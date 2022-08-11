للمرة الأولى في المملكة الأردنية الهاشمية

تماشياً مع استراتيجيتها لقيادة مشهد التحول الرقمي في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؛ أعلنت إس تي إس، الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة والمنطقة، عن شراكتها مع سحابة علي بابا، إحدى شركات مجموعة علي بابا المختصة بالذكاء الرقمي والتكنولوجي، وذلك لتقديم أحدث خدمات الحوسبة السحابية للمؤسسات والمطورين والقطاعين العام والخاص في الأردن خلال رحلتهم للتحول الرقمي.

هذا وقد تم الإعلان عن هذه الشراكة أثناء مؤتمر "فنكون الأردن 2022 2022 oFinConJ“، مؤتمر ومعرض التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني، والذي أقيم في العاصمة عمّان يومي 9، 10 من شهر آب الجاري.

وسوف تكون هذه الشراكة بمثابة حجر الزاوية في إرساء عصر جديد لتقنيات وحلول الحوسبة السحابية في الأردن. حيث تجتمع الخبرة التي تتمتع بها إس تي إس في مجال الحوسبة السحابية جنباً إلى جنب مع أحدث التقنيات في ذات المجال من سحابة علي بابا، وحلولها المقدمة للقطاعات المختلفة باعتبارها ثالث أكبر مزود للبنية التحتية كخدمة (IaaS) في العالم والأكبر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2021. هذا وستعمل الجهتان معاً للتسريع من عجلة التحول الرقمي في مختلف المجالات وفي القطاعات الحكومية والخاصة، والشركات الكبرى، بالإضافة إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة.

حيث سيعمل الطرفان معاً لمشاركة الخبرات وتقديم تقنيات وخدمات حوسبة قوية وعلى أعلى مستويات الأمان، بالإضافة إلى حلول رقمية مصممة خصيصًا للقطاعات المتنوعة مثل التقنيات المالية الرقمية، وتجارة التجزئة الذكية ، علاوة على حلول النقل الذكي، مما سيسهم بشكل مؤكد في تعزيز للاقتصاد الرقمي المحلي.

وقال السيد زيد مزاهرة، المدير العام لمبيعات الحلول في إس تي إس: " فخورون بشراكتنا مع رواد عالميين في تزويد الخدمات السحابية مثل سحابة علي بابا، حيث تعد هذه خطوة مهمة في مسيرتنا، ومهمتنا المتمثلة في استشراق المستقبل ودوام توفير أحدث التقنيات في مختلف المجالات في الأردن. كما أننا واثقون، جنباً إلى جنب مع سحابة علي بابا، من قدرتنا على نقل الاقتصاد إلى مستوى ذكي آخر، ورفع مستويات الخدمات المحلية لتنافس العروض العالمية."

وتلتزم إس تي إي بتوفير حلول سبّاقة بمختلف مجالات التحول الرقمي والتكنولوجيا للمؤسسات منذ إنشائها في 1989 وليومنا هذا.

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نبذة عن شركة إس تي إس (STS):

ساهمت إس تي إٍس STS، الشركة الرائدة في تقديم حلول التحول الرقمي ونظم المعلومات، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة للمشاريع الكبرى في المملكة، بشكل فاعل وخطى واثقة في مشهد التحول الرقمي في المنطقة وذلك لخبرتها المتعمقة في القطاع منذ 1989 ولما تتميز به قيادتها

من سمات الابتكار واستشراق المستقبل الرقمي. هذا ويعود نجاح إس تي إس STS لالتزامها بتقديم حلول تحول رقمي متجددة ومبتكرة، حيث تشمل خدماتها تقديم حلول البنية التحتية الرقمية والحلول السحابية المتقدمة والخدمات المدارة، وحلول الأمن السيبراني المدعمة بمركز عمليات أمن معلومات سيبراني متقدم (STS SOC) علاوة على الخدمات والتدريب والترخيص. وبالمثل، تسعى إس تي إس باستمرار إلى الارتقاء بالتجربة الرقمية عبر حلول تجربة العملاء الرقمية، حلول ذكاء الأعمال Business Intelligence BI وحلول مكان العمل الرقمية.

هذا وتواصل إس تي إس STS المساهمة بارتقاء العديد من القطاعات على اختلاف نشاطاتها كالقطاعات المالية والحكومية وقطاعات الصحة والتعليم والاتصالات والقطاعات التجارية الأخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبر حلول موثّقة بشراكات قوية وطويلة الأمد مع روّاد عالميين في القطاع التكنولوجي مثل سيسكو سيستمز (Cisco Systems) وديل تيكنولوجيز (TechnologiesDell ) وآي بي إم (IBM) ومايكروسوفت (Microsoft) إلى جانب أوراكل (Oracle) وغيرها العديد من الشركات العالمية.

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