغابت. وتتميز الشبكة الجديدة بكفائتها وتوفيرها لتجارب وخدمات اتصالات جديدة ومتكاملة وذات مرونة ونوعية أفضل للمستخدمين ضمن نطاقات واسعة. وتدعم الشبكة الجديدة المعروفة باسم 3CC التجارية واسعة النطاق ما يزيد على 10 ملايين شخص، وترسخ بذلك مكانة العاصمة الصينية بكين كعاصمة شبكات الجيل الخامس المتقدمة.

يمثل تعاون "تشاينا يونيكوم بكين" مع هواوي لبناء شبكات جيل خامس متقدمة تجارية واسعة النطاق بثلاثة حوامل (3CC) تغطي الملاعب والمدارس والمعالم السياحية ومحطات المترو والمناطق التجارية والسكنية، وغيرها من المرافق في جميع أنحاء بكين مرحلة جديدة لمعايير تطور الشبكات المتقدمة التي تتطلع العديد من دول العالم للإستفادة من ميزاتها. وتدعم الشبكة الجديدة بشكل فعال خدمات الفيديو والبث المباشر بالجودة الفائقة والألعاب السحابية. وقد قامت شركة "تشاينا يونيكوم بكين" بتجديد منصات الهواتف القديمة الموجودة على الطرقات وربطها بشبكات الجيل الخامس المتقدمة لكي يتمكن المارة من الاستمتاع بخدمات الملاحة وطلب السيارات أو الاتصال بخدمات الطوارئ بسهولة، ما يعود بالنفع على العديد من المواطنين في جميع أنحاء المدينة.

ومكن تعاون كلًا من شركة "تشاينا يونيكوم بكين" و"سينوبو" و"جيتي فيرس" و"هواوي" من إنشاء شبكة جيل خامس متقدمة ومتكاملة عالميًا في ملعب العمال بكين، حيث تم نشر عدد كبير من حوامل الشبكات ذات المكونات الثلاثية (3CC) داخل الملعب وخارجه، ما أتاح لشبكة الجيل الخامس المتقدمة توفير سرعات تصل إلى 10 غيغابت ودعم أوسع للترددات المختلفة. وقد سجلت الاختبارات الميدانية سرعات تنزيل بلغت 11.2 غيغابت في الثانية، ما يسمح لحشد تصل أعداده إلى 68,000 شخص بمشاهدة مقاطع فيديو بدقة 1080 بكسل في وقت واحد بسلاسة ودون أي تقطيع. وفي الوقت نفسه، بلغت سرعات الرفع 4 غيغابت في الثانية، وهو المعدل الذي يمكنه دعم خدمات مثل البث بجودة فائقة. كما طورت "تشاينا يونيكوم بكين" أيضًا العديد من الممارسات المبتكرة المتعلقة بإنترنت السيارات وإنترنت الأشياء والواقع الممتد، وغيرها من المجالات، وذلك بالاستفادة من قدرات شبكات الجيل الخامس المتقدمة التي تقدمها في مختلف القطاعات.

مقارنة السعة ومعدل الأداء بين شبكات الجيل الخامس المتقدمة (يسارًا) وشبكات الجيل الخامس خلال محاكاة لمباراة حية في ملعب العمال ببكين

وقامت حكومة منطقة يانتشينغ بالتعاون مع شركة "تشاينا يونيكوم بكين" بنشر المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة بسرعات 10 غيغابت في منطقة سور الصين على نطاق واسع، الأمر الذي وفر تغطية أرضية وجوية بارتفاعات منخفضة لا تزيد عن 300 متر. كما مكّنت الشبكات المتكاملة ذات الترددات العالية والمنخفضة الشبكة على العموم من تقديم خدمات مؤكدة وموثوقة للغاية وذات جودة عالية. بالإضافة إلى دعمها للجهود التي تستهدف استكشاف سيناريوهات الأعمال بارتفاعات منخفضة مثل السياحة والخدمات اللوجستية والإنقاذ في حالات الطوارئ وحماية المناطق السياحية، الأمر الذي من شأنه تعزيز السلامة العامة والمساهمة بتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة.

زيارة وسائل الإعلام لعرض سياحة الارتفاعات المنخفضة على سور الصين العظيم في يانتشينغ

وأوضح يانغ ليفان، نائب المدير العام للشركة بأن تجربة المستخدم ستلحظ تحسنًا كبيرًا من خلال سرعات النت العالية التي تقدمها الشركة والتي تصل إلى 10 غيغابت في الثانية. مؤكدًا بأن شبكات الجيل الخامس المتقدمة والمتكاملة التي يمكن نشرها على نطاق واسع ستجعل تجربة مستخدمي الشركة في جميع أنحاء بكين أفضل من أي وقت مضى. مثمنًا الجهود التي تبذلها شركة هواوي لتقديم تقنيات رائدة وقدرات تشغيليه ذكية تتمحور حول تطوير تجارب المستخدمين وتقديم مستقبل أفضل لهم.

من جانبه، عبّر "لي جيه"، رئيس القسم المسؤول عن نطاق شبكات الجيل الرابع والخامس في شركة هواوي عن اعتزازه بالإسهامات التي تقدمها هواوي لشبكات الجيل الخامس ومساعدة "تشاينا يونيكوم بكين" على مواصلة الريادة في شبكات الجيل الخامس المتقدمة، والمعايير الجديدة التي وضعتها الشركة هذا العام عند إعلانها عن شبكات الجيل الخامس المتقدمة على نطاق واسع، والذي توجت لاحقًا بإطلاق أول شبكة ذكية ومتكاملة وواسعة النطاق في العالم اليوم من هذا النوع. مؤكدًا بأن شركة هواوي ستواصل الابتكار ودعم شركة "تشاينا يونيكوم بكين" في مواصلة بناء شبكات الجيل الخامس المتقدمة المتكاملة ذات الجودة العالية للاستفادة من الفرص والأعمال المُتاحة في عصر شبكات الهاتف المحمول التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

يذكر أن شركة "تشاينا يونيكوم بكين" تمكنت بالاعتماد على منصة الجيل الخامس الذكية لعملياتها من وضع طريقة شاملة لبناء محطات الجيل الخامس المتقدمة بطريقة آلية ودون الحاجة إلى تدخل يدوي تناسب الأحمال الخفيفة، ما أدّى إلى تقليص مدة التجهيز من أيام إلى دقائق معدودة، الأمر الذي أسهم في تقليل مخاطر الأمن السيبراني بشكل كبير. كما تمكّنت الشركة من تحسين خدمات المحطات الأساسية لشبكات الجيل الخامس المتقدمة آليًا بالاعتماد على بيانات خدمة المستخدم والذكاء الاصطناعي.

الجدير بالذكر أن شركة "تشاينا يونيكوم بكين" تعد أول شركة اتصالات في العالم تمتلك قدرات التجهيز الذاتي والتحسين الذاتي للشبكة لسيناريوهات الأعمال الخفيفة. وقد عملت على نشر قوة الحوسبة في المحطات الأساسية لتحقيق إدارة موزعة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ما ساعد على بناء نظام إيكولوجي رقمي ذكي يدعم التعاون بين السحابة والأجهزة الطرفية.

نبذةٌ عن "هواوي"

"هواوي" هي شركة عالمية رائدة في توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات تأسست عام 1987. ندير أعمالنا اليوم في أكثر من 170 دولة ومنطقة في العالم من خلال أكثر من 207,000 موظف، ونخدم أكثر من 3 مليار شخص حول العالم.

تتمثل رؤيتنا بإيصال الرقمنة للأفراد والمنازل والشركات لبناء عالم ذكي مترابط بالكامل، وذلك من خلال توفير الاتصال في كل مكان وتعزيز المساواة في الوصول إلى الشبكات؛ وتوفير خدمات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لجميع أنحاء العالم لتزويدكم بقوة حاسوبية فائقة أينما كنتم ومتى أردتم؛ وبناء منصات رقمية تساعد جميع القطاعات والمؤسسات على تعزيز مرونتها وكفاءتها؛ وتغيير مفهوم تجربة المستخدم بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي لتناسب الاحتياجات الخاصة لكل فرد وفي مختلف جوانب حياته، سواء في المنزل أو المكتب أو أثناء التنقل.

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