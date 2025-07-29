دبي: أعلنت شركة إل جي إلكترونيكس (إل جي) اليوم عن نتائجها المالية للربع الثاني من عام 2025، والتي تضمنت تحقيق إيرادات مجمعة بقيمة 14.77 مليار دولار أمريكي، وأرباحاً تشغيلية بقيمة 455.1 مليون دولار أمريكي.

وانخفضت الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى استمرار حالة الضعف في السوق العالمية، وزيادة أعباء الرسوم الجمركية بسبب تغير سياسة التجارة الأمريكية، وتصاعد حدة المنافسة. عدا عن ذلك، أثّر ارتفاع التكاليف، ومنها نفقات الخدمات اللوجستية، بشكل سلبي على إجمالي أرباح الشركة مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، حققت شركات Home Appliance Solution و"إل جي لحلول مكونات المركبات" وEco Solution أداءً قوياً، حيث سجلت كل منها نمواً في الإيرادات والأرباح التشغيلية على أساس سنوي، محققةً بذلك أعلى نتائج لها على الإطلاق خلال الربع الثاني. وعلى وجه الخصوص، حققت "إل جي لحلول مكونات المركبات" إنجازاً بارزاً بتسجيلها أعلى مستوى في تاريخها للإيرادات والأرباح التشغيلية ربع السنوية.

وفي الوقت نفسه، سجلت Media Entertainment Solution خسارة تشغيلية، سببها الأساسي انخفاض مبيعات أجهزة التلفزيون وزيادة النفقات التسويقية. ومع ذلك، واصلت منصة الإعلانات والمحتوى التي تعتمد على نظام التشغيل webOS تحقيق أرباح مستقرة، مما ساهم بشكل ملحوظ في تحسين الأداء العام للشركة.

إرساء أسس قوية للنمو النوعي

تواصل "إل جي" تعزيز أسس أعمالها من خلال التركيز على قطاع الأعمال بين الشركات (B2B)، مثل مكونات المركبات وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (HVAC)، والقطاعات غير المرتبطة بالأجهزة مثل خدمات الاشتراك ونظام التشغيل webOS، وعمليات المبيعات المباشرة إلى المستهلكين عبر منصتها الإلكترونية LGE.COM.

ففي الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) بما في ذلك المركبات ومكوناتها وحلول المصنع الذكي، بالإضافة إلى أنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة 3% على أساس سنوي لتصل إلى 4.42 مليار دولار أمريكي. كما ارتفعت إيرادات اشتراكات الأجهزة المنزلية بنسبة 18% لتصل إلى 448.7 مليون دولار أمريكي.

تلعب هذه القطاعات دوراً محورياً في دعم الجهود المستمرة لتحويل محفظة الشركة. ويعدُّ قطاع الأعمال بين الشركات (B2B) الأقل تأثراً بتقلبات الطلب، كما يستفيد من وجود عوائق قوية أمام دخول منافسين لهذا المجال نظراً لعلاقات العملاء القائمة على الحلول. كما تحقق القطاعات غير المرتبطة بالأجهزة إيرادات متكررة وهوامش ربح عالية، بينما تعمل قناة المبيعات المباشرة إلى المستهلكين على تحسين الربحية وتعزيز قيمة العلامة التجارية.

نبذة عن شركة إل جي إلكترونيكس:

شركة "إل جي إلكترونيكس" هي شركة عالمية رائدة في مجال الابتكار التكنولوجي، وتوفر حلولاً في الأجهزة المنزلية والترفيه المنزلي، ومكونات السيارات، وحلول الشركات. تهدف الشركة إلى خلق تجارب حياة أفضل للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

-انتهى-

#بياناتشركات