تصميم مقترح للمنشأة الصناعية في رأس الخيمة

سنغافورة / الإمارات العربية المتحدة – أعلنت شركة "إس سي كابيتال بارتنرز"، الشركة الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية ومقرها سنغافورة، عن إطلاق صندوق "إس سي لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي" (GRID)، وهو أول صندوق صناعي مشترك يتم إطلاقه في دولة الإمارات العربية المتحدة. وستشارك شركة "كابيتالاند إنفستمنت ليمتد" (CLI)، الشركة العالمية الرائدة في إدارة الأصول العقارية والتي تمتلك حصة بنسبة 40% في "إس سي كابيتال بارتنرز"، في رعاية الصندوق الرائد الذي يهدف إلى دعم تحول إمارة رأس الخيمة من خلال مشروع صناعي فريد من المتوقع أن يوفر 1,800 وظيفة، ويجذب أكثر من 50 مستأجرًا، ويغطي مساحة 300,000 متر مربع من الأراضي.

. وستعمل "إس سي كابيتال بارتنرز" جنبًا إلى جنب مع شريكها الصناعي، شركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi)، التي ستتولى مهام إدارة التطوير وإدارة وتشغيل الأصول. وسيشكل الشركاء الثلاثة تحالفًا يجمع بين الخبرة الاستثمارية العالمية والقدرات العقارية لضمان نجاح الصندوق على المدى الطويل.

ومن المقرر أن يتم تطوير المشروع الأول للصندوق في منطقة رأس الخيمة الاقتصادية، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم إمارة رأس الخيمة. وقد وقّع التحالف مؤخراً اتفاقية استثمارٍ إطارية مع المجلس، مما يمثل خطوة بارزة في تعزيز مكانة الإمارة كمركز للصناعات المتقدمة والابتكار.

وتأتي هذه المبادرة في وقت تشهد فيه القطاعات الصناعية واللوجستية في دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا كبيرًا، مدفوعًا بزيادة القوة الشرائية، وتوسع التجارة الإلكترونية، والمبادرات الحكومية المرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة. ومن خلال جذب الشركات المتخصصة في التصنيع عالي التقنية والتصنيع الذكي، لا سيما من آسيا، سيسهم المشروع في تعزيز الابتكار، وتقوية مرونة سلاسل التوريد، وترسيخ دور الإمارات كقائد إقليمي في التحول الصناعي.

وبهذه المناسبة، صرّح صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي: "تواصل رأس الخيمة تعزيز مكانتها مركزاً للصناعات المتقدمة والابتكار. وتعكس هذه الشراكة التزامنا بتأسيس منظومة تجارية ديناميكية تجذب الاستثمارات العالمية، وتولد فرص العمل لشعبنا، وتساهم في النمو المستدام للاقتصاد الإماراتي بشكلٍ عام.

واستنادًا إلى هذه الرؤية، سيعمل التحالف على تحويل أكثر من 300,000 متر مربع من الأراضي في رأس الخيمة إلى منطقة صناعية متطورة، تستقطب الشركات المتخصصة في التصنيع عالي التقنية والتصنيع الذكي من جميع أنحاء قارة آسيا. ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية مستأجرين في مجالات مثل المركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، والمواد المتقدمة، لتصبح بذلك محفزًا للابتكار ومركزًا للصناعات المستقبلية المرنة التي تعزز دور دولة الإمارات في مجال سلاسل التوريد العالمية.

ومن جهته، صرح "سوشاد تشيارانوساتي"، رئيس مجلس الإدارة ومؤسس شركة "إس سي كابيتال بارتنرز": "يمثل إطلاق صندوقنا الأول لتنمية العقارات الصناعية في دول مجلس التعاون الخليجي خطوة محورية في استراتيجيتنا للتوسع. توفر دولة الإمارات فرصًا استثنائية لتحقيق قيمة طويلة الأجل، مدعومة بأجندة وطنية طموحة ونظم صناعية سريعة التطور. من خلال الجمع بين خبراتنا المؤسسية وقدرات التطوير والتنفيذ المثبتة لشركة شركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi)، نسعى إلى تحقيق قيمة قوية لمستثمرينا وبناء محفظة صناعية عالية الجودة."

وقال أندرو ليم، الرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة كابيتالاند إنفستمنت: "إن رعاية كابيتالاند إنفستمنت المشتركة لهذا الصندوق تعكس مرونتنا في المساهمة بإنشاء صناديق تستفيد من الفرص المناسبة في الوقت المناسب. وبفضل نقاط القوة المشتركة بين كابيتالاند إنفستمنت، وإس سي كابيتال بارتنرز، وشركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi) في إدارة الصناديق، وتطوير وإدارة الأصول، وشبكات المستأجرين، لدينا القدرة على التوفير لشركائنا فرص استثمارية مهمة حول العالم. ونتطلع قدماً للعمل مع إس سي كابيتال و "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi) لدعم التحول الصناعي في منطقة الخليج."

ومن جانبها، قالت "سارة هو"، الشريكة المؤسسة لشركة "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi): "تحتل دولة الإمارات مكانة متميزة في مجال التجارة العالمية، مما يجعلها منصة انطلاق مثالية لمستقبل التصنيع وسلاسل التوريد. من خلال هذا المشروع الرائد، نستثمر في بنية تحتية صناعية عالمية المستوى وننشئ منظومة اقتصادية مرنة ومبتكرة تعزز مكانة رأس الخيمة كحلقة وصل حيوية بين آسيا ومنطقة الخليج."

ومع اختيار دولة الإمارات نقطة انطلاق لعملياته، بدأ الصندوق بتطوير خططٍ استراتيجيةٍ لتطوير مشاريع في كل من إمارة أبوظبي ودبي. وستعمل هذه المناطق الصناعية والاقتصادية الرئيسية كأسواق محورية لاستراتيجية النمو طويلة الأجل للصندوق، بما يتماشى مع الطموحات الوطنية لدولة الإمارات في التنويع الاقتصادي، والتصنيع المتقدم، وتعزيز الاتصال العالمي.

نبذة عن مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز ( www.sccpasia.com )

تُعد مجموعة إس سي كابيتال بارتنرز واحدة من الشركات الرائدة في إدارة الاستثمارات العقارية، ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة. تأسست الشركة في عام 2004 وتدير أصولًا بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي، مع قاعدة متنوعة تضم أكثر من 60 مستثمرًا مؤسسيًا حول العالم. تستثمر إس سي كابيتال بارتنرز عبر نطاق واسع من استراتيجيات المخاطر والعوائد، بما في ذلك استراتيجيات الأسهم والديون. تركز الشركة على الاستثمارات الموجهة نحو النمو، معتمدة على نهج استثماري موضوعي يستفيد من منصاتها التشغيلية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا، والإسكان، والضيافة.

نبذة عن شركة كابيتالاند إنفستمنت المحدودة (www.capitalandinvest.com)

يقع المقر الرئيسي لشركة كابيتالاند إنفستمنت المحدودة في سنغافورة، وتم إدراجها في البورصة عام 2021. تُعد الشركة واحدة من أبرز مديري الأصول العقارية العالمية، مع تركيز قوي على آسيا. واعتبارًا من 13 أغسطس 2025، تدير الشركة أصولًا بقيمة 117 مليار دولار سنغافوري (91 مليار دولار أمريكي) من خلال حصص في سبعة صناديق استثمار عقاري وصناديق أعمال مدرجة، بالإضافة إلى مجموعة من المركبات الاستثمارية الخاصة التي تركز على استراتيجيات مرتبطة بالديموغرافيا، والابتكار، والرقمنة.

تشمل فئات الأصول العقارية المتنوعة التي تديرها الشركة: التجزئة، والمكاتب، والإقامة، والصناعة، والخدمات اللوجستية، والمتنزهات التجارية، والعافية، والتخزين الذاتي، ومراكز البيانات، والائتمان الخاص، والفرص الخاصة.

تهدف كابيتالاند إنفستمنت المحدودة إلى توسيع نطاق أعمالها في إدارة الصناديق، وإدارة الإقامة، وإدارة العقارات التجارية على مستوى العالم، مع الحفاظ على إدارة فعالة لرأس المال. وبصفتها الذراع الاستثماري لمجموعة كابيتالاند، تتمتع الشركة بإمكانية الوصول إلى قدرات التطوير وفرص الاستثمار المستقبلية التي توفرها ذراع التطوير التابعة للمجموعة. وفي عام 2025، تحتفل مجموعة كابيتالاند بمرور 25 عامًا من التميز في مجال العقارات، مع استمرارها في الابتكار وتشكيل مستقبل الصناعة.

وبصفتها شركة مسؤولة، تضع كابيتالاند إنفستمنت المحدودة الاستدامة في صميم أعمالها، وقد التزمت بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية للنطاقين الأول والثاني بحلول عام 2050. كما تسهم الشركة في تعزيز الرفاه البيئي والاجتماعي للمجتمعات التي تعمل فيها، مع تقديم قيمة اقتصادية طويلة الأجل لأصحاب المصلحة.

نبذة عن شركة تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع (www.thi-holding.com)

تُعد "تي إتش آي القابضة لإدارة المشاريع" (THi) شركة استثمارية مؤسسية تركز على الاستثمارات التحويلية التي تضيف قيمة، بالإضافة إلى إدارة الأصول في قطاعات العقارات الصناعية عالية التقنية والبنية التحتية. تأسست الشركة في عام 2018 وتعمل في كل من الصين وسنغافورة واليابان ودولة الإمارات العربية المتحدة.

تشارك شركة تي إتش آي القابضة في الاستثمار المشترك وإدارة أكثر من 18 مشروعًا في الصين (حتى عام 2026)، بمساحة إجمالية تزيد عن 1.2 مليون متر مربع من العقارات الصناعية، وبإجمالي أصول مُدارة تبلغ قيمتها مليار دولار أمريكي. وتضع الشركة نفسها كواحدة من أفضل المطورين والمستثمرين في مجالات التصنيع عالي التقنية والمتنزهات الصناعية، سواء في الصين أو في الأسواق العالمية الرئيسية.

