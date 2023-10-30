الناشر الأكبر للمحتوى العربي عبر الإنترنت ستستفيد من خدمات الاستضافة من إس تي إس وحلول علي بابا كلاود الآمنة وفائقة الأداء والتي تشمل "البنية التحتية كخدمة" و"المنصة كخدمة"

عمّان - الأردن- وقعت "إس تي إس" شريك الخدمة المحلي لعلي بابا كلاود والمزود الرائد لحلول التحول الرقمي وأنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة في الأردن والمنطقة و "علي بابا كلاود “، العمود الفقري للذكاء والتكنولوجيا الرقمية لمجموعة علي بابا، اتفاقية شراكة مع "موضوع"، أكبر ناشر للمحتوى العربي عبر الإنترنت في دول الخليج لنقل بنيتها التحتية إلى السحابة. ومن المتوقع أن يسهم هذا الانتقال إلى السحابة في تحقيق الفعالية من حيث التكلفة، والتوافق مع متطلبات الامتثال للعملاء، وتعزيز أداء الأعمال ونموها في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وستستفيد "موضوع" عبر هذه الشراكة من حلول "البنية التحتية كخدمة" و"المنصة كخدمة" المستقرة والآمنة وعالية الأداء من علي بابا كلاود، بما في ذلك خدمة الحوسبة المرنة، وخدمة قاعدة البيانات العلائقيةRDS، وخدمة الحاويات لـ Kubernetes، وخدمة انتظار الرسائل وبروتوكول الإنترنت المرن وموازن الأحمال للخوادم. وجرى تسهيل الشراكة من خلال شركة إس تي إس، شريك الخدمة المحلي لعلي بابا كلاود والمزود الرائد لحلول التحول الرقمي وأنظمة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقالت سيلينا يوان، رئيس الأعمال الدولية في "علي بابا كلاود إنتيليجنس": "نحن سعداء بدعم انتقال “موضوع" إلى السحابة. ويؤكد هذا التعاون التزامنا بدعم المؤسسات الرقمية في المنطقة لممارسة أعلى معايير الأمان والامتثال. كما تعرض هذه الشراكة قدرتنا على تقديم الخدمات المحلية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ومن خلال التنسيق مع “إس تي إس" نهدف إلى تسهيل مسيرة "موضوع" نحو تحقيق التميز التشغيلي لديها والتعزيز من معاييرها الأمنية وتحقيق نمو مستمر للأعمال مع استكشافها لإمكانات السحابة".

وقال زيد مزاهرة، المدير العام للمبيعات الإقليمية في شركة إس تي إس: "تفتخر إس تي إس بدورها المميز في رحلة "موضوع" الرقمية. ومع التزامنا بتوفير خدمات الاستضافة عالية المستوى والدعم التقني واللوجستي الشامل، فإننا لا نضمن إنجاز مهمة "موضوع" وحسب، بل وتجاوزها أيضًا. ومن خلال تعاوننا مع علي بابا كلاود، نقدم مزيجا من أعلى معايير الاستقرار والأمان والحلول عالية الأداء التي تمكّن "موضوع" من الازدهار في المجال الرقمي. وسنبني معًا مستقبلًا يسوده التواصل الفعال وتقديم الخدمات بسلاسة".

وتستقبل "موضوع" أكثر من 100 مليون زائر شهري على مستوى العالم و32 مليون زائر من دول الخليج العربي، كما تقدّم محتوى عربياً قيمًا وموثوقاً عبر المنصات المختلفة. وتلتزم الشركة بإثراء المحتوى العربي على الإنترنت وتقديم معلومات موثوقة للجماهير في مجالات عدّة، مُسخّرة تقنية الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة لتحسين تجربة المستخدم اليومية.

وأعرب رامي القواسمي، الرئيس التنفيذي لـ “موضوع"، عن سعادته بالشراكة مع علي بابا كلاود وإس تي إس، كبار مزودي الخدمة في المنطقة؛ مسلطًا الضوء على إمكانية الارتقاء بأداء منصات "موضوع" وتحسين تجربة المستخدم عبر الإنترنت. وأضاف القواسمي: "تأتي هذه الشراكة لتتماشى مع أهدافنا والتزامنا تجاه مستخدمينا. ومن خلال دمج خبرة علي بابا في مجال المنصات السحابية الى جانب التكنولوجيا الخاصة بنا وقاعدة الجماهير الضخمة لدينا، سيتمكن مستخدمونا من الاستمتاع بأعلى معايير الأمان وستصبح منصاتنا قابلة للإدارة والتطوير بكل سهولة وبنفس الوقت سنتمكن من خفض التكاليف التشغيلية. نطمح من خلال هذه الخطوة إلى تعزيز نمو أعمالنا في منطقة دول الخليج العربي."

وسيتم استضافة الخدمات المقدّمة لـ "موضوع" على سحابة علي بابا كلاود فائقة السعة، وستكون متوافقة مع قواعد العملاء. وتهدف الشراكة إلى تحقيق أساس مستقر وآمن وعالي الأداء ومنخفض التكلفة لنموّ أعمال "موضوع".

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نبذة عن شركة إس تي إس (STS):

ساهمت إس تي إٍس STS، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة، بشكل فاعل وخطى واثقة في مشهد التحول الرقمي في المنطقة وذلك لخبرتها المتعمقة في القطاع منذ 1989 ولما تتميز به قيادتها من سمات الابتكار واستشراق المستقبل الرقمي. هذا ويعود نجاح إس تي إس STS لالتزامها بتقديم حلول تحول الرقمي متجددة ومبتكرة، حيث تشمل خدماتها تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والحلول السحابية المتقدمة والخدمات المدارة، وحلول الأمن السيبراني المدعمّة بمركز عمليات أمن معلومات سيبراني متقدم (STS SOC) علاوة على خدمات والتدريب والترخيص. وبالمثل، تسعى STS باستمرار إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عبر حلول تجربة العملاء الرقمية، حلول ذكاء الأعمال Business Intelligence BI وحلول مكان العمل الرقمية.

هذا وتواصل إس تي إس STS المساهمة بارتقاء العديد من القطاعات على اختلاف نشاطاتها كالقطاعات المالية والحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والقطاعات التجارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حلول موثّقة بشراكات قوية وطويلة الأمد مع روّاد عالميين في القطاع التكنولوجي مثل سيسكو سيستمز (Cisco Systems) وديل تيكنولوجيز (Dell Technologies) وآي بي إم (IBM) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى جانب أوراكل (Oracle) وغيرها العديد من الشركات العالمية.