مددت الشركتان شراكتهما في مجال الخدمات المدارة لمدة ثلاث سنوات إضافية، مع التركيز على العمليات القائمة على البيانات.

ستوفر إريكسون حلولاً متقدمة، مما يوفر أداءً محسنًا لشبكة زين البحرين ويعزز كفاءتها في استخدام الطاقة.

استثمار زين البحرين مع إريكسون يعكس التزامها بدعم مسيرة التحول الرقمي في البحرين.

وقعت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC)، وشركة زين البحرين، اتفاقية لتوسيع شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس في المملكة. كما تمدد هذه الاتفاقية تعاون الطرفين في مجال الخدمات المدارة لمدة ثلاث سنوات إضافية، وذلك لتحسين كفاءة الشبكة وتعزيز تجربة العملاء.

وستستفيد توسعة شبكة النطاق العريض المتنقل من منتجات شبكة النفاذ الراديوي الموفرة للطاقة من إريكسون، بما في ذلك نظام الراديو متعدد المدخلات-متعدد المخرجات Massive MIMO ثنائي النطاق "AIR 3229"، ونظام الراديو ثلاثي النطاقات "4466". وستعمل هذه المنتجات على تعزيز تغطية الشبكة وسعتها، كما أنها ستساهم بتقليل استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 20%، فضلاً عن أنها ستساهم في تحقيق أهداف الاستدامة لشركة زين البحرين. بالإضافة إلى ذلك، هذه الخطوة تندرج ضمن خطة استثمارية أوسع بين زين البحرين وإريكسون، تهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في المملكة.

وفي إطار عقد الخدمات المدارة الموسّع، ستواصل إريكسون استخدام منهجيات تعتمد على البيانات لتبسيط العمليات وتحسين معايير الخدمة وتقليل الوقت المستغرق لطرح المنتجات في السوق. كما تتضمن الاتفاقية تحديث الشبكة الأساسية لشركة زين البحرين، وتقديم رمز المنتج الإلكتروني (EPC) من إريكسون، وهو جزء من حل شبكة الجيل الخامس الأساسية ثنائي الوضع، ووظيفة إدارة البيانات الموحدة الحديثة، مما سيعزز سعة الشبكة ويقوي قدراتها بشكل أكبر.

وفي تعليقه على هذا التعاون، قال علي عيسى اليهام، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في زين البحرين: "تعكس شراكتنا المستمرة مع إريكسون التزامنا القوي بتقديم تجارب فائقة لعملائنا في البحرين، كما يعزز هذا التعاون الموسع قدرتنا على توفير تغطية وسعة أكبر وموثوقية أعلى، فضلاً عن أنه يتوافق مع أهدافنا في مجال الاستدامة، وذلك من خلال نشر منتجات إريكسون الموفرة للطاقة. وسوف نعمل معاً على قيادة التحول الرقمي في البحرين، ونعزز مكانتنا كعامل تمكين رئيسي لمستقبل المملكة الرقمي".

من جانبه، قال نيكولاس بليكسل، نائب الرئيس ورئيس إريكسون لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي في إريكسون الشرق الأوسط وإفريقيا: "نحن فخورون بتعزيز أكثر من عقد من الشراكة مع زين البحرين ودعم خططها الطموحة لتوسيع وتحديث شبكتها. وتوفر هذه الاتفاقية تقنيات لا تعمل على تعزيز أداء الشبكة فحسب، بل تضع أيضاً الأساس لقدرات شبكية معززة. وهكذا فإننا نعمل من خلال الجمع بين الحلول المتقدمة والابتكارات المستدامة، على تمكين زين البحرين من تقديم خدمات استثنائية ومستقبلية لعملائها في المملكة".

نبذة عن إريكسون:

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء والقابلة للبرمجة، الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة.

نبذة عن شركة زين البحرين:

تُعد شركة زين البحرين رائدة الإبداع في عالم الاتصالات، حيث تركز على تحسين تجربة العملاء وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات، وقد حصلت على ترخيص لتقديم خدمات الاتصالات المتنقلة بتاريخ 22 أبريل 2003، وأطلقت خدماتها التجارية في 28 ديسمبر من العام نفسه. كما تمكنت من الوفاء بوعدها بوضع البحرين على خارطة صناعة الاتصالات العالمية عبر توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة 4G LTE واسعة النطاق وفائقة السرعة، وخدمات الجيل الخامس 5G، إضافة إلى تقديم المتجر الالكتروني المبتكر المتكامل للعملاء فرصة شراء المنتجات والخدمات عبر الإنترنت في أي وقت أو مكان. حصلت زين البحرين على التقدير من قبل "هيئة تنظيم الاتصالات" لتحقيقها أعلى مستويات السرعة على شبكة الانترنت اللاسلكية ذات النطاق العريض في المملكة البحرين لعام 2018.

تعد زين البحرين، والمدرجة في بورصة البحرين (رمز التداول: ZAINBH)، إحدى أبرز الشركات المساهمة بدعم ازدهار مستقبل المملكة، تماشياً مع رؤية القيادة 2030. يستمر تمكين الموظفين البحرينيين على رأس قائمة الأولويات الاستراتيجية لزين البحرين، حيث حققت شركة الاتصالات نسبة بحرنة بلغت 93% في 2023. أظهرت زين البحرين التزامها تجاه المجتمع من خلال إعادة إطلاق برنامج تمكين الشباب تحت الاسم الجديد "زين الشباب".

تعتبر زين البحرين جزءً من مجموعة "زين"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات المتنقلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، حيث تقدم المجموعة خدمات اتصالات متنقلة متنوعة إلى ما يزيد عن 47.2 مليون عميل حتى 30 سبتمبر 2024. وتقدم مجموعة "زين" خدماتها في 8 أسواق تشمل الكويت والبحرين والعراق والأردن والمملكة العربية السعودية والسودان وجنوب السودان. كما تمتلك في المغرب حصة 15.5% من شركة "INWI" من خلال مشروع مشترك.

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