رأس الخيمة: أعلنت شركة إتش بي فولر والتي تُعد شركة رائدة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم عن افتتاح منشأتها الصناعية الإقليمية الجديدة لدى هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز) في خطوة تؤكد التزامها بالابتكار والاستدامة والنمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح حضور كل من الشيخ محمد بن حميد القاسمي، العضو المنتدب لراكز، والسيدة سيليست ماستين، الرئيس التنفيذي لشركة إتش. بي. فولر، إلى جانب أكثر من 50 من الشركاء والموردين الرئيسيين، ما يعكس أهمية هذا الحدث كمحطة رئيسية في استراتيجية الشركة التوسعية على مستوى المنطقة.

وتقع المنشأة الجديدة في منطقة الحمرا الصناعية التابعة لراكز، حيث تمتد على مساحة 15 ألف متر مربع وتضم أنظمة متقدمة للتحكم في العمليات ومعدات خلط حديثة وخزانات تخزين ضخمة. وتم تصميم المنشأة خصيصاً لإنتاج المواد اللاصقة والسدادات المخصصة عالية الأداء والتي تُستخدم في تطبيقات البناء مثل العزل الخارجي والأسطح والبنية التحتية والأنظمة الميكانيكية مع اتسام هذه المواد بالمرونة الكافية من أجل التوسع المستقبلي.

وبهذه المناسبة، قالت ماستين: "يُمثل افتتاح المنشأة الصناعية الجديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازاً مميزاً في رحلة الشركة لدعم قطاع البناء المتنامي في المنطقة. ويساهم موقع إمارة رأس الخيمة الاستراتيجي في منحنا القدرة على خدمة عملائنا بكفاءة أكبر وترسيخ التزامنا الطويل الأمد تجاه أسواق الشرق الأوسط. كما نفخر بالإنتاج في المنطقة وتوزيع منتجاتنا في أرجائها عن طريق تزويد العملاء بحلول عالية الأداء وموثوقة وتستشرف المستقبل."

واعتبرت الشركة أن الموقع الاستراتيجي لرأس الخيمة والبنية التحتية المتطورة والبيئة الداعمة للأعمال كانت عوامل أساسية في اختيار الإمارة كمركز إقليمي لها. وتُسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد، وتتماشى مع استراتيجية الشركة العالمية لتعزيز المرونة والتوسع في الأسواق ذات النمو المرتفع.

من جانبه، قال رامي جلاد، الرئيس التنفيذي لمجموعة راكز: "يمثل هذا الإنجاز دليلاً واضحاً على الثقة التي توليها الشركات العالمية المصنعة لإمارة رأس الخيمة. ومع مساهمة القطاع الصناعي بنسبة تقارب 30% من الناتج المحلي للإمارة، يُعد هذا القطاع ركيزة أساسية في مسيرة النمو والتنويع الاقتصادي. لقد أنشأنا منظومة صناعية متكاملة تستقطب نطاقاً واسعاً من الصناعات، بدءاً من مواد البناء وصولاً إلى التقنيات المتقدمة، ما يجعل رأس الخيمة منصة مثالية للشركات الساعية إلى خدمة أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وفي راكز، نركز على تمكين هذا النمو من خلال تقديم الدعم المخصص، وإجراءات تأسيس سلسة، وبيئة أعمال محفزة تساعد الشركات العالمية على النجاح. نحن متحمسون لدعم إتش. بي. فولر في إدخال تقنيات تصنيع متقدمة إلى المنطقة".

ويؤكد هذا الإطلاق على تنامي جاذبية رأس الخيمة كوجهة مفضلة للاستثمار الصناعي، حيث توفر الإمارة مزايا عديدة من ضمنها الملكية الأجنبية الكاملة والحوافز الضريبية التنافسية وتكاليف تطوير أقل بنسبة تصل إلى 10% مقارنة بمتوسط المنطقة. وقد ساهمت هذه العوامل في ترسيخ مكانة رأس الخيمة كواحدة من أكثر الإمارات تميّزاً في مجال التصنيع في الدولة، حيث يمثل القطاع الصناعي ثلث الناتج المحلي الإجمالي. ومع استمرار راكز في جذب شركات صناعية عالمية المستوى، ترسخ بدورها مكانة الإمارة كمركز أعمال يستشرف المستقبل ويفتح المجال أمام النمو المستدام والتميز الصناعي.

عن هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز):

أسست حكومة إماراة رأس الخيمة بدولة الإمارات العربية المتحدة هيئة راكز والتي تعد هيئة عالمية المستوى للأعمال ومركزاً للصناعات. وتستضيف ما يزيد عن 30 ألف شركة تمثل ما يفوق 50 قطاعًا من أكثر من 100 دولة حول العالم.

توفر راكز لرواد الأعمال تشكيلة واسعة من الحلول للشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والمصنعين تشمل رخص المنطقة الحرة والمنطقة غير الحرة والمرافق القابلة للتعديل وخدمات من الدرجة الأولى مقدمة في نافذة الخدمات الموحّدة. بالإضافة لذلك لدى راكز مناطق مخصصّة ومصممة لتلبية احتياجات المستثمرين: منطقتي أعمال للشركات التجارية والخدمية في النخيل والحمرا، ومناطق الغيل والحمرا والحليلة الصناعية للمصنعين والصناعية، ومنطقة أكاديمية لمزودي التعليم.

تهدف راكز كونها منطقة اقتصادية رائدة إلى الاستمرار في جذب فرص الاستثمار المتنوعة، والتي تساهم في النمو الاقتصاد لإمارة رأس الخيمة.

عن شركة إتش بي فولر

تُعد شركة إتش بي فولر أكبر شركة متخصصة في صناعة المواد اللاصقة على مستوى العالم (يُشار إليها في بورصة نيويورك برمز FUL). وتعمل الشركة على تطوير حلول مبتكرة من الطلاءات الفعالة والمواد اللاصقة والسدادات التي تُعزز جودة وسلامة وأداء المنتجات التي يستخدمها الناس بشكل يومي. وتأسست الشركة عام 1887 وبلغت إيراداتها في عام 2024 نحو 3.6 مليار دولار أمريكي. ويعمل طاقم الشركة المكون من أكثر من 7500 موظف حول العالم على تعزيز مهمتها الرامية إلى استقطاب عملاء يعملون في أكثر من 30 قطاعاً مختلفاً في ما يزيد عن 140 دولة من أجل تطوير حلول مخصصة عالية الجودة تمكّن العملاء من تقديم ابتكارات تُحدث تحولاً في الأسواق التي يعملون بها.

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