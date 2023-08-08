الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء ارتفعت بنسبة 79.2% في الربع الثاني من عام 2023 لتصل إلى 316.6 مليون ريال سعودي، تزامناً مع ارتفاع صافي الربح بنسبة 173.6% ليصل إلى 169.2مليون ريال سعودي، مما يؤكد فعالية جهود التحوّل التي تبذلها "سينومي ريتيل"

“سينومي ريتيل” تتبنّى إستراتيجية "السعودية أولاً" في إطار سعيها إلى الاستفادة من فرص النمو المجزية التي يوفّرها السوق المحلي

الشركة تنظر في عملية تخارج تطال المناطق والعلامات التجارية غير الإستراتيجية في الولايات المتحدة ومنطقة البلقان، وتضيف 7 إلى قائمة العلامات الـ 22 التي يشملها التخارج تزامناً مع جهود التحوّل في محفظة الشركة ومواءمتها مع العلامات التجارية الرائدة

ترشيد حجم العمليات في مصر والمغرب سيؤدي إلى إغلاق 39 و16 متجراً في الدولتين على التوالي

الرياض، المملكة العربية السعودية: أعلنت اليوم شركة "سينومي ريتيل"، الشريك الرائد لعلامات التجزئة في المملكة العربية السعودية، عن نتائجها المالية للأشهر الثلاثة ونصف السنة المنتهية في 30 يونيو 2023. فقد سجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.613 مليار ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023 و3.034 مليار ريال سعودي في النصف الأول من عام 2023، ما يمثل انخفاضاً بنسبة 5.4% و1.9% على التوالي على أساس سنوي. وبلغت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 316.6 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2023، بزيادة قدرها 79.2%، ووصلت إلى 385.9 مليون ريال سعودي في النصف الأول من العام، بزيادة نسبتها 77.7% على أساس سنوي. ويدل هذا الأداء على التقدم الذي تحرزه الشركة في تنفيذ إستراتيجية التحوّل التي تعتمدها.

وكانت الشركة قد تبنّت إستراتيجية "السعودية أولاً" إثر مراجعة أجراها الرئيس التنفيذي، الدكتور غونثر هيلم، والذي تولى منصبه في 1 أبريل 2023. وتدرس الشركة حالياً عملية تخارج ستطال المناطق غير الإستراتيجية، ولا سيما الولايات المتحدة الأمريكية ودول البلقان بهدف تركيز مواردها على فرص النمو المتاحة في السوق المحلي ومنطقة الشرق الأوسط ككل. ويندرج التركيز على ترشيد محفظة العلامات التجارية في إطار دعم تحوّل الشركة إلى شريك تجزئة ناشط في مختلف القطاعات، حيث أضيفت سبع علامات تجارية غير إستراتيجية إلى العلامات ال ـ22 التي تم تحديدها مسبقاً للتخارج، ومن المتوقع ان ينعكس هذا الترشيد إيجابياً على الربحية.

ومع استمرار التركيز على الربحية، أطلقت الشركة مبادرة لتقليص حضورها في أسواق دولتي المغرب ومصر. وقد تمّ تحديد 16 و39 متجراً للإغلاق في الدولتين على التوالي.

كما أجرت الشركة من خلال طرف خارجي مستقل تقييماً شاملاً لحق استخدام الأصول والتزامات عقود الإيجار بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS16، نتج عنه تعديل الأرصدة الافتتاحية اعتباراً من 1 يناير 2022 مما أدى إلى زيادة في الأرباح غير الموزّعة بلغت قيمتها 56.5 مليون ريال اعتباراً من 30 يونيو 2023.

وتلقت الشركة تعهدات من مساهميها الرئيسيين لتسوية المبالغ المستحقة من الأطراف ذات الصلة، والتي بلغت 272 مليون ريال سعودي، في الربع الثالث من عام 2023. وستدعم هذه التسوية جهود الشركة في تقليص المديونية حيث تتوقع وصول المفاوضات الجارية مع مقرضيها لإعادة تمويل ديونها المستحقة، إلى نتيجة إيجابية في المدى القريب.

وقال الدكتور غونثر هيلم، الرئيس التنفيذي لشركة "سينومي ريتيل": "يتمتع سوق التجزئة السعودي بإمكانيّات نمو هائلة بفضل قاعدة استهلاكية ديناميكية وشابة تستمر احتياجاتها وتفضيلاتها في التغيّر، وهذه فرصة بالغة الأهمية بالنسبة إلى "سينومي ريتيل". فعند انضمامي إلى الشركة في شهر أبريل، أجريت تقييماً إستراتيجياً مع فريقي أفضى إلى اتخاذ القرار بمضاعفة تركيزنا على المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط، وأدّى هذا التغيير الإستراتيجي إلى نتائج إيجابية ملموسة.

نحن نعمل على تحقيق الربحية من جديد، وتعدّ الزيادة الملحوظة بنسبة 173.6% في صافي الربح ليبلغ 169.2 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من العام، دليلاً واضحاً على هذا التوجّه. لقد اتخذنا خطوات مهمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحسين إدارة المخزون، حيث خفضنا المخزون المتاح من 21 أسبوعاً في الربع الأول إلى 18 أسبوعاً في هذا الربع. كما ساهم تعزيز حضورنا في قطاع التجزئة في تحقيق أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 316.6 مليون ريال سعودي في هذا الربع.

وتعدّ الحوكمة الفعالة ركيزة أساسية لمؤسسة رائدة مثل "سينومي ريتيل". فقد تعاونّا عن كثب مع لجنة التدقيق ومجلس الإدارة لإطلاق إصلاح شامل للسياسات والأنظمة والعمليات لتساهم في معالجة جميع الثغرات التي تم تحديدها مسبقاً، وتساعدنا على تحقيق طموحاتنا بأن نكون إحدى الشركات الأفضل إدارةً على مستوى المنطقة.

ويندرج التزامنا بتنمية أعمالنا ودعم موظفينا ضمن أبرز أولويات إستراتيجيتنا. ومن هذا المنطلق، أجرينا تعيينات إستراتيجية في عدة إدارات منها إدارة تقنية المعلومات وسلاسل الإمداد، ونتوقع قريباً انضمام كوادر على مستوى الإدارة التنفيذية إلى الشركة. كما أننا على يقين تام بأن الاستثمار في تعزيز فريقنا وأصولنا سيرتقي بمستوى التجارب التي نقدّمها للعملاء في المتاجر وعبر الإنترنت، وبأن هذه الاستراتيجية تمكّن "سينومي ريتيل" من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية".

أبرز النتائج التشغيلية

تُظهر مسيرة التحوّل التي انطلقت العام الماضي نتائج جيدة مع تحسن ملحوظ في ربحية الشركة في الربع الثاني من العام. ويضيف تعيين الدكتور هيلم خبرة واسعة إلى الشركة حيث يسهم في دعم الأساس الإستراتيجي للشركة ويمنح قدراتها التشغيلية مزيداً من الزخم. كما تم تعيين كوادر مرموقة لإدارة سلاسل الإمداد وتقنية المعلومات من أجل تعزيز الكفاءة التشغيلية وتوجيه إستراتيجية التحوّل الشاملة للشركة.

وشهد النصف الأول من عام 2023 استمرار التركيز على تعزيز الكفاءات التشغيلية في مختلف أقسام الشركة. وشكّل تحسين إدارة المخزون محوراً رئيسياً في العمل، وبرز ذلك واضحاً من خلال تحقيق الأنظمة والعمليات الجديدة نتائج ملموسة اذ تم تخفيض مخزون الشركة من 1.411 مليون ريال سعودي في الربع الثاني من عام 2022 إلى 954 مليون ريال في الربع الثاني من عام 2023، مما أدى لتحسين رأس المال العامل للشركة.

وساهم التركيز المستمر على بناء العلامات التجارية الرائدة والتوسع في مجالات النمو التي تدعم النهج متعدد القطاعات، في تحقيق نتائج مميزة. كما ارتفعت إيرادات العلامة التجارية Zara في المملكة العربية السعودية بنسبة 5%، وحققت العلامات التجارية الأخرى لمجموعة Inditex، بما في ذلك Massimo Dutti و Zara Home مجتمعة نمواً بنسبة 2%.

وافتتحت "سينومي ريتيل" 3 متاجر في المملكة العربية السعودية في النصف الأول من عام 2023 وأغلقت 76 ليبلغ اجمالي منافذها في المملكة 835 منفذاً. وافتتحت في أسواقها الدولية 3 متاجر وأغلقت 9 أخرى، ليصل عدد المنافذ العاملة حالياً إلى 297 منفذاً. وفي قطاع الأغذية والمشروبات، افتتحت الشركة 8 منافذ وأغلقت 5 ليصبح عدد المنافذ 257. وأظهر قطاع الأغذية والمشروبات استمرارية في النمو في الربع الثاني على التوالي عبر افتتاح ثلاثة متاجر جديدة.

وبلغت الشركة نهاية مرحلة تعديل حجم حضورها في السوق من خلال إغلاق 167 متجراً في المملكة في النصف الأول من عام 2023، مع توقع إغلاق حوالي 33 متجراً اخر خلال الفترة المتبقية من العام.

أبرز النتائج المالية

انخفضت إيرادات النصف الأول من عام 2023 بنسبة 1.9% لتصل إلى 3.034 مليار ريال سعودي. كما انخفضت إيرادات الربع الثاني من عام 2023 بنسبة 5.4% على الأساس المبلغ عنه لتصل إلى 1.613 مليار ريال سعودي. وتراجعت إيرادات الربع الثاني من عام 2023 في السوق المحلي الأساسي بنسبة 7.6% لتصل إلى 1.223 مليار ريال سعودي نتيجة لإغلاق 73 متجراً. وشهد برنامج تحسين الكفاءة التشغيلية للمتاجر في النصف الأول من عام 2023 إغلاق 171 متجراً، أي ما يعادل 11% من متاجر “سينومي ريتيل”، بينما انخفضت الإيرادات بنسبة 2% فقط. ويشير ذلك إلى التركيز على الربحية، إذ ارتفعت المبيعات لكل متر مربع بنسبة 9.6% من 11,468 ريالاً سعودياً لتصل إلى 12,573 ريالاً.

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 79.2% لتصل إلى 316.6 مليون ريال سعودي. ويُعزى ذلك جزئياً إلى التحسن في إجمالي الربح بنسبة 21.4% بالتزامن مع انخفاض المصاريف الإدارية والعامة .

كما شهد صافي الربح تحسناً لافتاً في الربع الثاني من عام 2023 وارتفع من 55.4 مليون ريال سعودي إلى 169.2 مليون ريال، بزيادة قدرها 173.6% على أساس سنوي. ويُعزى ذلك إلى الزيادة في الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، التي قابلها ارتفاع في أسعار الفائدة مما أدى إلى ارتفاع صافي التكاليف المالية. وازداد صافي الربح للنصف الأول من عام 2023 ليصل إلى 113.8 مليون ريال سعودي، مقارنة بخسارة وقدرها 1.7مليون ريال سعودي في النصف الأول من عام 2022.

كما أجرت الشركة من خلال طرف خارجي مستقل تقييماً شاملاً لحق استخدام الأصول والتزامات عقود الإيجار بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية IFRS16، نتج عنه تعديل الأرصدة الافتتاحية اعتباراً من 1 يناير 2022 مما أدى إلى زيادة في الأرباح غير الموزّعة بلغت قيمتها 56.5 مليون ريال اعتباراً من 30 يونيو 2023.

وبلغ صافي الدين في نهاية الربع الثاني 2.645 مليون ريال سعودي مقارنة بـ2.739 مليون ريال سعودي في نهاية عام 2022، في الوقت الذي تواصل فيه الشركة جهودها الرامية إلى خفض الديون.

قائمة الدخل

بالمليون ريال الربع الثاني 2023 الربع الثاني 2022 النسبة المئوية للتغير الإيرادات 1,613.4 1,705.6 -5.4% تكلفة الإيرادات 1,284.3- 1,434.6- %10.5- إجمالي الربح (الخسارة) 329.2 271.1 %21.4 هامش إجمالي الربح %20.4 %15.9 %28.4 مصاريف البيع والتوزيع -51.9 -44.1 17.7% المصاريف العامة والإدارية -78.8 -85.4 -7.6% مصاريف تشغيلية أخرى 0.0 -8.1 -99.9% الإهلاك والاستهلاك -42.9 -41.0 4.7% الدخل التشغيلي (أخرى) 118.2 43.1 174.3% الدخل التشغيلي (الخسارة) 273.7 135.7 %101.7 هامش الدخل التشغيلي 17.0% 8.0% 113.3% الرسوم المالية 87.7- 56.8- %54.4 الانخفاض في قيمة الشهرة - - - حصة الشركات الزميلة من الخسائر -4.4 1.0 -540.5% الربح (الخسارة) قبل احتساب الزكاة والضريبة 181.6 79.9 %127.3 الزكاة وضريبة الدخل -12.4 -18.0 -31.3% صافي الربح (الخسارة) للفترة 169.2 61.9 %173.6 هامش صافي الربح 10.5% 3.6% 189.2% الربح الخاص بكل من: مساهمي الشركة 167.2 61.8 %170.6 الحصص غير المسيطرة 2.1 0.8 - ربحية السهم الأساسية والمخففة 1.46 0.54 - الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 316.6 176.7 79.2% هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 19.6% 10.4% 89.5%

الميزانية العامة

بالمليون ريال 30 يونيو 2023 31 ديسمبر 2022 النسبة المئوية للتغيير الممتلكات والمنشآت والمعدات 1,420.5 1,324.3 7.3% حق استخدام الأصول 2,194.3 2,347.1 %6.5- الشهرة التجارية والأصول غير الملموسة 1,127.6 1,120.8 0.6% استثمارات عقارية 1.3 1.4 -4.4% استثمارات في الشركات الزميلة وغيرها 69.0 62.1 11.0% استثمارات أخرى 291.3 314.2 -7.3% الأصول المشتقة 39.3 35.1 12.0% إجمالي الأصول غير المتداولة 5,143.3 5,205.2 %1.2- المخزونات 954.3 1,000.3 -4.6% السلف والودائع والذمم المدينة الأخرى 608.2 718.2 -15.3% المدفوعات المسبقة والإيجارات والتأمين 64.3 35.4 81.3% النقد وما في حكمه 260.4 193.8 34.4% إجمالي الأصول الحالية 1,887.2 1,947.7 -3.1% إجمالي الأصول 7,030.5 7,153.0 %1.7- رأس المال 1,147.7 1,147.7 0.0% الاحتياطيات (النظامية والعملة الأجنبية والقيمة العادلة) -554.5 -524.1 5.8% احتياطيات القيمة العادلة 42.1 42.1 0.0% الأرباح (الخسائر) المتراكمة 115.3- 227.6- %49.4- حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة 520.0 438.1 %18.7 الحصص غير المسيطرة -91.1 -92.1 -1.1% إجمالي حقوق الملكية 428.9 345.9 %24.0 قروض طويلة الأجل 128.7 115.0 11.9% التزامات عقود الإيجار 1,680.0 1,761.1 %4.6- مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 108.4 95.9 13.0% إجمالي المطلوبات غير المتداولة 1,917.2 1,972.0 %2.8- الذمم الدائنة التجارية والذمم الأخرى 1,182.2 1,256.5 %5.9- السحب على المكشوف من البنوك 48.2 49.8 -3.2% مطلوبات الزكاة والضرائب 71.6 70.5 1.6% التزامات عقود الإيجار – الجزء المتداول 605.5 640.9 -5.5% القروض قصيرة الأجل 2,777.1 2,817.4 -1.4% إجمالي المطلوبات الحالية 4,684.4 4,835.0 %3.1- إجمالي المطلوبات 6,601.6 6,807.0 %3.0- إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 7,030.5 7,153.0 %1.7-

المستجدات الأخيرة المتعلقة بشركة "فاس لابز"

أعلنت شركة "سينومي ريتيل" عن حصول "فاس لابز" على الموافقة النهائية من البنك المركزي السعودي لترخيص شركة "فاس للتمويل." وتتيح الموافقة لشركة "فاس للتمويل" مزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المُصغَّر من خلال التكنولوجيا المالية. وتملك "سينومي ريتيل" حصةً في شركة "فاس للتمويل" من خلال حصتها البالغة 50% في "فاس لابز". والجدير بالذكر أنّ "فاس لابز"، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة، مملوكة من "سينومي سنترز" و"سينومي ريتيل." وقد تم الحصول على الموافقة بتاريخ 25/7/2023

صندوق المبارك العقاري للدخل 2

أعلنت "سينومي ريتيل" في 18-07-2023 عن تسلمها إشعار إنهاء وتصفية صندوق المبارك العقاري للدخل 2، الذي تمتلك فيه الشركة ما نسبته 33.33% من إجمالي وحدات الصندوق. وقد تم بيع أصول الصندوق بقيمة 1,525,000,000 ريال، وسيتم توزيع الجزء الأول منها بقيمة 360,000,000 ريال، المعادل لـ60% من القيمة الإسمية للوحدات الاستثمارية للصندوق. وستحصل "سينومي ريتيل" على مبلغ 120,000,000 ريال، أي ما نسبته 33.33% من إجمالي التوزيعات المقرّرة في الجزء الأول، حيث بلغت القيمة الدفترية لحصة الشركة بتاريخ 31 ديسمبر 2022، 217 مليون ريال.

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لمحة عن شركة "سينومي ريتيل":

تأسست شركة "سينومي ريتيل" عام 1990 تحت اسم شركة فواز عبد العزيز الحُكير وشركاه، وذلك على يد سلمان وعبد المجيد الحُكير، وأصبحت منذ ذلك الحين شركة التجزئة الرائدة للامتيازات في المملكة العربية السعودية والشركة الوحيدة من نوعها المدرجة في الشرق الأوسط. وشهدت شركة "سينومي ريتيل" نمواً كبيراً منذ افتتاح متجرها الأول عام 1991، وتمتلك حالياً أكثر من 1300 متجر ضمن 100 مجمع تجاري في 11 دولة. كما تمتدّ متاجرها على مساحة إجمالية تفوق الـ400 ألف متر مربع وتحتضن فريق عمل يزيد عن 10 آلاف موظف. تضمّ شركة "سينومي ريتيل" حالياً حوالى 65 علامة تجارية تتخصص في مجالات ملابس النساء والرجال والأطفال والرضّع والمتاجر الكبرى والأحذية والأكسسوارات ومستحضرات التجميل، وتشغّل سلسلة متنوّعة من المطاعم والمقاهي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع: www.cenomiretail.com