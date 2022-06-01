الفندق الجديد يقدم مجموعة واسعة من مرافق الضيافة للارتقاء بتجارب الإقامة والعمل

دبي، الإمارات العربية المتحدة،: كشفت شركة إدارة الضيافة القابضة (إتش أم إتش) عن افتتاح فندق إيكوس دبي في الفرجان، الذي يوفر للضيوف من جيل الألفية أفضل خدمات الضيافة والتجارب الممتعة غير المحدودة. ويقدم الفندق منظوراً جديداً في قطاع الفنادق الاقتصادية من خلال الالتزام بمعايير التصميم المعاصرة إلى جانب أساليب التفكير المستقبلية والتطور التقني.

ويرتكز إيكوس على أربعة مبادئ هي التجربة والتواصل والبساطة والأناقة، كما أنه مُصمم لمواكبة المتطلبات الجديدة في عالم الأعمال والسياحة واستضافة العائلات.

ويوفر الفندق 304 غرفة إقامة وقاعات اجتماعات حديثة بقدرات استيعاب متنوعة، فضلاً عن غرف يسهل على أصحاب الهمم الوصول إليها. ويضم الفندق مجموعة من المرافق المميزة، مثل مطعم باليتس الذي يقدم تشكيلةً واسعةً من أشهى الأطباق وسط أجواء مشرقة ومنعشة، ومقهى كوفيا المتخصص بتقديم أصناف القهوة المميزة، والعربة المتنقلة ميلت التي تقدم مثلجات الفواكه الطازجة والآيس كريم العضوي بنكهات غنية. كما يقدم الفندق المساعد الآلي الذكي، إيكوبوت، لمساعدة الضيوف من مختلف الأعمار بطريقةٍ لطيفة ومحببة.

ويمكن للزوار، أثناء التنزه في الفندق الذي يأخذ شكل حرف U، استخدام آلة البيع فينتوبيا المجهزة بالكامل أو صابونيا، مغسلة الملابس المميزة، كما يمكنهم زيارة غرفة المخزن التي تقدم مجموعة من المنتجات مثل فراشي الأسنان ومعجون الأسنان وأباريق التسخين وأدوات الكي وأدوات العناية الشخصية وغيرها الكثير.

ويضم الفندق حوض السباحة شوية شمس وصالة رياضلوجي، المخصصة لعشاق اللياقة البدنية والصحة.

وتعليقاً على هذا الموضوع قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: "نفخر بافتتاح فندق إيكوس دبي في الفرجان ليكون محطةً محورية في قطاع السياحة المستدامة الإماراتي. ويؤمن فريقنا أن المرتكزات الرئيسية لازدهار مستقبل قطاع

الفنادق تتمثل بالاستدامة البيئية والتطور التقني، إلى جانب التركيز على بساطة التصميم ومتطلبات جيل الألفية، وهي المعايير التي ترتكز عليها علامة إيكوس بشكل أساسي. ونرحب بالجميع لاختبار هذه التجربة الجديدة".

ويركز الفندق على مفاهيم الاستدامة والبيئة، حيث يهدف إلى وقف استخدام المنتجات البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة نهائياً. كما قاد العديد من المبادرات البيئية مثل مبادرة جمع علب الألمنيوم، والتعاون مع شركة دي جريد لتحويل نفايات البولي إيثيلين تيريفثالات إلى خيوط منسوجات عالية الجودة، والتعاون مع مبادرة شجرة في المجتمع جذور توحدنا، وهو مشروع اجتماعي أطلقته مجموعة عمل الإمارات للبيئة، وغيرها الكثير.

ويتميز الفندق بموقعه القريب من الطرق والمطارات الرئيسية، حيث يبعد مسافة قصيرة عن محطة مترو الفرجان، ويمكن الوصول إليه بسهولة من أبوظبي وجميع الوجهات الرئيسية في دبي.

وتتولى إدارة الضيافة القابضة إدارة فندق إيكوس دبي الفرجان. نظرة جديدة في عالم الضيافة.

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نبذة عن إتش إم إتش

تأسست إتش إم إتش - إدارة الضيافة القابضة عام 2003 في دبي، وهي شركة إدارة فنادق متكاملة تفخر بأنها إحدى الشركات المحلية الرائدة والمتخصصة في قطاع الفنادق في المنطقة. وتقدم إتش إم إتش لمالكي الفنادق والمطورين العقاريين مجموعةً واسعة من الحلول عالمية المستوى للإدارة الشاملة مع خمس أسماء فندقية متميزة ومتكاملة تشمل فنادق ومنتجعات باهي وفنادق ومنتجعات كورال وفنادق كورب وشقق ايوا الفندقية وفنادق ايكوس. ونجحت مساعي إتش إم إتش بالتوسع الاستراتيجي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في فتح الباب واسعاً أمام عالم من الفرص وفي الوقت نفسه إحداث القيمة لحاملي أسهمها وشركائها والعاملين فيها وعملائها. وتشتمل محفظتها الحالية على فنادق رائعة تقع في بعضٍ من أشهر الوجهات في أرجاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بالإضافة إلى مجموعةٍ متميزة من الفنادق قيد التطوير لتعزيز حضور إتش إم إتش في المنطقة بصورة أوسع.

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