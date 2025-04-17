ترتكز البنية التحتية الجديدة على جهاز Cradlepoint E400 ، وهو أول جهاز مؤسسي يجمع بين تقنية الإصدار 17 لشبكة الجيل الخامس من مشروع شراكة الجيل الثالث، وشبكة واي فاي 7، وشريحة الاتصال المتضمنة/شريحة الاتصال المزدوجة ( eSIM/dual SIM ) المتضمنة.

، وهو أول جهاز مؤسسي يجمع بين تقنية الإصدار 17 لشبكة الجيل الخامس من مشروع شراكة الجيل الثالث، وشبكة واي فاي 7، وشريحة الاتصال المتضمنة/شريحة الاتصال المزدوجة ( ) المتضمنة. تعمل المفاتيح الجديدة لشبكة إريكسون المحلية ( Ericsson LAN ) ونقاط وصول واي فاي 7 على توسيع سعة الشبكة المحلية للمكاتب الصغيرة والمتوسطة بسلاسة ودون تعقيدات، وذلك من خلال إدارة موحدة.

) ونقاط وصول واي فاي 7 على توسيع سعة الشبكة المحلية للمكاتب الصغيرة والمتوسطة بسلاسة ودون تعقيدات، وذلك من خلال إدارة موحدة. يُمكّن نظام إريكسون NetCloud Manager العمليات القائمة على الذكاء الاصطناعي، وتوفير شريحة الاتصال المتضمنة ( eSIM ) بشكل مركزي، وشبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات ( SD-WAN )، ونهج أمان الثقة الصفرية، والوصول إلى شرائح شبكة الجيل الخامس المتقدمة.

أعلنت إريكسون (المدرجة في بورصة ناسداك تحت الرمز: ERIC) عن إطلاق بنيتها الجديدة اللاسلكية أساساً، والتي تُعزز مرونة وتوسع شبكات الفروع. وتم تصميم هذه البنية لدعم العمليات ذات النطاق الترددي الأعلى المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تُعد بالغة الأهمية للأعمال، وتجمع بين اتصالات متنوعة للشبكات واسعة النطاق (WAN)، وتبديل الشبكات المحلية (LAN)، وتقسيم الشبكات، ونهج أمان الثقة الصفرية (No-trust) من خلال إدارة موحدة، لتوفير شبكات فروع آمنة وعالية الأداء وقابلة للتوسع. وتعتمد المواقع الموزعة، بدءاً من الخبراء الافتراضيين في مكاتب التأمين وصولاً إلى تطبيقات الرؤية الحاسوبية في عيادات الرعاية الصحية عن بُعد، بشكل متزايد على الاتصال الدائم لدعم العمليات الحرجة للأعمال وتقديم تجارب عملاء حديثة وعصرية.

ويشير تقرير لشركة البيانات الدولية أن 90% من الشركات ستقوم بدمج الذكاء الاصطناعي التوليدي في استراتيجياتها الخاصة بالاتصال بحلول عام 2026، ما يسلط الضوء على الحاجة المتزايدة لشبكات آمنة وقابلة للتطوير وسهلة الإدارة. ومع اكتساب شبكة الجيل الخامس المتقدمة زخماً متزايداً، أصبحت الشركات تتجاوز الخدمات التقليدية التي تعتمد على أفضل الجهود، وتسعى إلى تحقيق أداء متوقع للتطبيقات الحرجة للأعمال، وذلك من خلال خدمات مثل تقسيم الشبكة. وتوفر بنية إريكسون اللاسلكية أساساً للفروع، والتي تجمع بين جهاز Cradlepoint E400 ومفاتيح ونقاط وصول جديدة للشبكات المحلية (LAN) ونظام NetCloud Manager، للشركات أسس اتصال جاهزة للمستقبل تتيح لها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.

وتتضمن المكوّنات الرئيسية لبنية الفروع "اللاسلكي أساساً" الجديدة من شركة إريكسون ما يلي:

جهاز Cradlepoint E400 الجديد، وهو جهاز توجيه وأمان من الجيل التالي يعمل بمثابة القلب النابض لهذه البنية الجديدة، ويوفر دعماً متكاملاً للإصدار 17 من شبكة الجيل الخامس من مشروع شراكة الجيل الثالث، وشبكة واي فاي 7، وشبكات النطاق العريض للأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير اتصال عالي الأداء وقابل للتطوير من أي مكان تقريباً.

الجديد، وهو جهاز توجيه وأمان من الجيل التالي يعمل بمثابة القلب النابض لهذه البنية الجديدة، ويوفر دعماً متكاملاً للإصدار 17 من شبكة الجيل الخامس من مشروع شراكة الجيل الثالث، وشبكة واي فاي 7، وشبكات النطاق العريض للأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض لتوفير اتصال عالي الأداء وقابل للتطوير من أي مكان تقريباً. مفاتيح ونقاط وصول جديدة للشبكات المحلية من نوع Cradlepoint ، تعمل على توسيع سعة الشبكة المحلية، وهي مُوَحَّدة ضمن برنامج Ericsson NetCloud Manager لتعزيز حلول الشبكات المحلية من شركاء التحالف التقني الحاليين.

، تعمل على توسيع سعة الشبكة المحلية، وهي مُوَحَّدة ضمن برنامج لتعزيز حلول الشبكات المحلية من شركاء التحالف التقني الحاليين. يوفر برنامج Ericsson NetCloud Manager أيضاً تحكماً مركزياً وتوفر شرائح الاتصال المتضمنة وشرائح الاتصال المزدوجة ( eSIM/dual SIM )، ما يُتيح تكوين ملف تعريف عن بُعد، وتبديل سلس للشبكات الناقلة، ونشراً مُبسَّطاً لفرق تكنولوجيا المعلومات المُركَّزة.

أيضاً تحكماً مركزياً وتوفر شرائح الاتصال المتضمنة وشرائح الاتصال المزدوجة ( )، ما يُتيح تكوين ملف تعريف عن بُعد، وتبديل سلس للشبكات الناقلة، ونشراً مُبسَّطاً لفرق تكنولوجيا المعلومات المُركَّزة. قدرات حافة خدمة الوصول الآمن ( Ericsson NetCloud SASE ) وشبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات ( SD-WAN )، وتقسيم شبكات الجيل الخامس، مما يعزز موثوقية الأداء والأمان عبر الاتصالات المتنوعة لشبكة المنطقة الواسعة. وبينما تعمل شبكة المنطقة الواسعة المعرفة بالبرمجيات وتقنية ضم الروابط وحافة خدمة الوصول الآمن على تحسين حركة المرور عبر الروابط السلكية والخلوية والأقمار الصناعية، يوفر نظام تقسيم الشبكة شرائح شبكة جيل خامس معزولة وآمنة مع معايير خاصة بكل حالة استخدام للتطبيقات الحرجة للأعمال.

وفي تعليقه على ابتكار هذه البنية، قال بانكاج مالهوترا، رئيس قسم شبكات المؤسسات والأمن في حلول المؤسسات اللاسلكية في إريكسون: "مع السرعة الكبيرة وزمن الاستجابة المنخفض لشبكات الجيل الخامس، أصبحت الشركات تنظر إليها ليس فقط كبديل فعال للاتصالات السلكية، بل أيضاً كأداة للابتكار وتطوير أعمالها. ونحن في إريكسون، نعمل على إزالة التعقيدات المرتبطة ببنية الشبكة المحلية والأمان وإدارة الشبكات الخلوية وتحسين شبكات المنطقة الواسعة المتعددة من خلال توفير بنية متكاملة ضمن منصة إدارة واحدة."

وللاستفادة الكاملة من إمكانات الذكاء الاصطناعي، يجب أن تكون فرق تكنولوجيا المعلومات المرنة قادرة على توفير عمليات فروع حديثة تدعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي باتصال لاسلكي قابل للتطوير وآمن ومرن. وتمنح بنية إريكسون اللاسلكية أساساً المدعومة بجهاز E400، ونظام NetCloud Manager، والبنية التحتية للشبكة المحلية، فرق تكنولوجيا المعلومات وشركات الاتصالات مستويات المرونة والأداء والأمان اللازمة لنشر وإدارة اتصال متوافق مع الذكاء الاصطناعي عبر مواقع الفروع الموزعة.

من جانبه، قال روي تشوا، مؤسس ومدير شركة أفيد ثينك للأبحاث والاستشارات: "تسعى فرق تكنولوجيا المعلومات المرنة خلف تجارب متكاملة في مجال الشبكات والأمن، تُزيل التعقيد وتوفر ذكاءً مدمجاً يُخفف العبء التشغيلي، ويُحسّن الكفاءة، ويُتيح إدارة استباقية. ويُلبي إعلان إريكسون اليوم متطلبات هؤلاء العملاء، كما يُمكّنهم من الاستفادة من أحدث التطورات في مجال الاتصالات الخلوية".

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