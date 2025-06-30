المملكة العربية السعودية، الرياض: أعلنت شركة إجادة للنظم، المزود الرائد لحلول التحول الرقمي في المملكة العربية السعودية، عن توقيع شراكة استراتيجية مع شركة هواوي، المزود العالمي الرائد للبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تطوير حلول ذكاء اصطناعي مخصصة تدعم البنية التحتية الرقمية في المملكة وتُسهم في تمكين القطاعات الحيوية.

وتُركز الشراكة على دمج قدرات هواوي المتقدمة في مجال البنية التحتية للحوسبة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مع خبرات "إجادة" المتمثّلة في تطوير حلول رقمية مخصصة لمختلف القطاعات المالية والحكومية والرعاية الصحية، وتأتي هذه الشراكة استنادًا إلى سجل حافل من المشاريع المشتركة والتكامل التقني بين الطرفين في قطاع تقنيات المعلومات، وضمن جهود مشتركة لدعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو اقتصاد رقمي مستدام.

وقد عُقد اجتماع تنفيذي ضمّ الرئيس التنفيذي لشركة إجادة للنظم، المهندس فواز أبو النصر، ورئيس قسم التسويق وحلول المبيعات لتقنيات المعلومات والاتصالات في هواوي، السيد ديفيد شي، جرى خلاله إقرار بنود الشراكة وتحديد الأولويات التقنية والتنفيذية للمرحلة المقبلة.

وبهذه المناسبة، صرح المهندس فواز أبو النصر، الرئيس التنفيذي لشركة إجادة للنظم قائلًا: "نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تسريع تطوير حلول ذكاء اصطناعي محلية قادرة على التعامل مع احتياجات القطاعات الحيوية في المملكة، ونؤمن بأن الذكاء الاصطناعي سيكون ركيزة رئيسية في مسيرة التحول الرقمي، ومن خلال تكامل خبراتنا مع إمكانات هواوي، سنتمكن من تقديم حلول متقدمة تعزز من كفاءة الخدمات وتحفز الابتكار".

وتُعد هذه الشراكة محطة استراتيجية جديدة في مسيرة التعاون بين إجادة للنظم وهواوي، حيث تسعى الشركتان إلى إحداث تأثير ملموس على مستوى البنية التحتية الرقمية الوطنية، ودعم المؤسسات في رحلة التحول نحو حلول أكثر ذكاءً ومواءمة مع احتياجات السوق السعودي.

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