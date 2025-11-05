مسقط: أعلن البنك الأهلي عن إطلاق بطاقته الرقمية الجديدة للخصم المباشر، والتي تتيح للعملاء الوصول إلى أموالهم وإدارتها واستخدامها على الفور دون الحاجة إلى الانتظار للحصول على بطاقة فعلية. ويعكس هذا الإطلاق التزام البنك بإعادة صياغة تجربة العملاء والحفاظ على قدرته التنافسية الرقمية في مشهد مالي متطور ومتسارع، مما يعزز مكانته كمؤسسة رائدة في تقديم الحلول المصرفية الرقمية في السلطنة.

توفر بطاقة الخصم الرقمية الجديدة للعملاء تجربة سلسة لا تستغرق سوى ثوانٍ للتفعيل. فبمجرد فتح تطبيق البنك الأهلي والانتقال إلى قسم البطاقات واختيار "بطاقة الخصم الرقمية"، يمكن للعملاء إنشاء بطاقتهم على الفور والبدء في استخدامها مباشرة للمشتريات سواء في المتاجر أو عبر الإنترنت. وتلغي هذه العملية السهلة الحاجة لزيارة الفروع، حيث يمكن فتح الحساب وإصدار البطاقة بالكامل عبر القنوات الرقمية خلال دقائق.

وقد تم تصميم البطاقة لتلبية احتياجات الجيل الرقمي العصري، حيث تصدر مجانًا دون رسوم وتكون جاهزة للاستخدام الفوري عبر أبل باي ومحفظة جوجل وجارمن باي ، لتوفر بذلك تجربة دفع لا تلامسية وخالية من النقود. كما يستفيد العملاء من مستويات أمان أعلى من خلال تقليل مخاطر فقدان البطاقة أو تعرضها للاختراق، إلى جانب سهولة حمل جميع وسائل الدفع بأمان عبر الهواتف الذكية أو الساعات الذكية.

وفي تعليقه على الإطلاق، قال قيس الحسني، مساعد المدير العام - رئيس دعم الخدمات المصرفية للأفراد في البنك الأهلي: " نعيش اليوم في عصر لم يعد فيه التحول الرقمي خيارًا بل مسارًا حتميًا نحو التقدّم والتطوّر. في البنك الأهلي نرى التكنولوجيا باعتبارها ركيزة للتنافسية المستقبلية ومحركًا رئيسيًا لإعادة تشكيل تجربة العملاء. إن إطلاق بطاقة الخصم الرقمية يجسد رؤيتنا في تمكين عملائنا من مواكبة متطلبات العصر الرقمي بثقة وسهولة. ومن خلال إعادة صياغة دور الخدمات المصرفية في الحياة اليومية، نضع أسس مؤسسة مرنة وقادرة على الاستجابة للتغيرات، ونبني مسارًا مستدامًا للتطور يواكب احتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل."

كما حظي هذا الإطلاق باهتمام واسع لدى التقنيين والمهتمين بالاستدامة البيئية، لما يقدمه من بديل عصري يلغي الحاجة إلى البطاقات البلاستيكية ويسهم في الحد من النفايات، إلى جانب توفير مستوى أعلى من الراحة والأمان لمتسوقي التجارة الإلكترونية الباحثين عن حماية بياناتهم المالية عند التعامل مع منصات جديدة أو غير مألوفة.

ولا يقتصر أثر هذه الخطوة على تلبية احتياجات العملاء في الوقت الراهن فحسب، بل يشكل أيضًا نقطة انطلاق نحو مستقبل مصرفي رقمي أكثر شمولًا، ويضع البنك الأهلي في موقع ريادي محليًا ويهيئه للتوسع في تقديم تجارب مصرفية متكاملة ذات بُعد إقليمي وعالمي، قائمة على الابتكار والاستدامة ومواكباً للتوجهات الوطنية لرؤية عُمان 2040.

-انتهى-

