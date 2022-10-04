أطلقت "إس آي جي" في مصر مبادرة "إعادة التدوير لمنفعة المجتمع"، وهي مبادرة جديدة مبتكرة لإعادة التدوير ستمكن من تجميع مخلفات الكرتون المستعملة مباشرة من المنازل ومن قطاع خدمات المأكولات باستخدام حلول تكنولوجية. وتعتبر هذه المبادرة التي تطلقها "إس آي جي" مع مؤسسة "تجدد" الأولى من نوعها في السوق المصري.

فمن خلال استخدام تطبيق على الهاتف المحمول يستطيع المستهلكون ترتيب موعد لتجميع مخلفات الكرتون المستعملة من منازلهم أو من مواقع عملهم مقابل الحصول على مكافآت. ويهدف المشروع للتشجيع على إعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة، الأمر الذي من شأنه أن يضمن إعادة استخدام الموارد عالية القيمة بحيث تبقى متداولة، في الوقت الذي تعود فيه بالفائدة على الناس.

تتعاون "إس آي جي" في تنفيذ هذا المشروع مع "تجدد" التي ستتولى تجميع المخلفات الكرتونية. جدير بالذكر أن "تجدد" هي أول شركة في مصر تقدم خدمة تجميع المخلفات مباشرة من المنازل ومن قطاع خدمات المأكولات بواسطة حلول تعتمد على التكنولوجيا، حيث يسمح تطبيق الشركة للمستهلكين وللشركات العاملة في قطاع خدمات المأكولات بالاتفاق على موعد لتجميع عبوات المشروبات الكرتونية مقابل الحصول على مكافآت. وهذه المبادرة تستخدم شبكة "تجدد" اللوجستية الحالية وعلامة الشركة التجارية "جرين بان" لتجميع مخلفات الكرتون.

صرح عبدالغني الأديب، رئيس ومدير عام "إس آي جي" في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: "تغيير السلوكيات أمر بالغ الأهمية لإحداث تغيير إيجابي على البيئة على المدى الطويل. وتهدف مبادرة ’إعادة التدوير لمنفعة المجتمع‘ للتحفيز على تغيير سلوكيات الناس من خلال التأكيد على المزايا التي تنتج عن إعادة التدوير للأفراد

وللمجتمعات. إننا فخورون بشراكتنا في هذه المبادرة مع ’تجدد‘. ولكونها المبادرة الأولى من نوعها في مصر، فهي تمثل منعطفاً فارقاً هاماً بالنسبة للبلد في سياق سعيها الدؤوب من أجل المساهمة في اقتصاد دائري."

وعلق نور العسال، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في "تجدد": "يسعدنا أن نتعاون مع ’إس آي جي‘ في مبادرة ’إعادة التدوير لمنفعة المجتمع‘ حيث يعد هذا المشروع بمثابة إنجاز آخر بالنسبة لـ ’تجدد‘ في سياق سعيها لتحويل رؤيتها إلى عمل وتحرك إيجابي بالاعتماد على تقنياتها ومواردها. ولدى ’تجدد‘ البنية الأساسية والشبكة والرؤية التي تمكنها من التحرك والمساهمة في تسريع تحول مصر إلى اقتصاد دائري. وبهذه المبادرة، سنوسع انتشارنا من أجل تجميع مخلفات الكرتون عالية الجودة المستخدمة في قطاع الأغذية وإعادتها للتداول في حين نوفر مدخول إضافي يمكن أن تعتمد عليه العائلات وجامعو المخلفات. هذا أفضل مثال يمكن أن يعطى حول كيفية التأثير الإيجابي طويل الأمد فضلاً عن كيفية توفير القيمة لجميع المعنيين."

إن إعادة تدوير عبوات "إس آي جي" الكرتونية يساعد على إبقاء المواد المتجددة عالية الجودة في التداول لفترة أطول. فجميع المواد المستخدمة لتصنيع العبوات المصنوعة من الكرتون والألمنيوم والبوليثيلين يمكن إعادة تدويرها كموارد قيمة يمكن استخدامها لصنع منتجات جديدة.

يذكر أن 60 في المائة فقط من المخلفات في مصر يتم جمعها سنوياً في الوقت الحالي وأقل من 20 في المائة من تلك المخلفات يتم التخلص منها بشكل سليم أو إعادة تدويرها. ولأنه لا يتم فرز المخلفات في المنازل باتت هناك حاجة لمبادرات لجمع المخلفات مثل هذه المبادرة.

تلتزم "إس آي جي" بالتعاون مع جهات أخرى من أجل تعزيز جهود جمع وإعادة تدوير عبوات المشروبات الكرتونية المستعملة ولدعم التحول إلى اقتصاد دائري. إن إعادة تدوير مواد التغليف قضية تهم مختلف القطاعات و"إس آي جي" تتعاون في هذا المجال مع جهات مختلفة معنية بهذا الأمر، بما في ذلك نظرائها في القطاع والعملاء والمستهلكين والمؤسسات الحكومية على مستوى الجمهورية والبلديات والمحافظات. ولأن معدلات ونظم وبنى إعادة التدوير تختلف بشكل كبير من بلد لآخر ومن بلدية أو محافظة لأخرى، فإن "إس آي جي" تعتمد أسلوباً مختلفاً مطوراً بحسب المعطيات الخاصة في البلدان ذات الأولوية.

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نبذة عن "إس آي جي"

"إس آي جي" هي موفر رائد لحلول التغليف من أجل عالم أكثر استدامة. ومن خلال مجموعتنا الفريدة من عبوات الكرتون المعقمة وعبوات bag-in-box وعبوات spouted pouch، نحن نتعاون مع عملائنا من أجل إيصال منتجات الأغذية والمشروبات إلى العملاء حول العالم بطريقة آمنة ومستدامة وبتكلفة في المتناول. تمكننا تقنياتنا المتفردة وقدراتنا الممتازة على الابتكار من خلال تزويد عملائنا بحلول متكاملة لكي يستطيعوا توفير منتجات متميزة وتشغيل مصانع أكثر ذكاء وتقديم مواد تغليف مترابطة من أجل تلبية احتياجات المستهلكين المتغيرة دوماً. الاستدامة جزء لا يتجزأ من أعمالنا ونحن نهدف لتقديم منتجات لا تقتصر على كونها جيدة بل نسعى لإنشاء نظام تغليف أغذية إيجابي.

أسست "إس آي جي" في عام 1853 ومقرها في نيوهاوسن في سويسرا. وتمكننا مهارات وخبرات موظفينا البالغ عددهم حوالي 8400 موظف حول العالم من الاستجابة السريعة والفعالة لاحتياجات عملائنا في أكثر من 100 بلداً تقريباً. وفي عام 2021 أنتجت "إس آي جي" 48 مليار عبوة كرتونية كما ولدت إيرادات قدرها 2.7 مليار يورو (شاملة الإيرادات غير المدققة لـ Scholle IPN وEvergreen Asia). "إس آي جي" مصنفة AA ESG من قِبل MSCI و مصنفة 13.4 للمخاطر (مخاطر متدنية) من Sustainalytics فضلاً عن تصنيف بلاتيني للمسؤولية المجتمعية Platinum CSR من EcoVadis. للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع www.sig.biz.

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نبذة عن "تجدد"

تعتبر "تجدد" شركة مصرية رائدة في مجال الطاقة المتجددة وإدارة المخلفات وقد تأسست الشركة في عام 2013 في العاصمة المصرية القاهرة. هدفنا هو استخدام البيانات والتكنولوجيا والقدرات اللوجستية من أجل دعم أمن الطاقة والتخلص من المخلفات على المستوى العالمي. ومن خلال منصتها، تُمكّن "تجدد" الأفراد والمجتمعات من إحداث تأثير مستدام وتوليد مدخول من المخلفات.

فمن ناحية، يستطيع المستخدمون التخلص من مخلفاتهم بطلب موعد عن طريق تطبيق الشركة على الإنترنت لتجميع تلك المخلفات الأمر الذي يضمن لهم خدمة نظيفة ومستدامة لتجميع المخلفات في حين يحصلون أيضاً على مكافأة نقدية بسيطة. ومن ناحية أخرى، يضمن جامعو المخلفات توليد مدخول من خدمة تجميع المخلفات التي يقدمونها والتي يتم الاتفاق عليها على تطبيقنا المخصص لجامعي المخلفات. هذا يضمن لهم أعلى مدخول يومي بواسطة تقنيات التوجيه المميكنة.

إن منصة "تجدد" توفر بشكل يومي مئات الآطنان من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الجو وتوفر مداخيل للمجتمعات وللأفراد في مصر فضلاً عن تمكين المرأة من المساهمة في الهدف العالمي لبلوغ صافي صفر انبعاثات.