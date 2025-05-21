دبي، أعلنت شركة (SC Ventures)، "إس سي فينتشرز" وهي ذراع الابتكار والاستثمار في مجال التكنولوجيا المالية والمشاريع التابع لبنك "ستاندرد تشارترد"، عن توقيع شراكة استراتيجية مع مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي لإطلاق "استديوهات المشاريع الوطنية"، وهي مبادرة جديدة تهدف إلى تسريع وتيرة الابتكار ودعم تأسيس المشاريع في مختلف أنحاء المنطقة.

وفي إطار هذا التعاون، تقدم "إس سي فينتشرز" نموذجها "بناء المشاريع كخدمة" لتزويد مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي بالأدوات والخبرات والأطر اللازمة لتشغيل وتوسيع نطاق مبادرة "استديوهات المشاريع الوطنية". ومن خلال هذه الخدمة الاستراتيجية، تسعى شركة "إس سي فينتشرز" بخبرتها العالمية في إنشاء المشاريع، إلى دعم وتنمية منظومة الابتكار الرائدة في الإمارات العربية المتحدة.

ويغطي نموذج "بناء المشاريع كخدمة" كامل مراحل تأسيس المشاريع، انطلاقًا من استكشاف الثغرات السوقية وتأكيد جدوى المفاهيم الأولية، مرورًا بالنماذج التجريبية واستقطاب الكفاءات المؤسسية، ووصولًا إلى التوسع والنمو. ومن خلال هذا التعاون، تهدف كل من" إس سي فينتشرز" ومركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي إلى تمكين الكيانات الحكومية والشركات ورواد الأعمال من تطوير حلول تقنية مبتكرة لمواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.

في هذه المناسبة، صرح جوتام جاين، العضو التنفيذي في شركة "إس سي فينتشرز"، قائلًا: "يتمتع مركز دبي المالي العالمي بإرث عريق يمتد لعشرين عامًا في دعم مسيرة الابتكار في الإمارات. وأكد أن هذا التعاون يعكس التزام الشركة الراسخ بالمساهمة في تشكيل مستقبل ريادة الأعمال في المنطقة. وأضاف: " يسرنا من خلال نموذجنا الفريد 'بناء المشاريع كخدمة'، أن ندعم مركز الابتكار في مركز دبي المالي العالمي في إطلاق استديوهات المشاريع الوطنية، ورفد المبتكرين المحليين بأطر عملنا وخبراتنا الواسعة.

تستهدف مبادرة استديوهات المشاريع الوطنية شريحة واسعة من أصحاب المصلحة، بما في ذلك الأفراد والشركات وكيانات القطاع العام، مع توفير مرونة في الوصول إلى العملاء سواءً عبر توصيات من مركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي أو من خلال جهود تواصل مشتركة. كما توفر هذه الشراكة فرصاً لإقامة فعاليات مشتركة، وإجراء بحوث تعاونية، وتنفيذ برامج لتنمية الكفاءات، بما يُسهم في دعم مسيرة الابتكار في المنطقة.

من جهته قال، محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" في مركز دبي المالي العالمي: "تعزز هذه الشراكة إلتزام مركز ‘إنوفيشن هب’ في مركز دبي المالي العالمي بدعم ريادة الأعمال والابتكار في دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال إطلاق استوديوهات المشاريع الوطنية مع النموذج المجرب لخدمات بناء المشاريع المقدمة من ‘إس سي فينتشرز’، نحن نمد المبتكريين المحليين بالأدوات والخبرات اللازمة لإنشاء حلول تكنولوجية مؤثرة."

بينما تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للابتكار والتحول الرقمي، يمثل إطلاق مبادرة استديوهات المشاريع الوطنية خطوة مهمة في دعم المشاريع المحلية الناشئة، وتعزيز التنويع الاقتصادي، فضلاً عن استقطاب الكفاءات العالمية إلى المنطقة.

لمحة عن إس سي فينتشرز:

إس سي فينتشرز هي وحدة أعمال تعمل كمنصة وقوة محفزة لستاندرد تشارترد، لدفع عجلة الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا المالية المبتكرة، واستكشاف نماذج أعمال بديلة. لمزيد من المعلومات عن إس سي فينتشرز، يُرجى زيارة: www.scventures.io، ومتابعة أخر أخبارها على موقع لينكد إن.

نبذة عن ستاندرد تشارترد:

نحن مجموعة مصرفية دولية رائدة، نتمتع بحضور قوي في 53 سوق وهي أكثر الأسواق ديناميكية في العالم. يتمثل هدفنا في دفع عجلة التجارة والازدهار من خلال تنوعنا الفريد، وتعبر علامتنا التجارية "هنا دائماً للأفضل"، عن تراثنا وقيمنا ووعد علامتنا التجارية. إلى جانب ذلك، نحن مدرجون في بورصتي لندن وهونغ كونغ.

لمعرفة المزيد، يُرجى زيارة صفحة “Insights” على موقع sc.com.

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