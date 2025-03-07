يؤكد العرض التوضيحي صحة الوظائف التقنية الرئيسية الضرورية لتحقيق تكامل قوي للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

يمهد الطريق نحو التكامل السلس بين الشبكات الأرضية (TN) والشبكات غير الأرضية (NTN)، يضع الأساس للنشر التجاري.

أصبح دمج شبكات الهاتف المحمول التقليدية مع شبكات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية - وما يتبع ذلك من إمكانيات الاتصال العالمي الحقيقي عبر المحيطات والقارات - أقرب من أي وقت مضى، بعد الإنجاز التكنولوجي الهام الذي حققته إريكسون (المسجلة في بورصة ناسداك: ERIC) وكوالكوم تكنولوجيز وتاليس ألينيا سبيس. وقد تعاون الشركاء الثلاثة في مختبر اختبار فرنسي، حيث نجحوا في ربط اتصال شبكة غير أرضية تعتمد على معايير الجيل الخامس مع قناة اتصالات عبر الأقمار الصناعية تحاكي المدار الأرضي المنخفض (low earth orbit (LEO)).

في الواقع، أثبتت التجربة أن الجهاز القادر على الاتصال بشبكة NR-NTN لن يكون أبداً خارج نطاق التغطية المتنقلة في المناطق التي تخدمها الشبكات الأرضية أو غير الأرضية. بعبارة أخرى، إذا كانت شبكة NR-NTN تغطي منطقة في وسط المحيط أو في أعماق الغابات - وهي مناطق يصعب حالياً تغطيتها بالشبكات الأرضية - فإن الجهاز سيكون قادراً على الاتصال، باستخدام الاتصال المتنقل فقط، بأي جهاز أو خدمة أخرى على شبكة الهاتف المحمول دون الحاجة إلى معدات استقبال إشارات قمر صناعي إضافية مثل الطبق اللاقط.

ويمكن أن تشمل التطبيقات المحتملة لهذه الشبكة المكالمات الصوتية عالية الوضوح وخدمات بث الفيديو في الوقت المباشر.

يعد هذا الإنجاز خطوة كبيرة نحو تحقيق الشبكات غير الأرضية كواقع تجاري. وكان التعاون الذي تم إطلاقه في عام 2022، في ذلك الوقت، أول تعاون معلن في العالم لشبكات الجيل الخامس NTN استنادًا إلى معايير 3GPP.

وقال فريدريك جيجدلينج، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس قسم الشبكات في إريكسون: "إن هذا الاتصال الناجح لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية لا يمثل إنجازاً تكنولوجياً فحسب، بل يعرض أيضاً الفائدة العملية لدمج تكنولوجيا الأقمار الصناعية ضمن الشبكات الأرضية الحالية. إريكسون ملتزمة بتطوير الاتصال في كل مكان، وستساعد جهودنا التعاونية مع تاليس ألينيا سبيس وكوالكوم تكنولوجيز في ضمان أن تكون أنظمة الاتصالات المستقبلية أكثر شمولاً ومرونة وسهولة في الوصول إليها على مستوى العالم. ومن خلال الاستفادة من تقنية NTN، نسعى لسد الفجوة الرقمية وتوفير اتصالات موثوقة في جميع أنحاء العالم."

من جهته، قال جون سمي، نائب الرئيس الأول للهندسة في شركة كوالكوم تكنولوجيز: "يعد تعاوننا مع إريكسون وتاليس ألينيا سبيس خطوة أساسية للاستفادة من معايير برنامج شراكة الجيل الثالث للاتصالات عبر الأقمار الصناعية، مما يسهم في ضمان تمكين الاتصال بشبكة الجيل الخامس عالمياً لمستخدمي الهواتف الذكية من الجيل الخامس. كما تواصل كوالكوم تكنولوجيز التزامها بتعزيز قدرات الشرائح التي تدعم التكامل السلس بين شبكات الجيل الخامس الأرضية وغير الأرضية."

ومن جانبه, فال هيرفيه ديريه، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس ألينيا سبيس: "لطالما كانت تاليس ألينيا سبيس في قلب جميع المبادرات الرامية إلى دمج الاتصالات عبر الأقمار الصناعية بسلاسة في البنية التحتية لشبكة الجيل الخامس، بما في ذلك توحيد المعايير مع برنامج شراكة الجيل الثالث 3GPP ونحن نضع الحلول الموحدة لشبكة الجيل الخامس غير الأرضية في الاعتبار عند تصميم حمولاتنا عبر الأقمار الصناعية التي تدعم خدمات النطاق العريض أو خدمات الاتصال المباشر إلى الأجهزة (Direct-To-Device (D2D)). من خلال الجمع بين خبرة تاليس ألينيا سبيس في تقنيات الفضاء، وريادة إريكسون في شبكات الجيل الخامس، وشرائح كوالكوم تكنولوجيز المتقدمة، نحقق تقدماً كبيراً نحو التكامل السلس بين الشبكات الأرضية وشبكات غير الأرضية، مما يتيح الوصول إلى خدمات الجيل الخامس في أي مكان وفي أي وقت."

وتلتزم كل من إريكسون وكوالكوم تكنولوجيز وتاليس ألينيا سبيس بمواصلة تحسين وتطوير تقنيات الجيل الخامس/ شبكة غير الأرضية، بهدف طرح وتوسيع نطاق شبكات الجيل الخامس غير الأرضية في السوق، وتوفير مجموعة كاملة من الخدمات - من الأقمار الصناعية متعددة المدارات بما في ذلك الرسائل والصوت والبيانات - لجعل الاتصال السلس حقيقة واقعة للجميع، في كل مكان وفي أي وقت.

المزيد عن التقنية

قام الشركاء بإنشاء اختبار شامل لشبكات الجيل الخامس الراديوية الجديدة (NR) غير الأرضية (NTN) باستخدام قمر صناعي في المدار الأرضي المنخفض (LEO) تم محاكاته في المختبر.

استكشف الاختبار المكونات الأساسية مثل التعامل مع التأخيرات، وتأثيرات دوبلر، وضمان سلاسة عمليات التسليم عبر الأقمار الصناعية، وهي عوامل حاسمة لضمان سلامة الاتصالات في بيئات الأقمار الصناعية، حيث قد تؤثر هذه العوامل على استقرار الاتصال.

عن إريكسون

توفر شبكات إريكسون عالية الأداء الاتصال لمليارات الأشخاص حول العالم يومياً. وكانت الشركة لما يقرب من 150 عاماً، رائدة في مجال ابتكار التكنولوجيا للاتصالات، كما أنها تقدم حلول الاتصالات المتنقلة والاتصال لمزودي الخدمات والشركات. وتساهم بالتعاون مع عملائها وشركائها، في جعل عالم الغد الرقمي حقيقة ملموسة. www.ericsson.com

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