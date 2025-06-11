أعلنت"إتش أند إتش"، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري والمشاريع المتكاملة في دبي، عن توسيع علامتها التجارية الرائدة "إيدن هاوس"، من خلال إطلاق مشروعها السكني الجديد "إيدن هاوس زعبيل" في مركز دبي المالي العالمي. وصمّم هذا المشروع شركة "دي إكس بي لاب" والمهندس المعماري تريستان أور، ليشكّل محطة فارقة جديدة في مسيرة النمو التي تقودها العلامة التجارية، ترسيخاً لالتزامها بتقديم التصاميم الهندسية الاستثنائية وفق أعلى معايير الدقة والحرفية.

ويمثّل إطلاق المشروع الجديد إنجازاً آخراً في خطّة توسُّع العلامة التجارية "إيدن هاوس"، كما يعكس نجاحها اللافت في سوق العقارات الفاخرة بدبي، لا سيما في منطقة مركز دبي المالي العالمي، المعروفة بعروضها السكنية الحصرية. ويضمّ المشروع مجموعة منسَّقة من الوحدات السكنية الفاخرة، تتراوح بين شقق بغرفة نوم واحدة وثلاث غرف نوم، بالإضافة الى عدد محدود من منازل البنتهاوس، التي تتميز بمساحتها الداخلية الواسعة والتشطيبات الأنيقة والشرفات المحيطة.

ويوفّر مشروع "إيدن هاوس زعبيل" وجهةً مثالية للراحة والاسترخاء، متيحاً مجموعةً متنوعة من وسائل الراحة الحديثة، منها مساحة خارجية هادئة للراحة وصالة للاسترخاء وصالة لياقة بدنية واستوديو مخصص للتمارين الرياضية، وجناح صحّي مزوّد بغرفة ساونا وحمام بخار. ويضمّ المشروع أيضاً مجموعة من المساحات المشتركة المصممة لتعزيز تجربة العيش المجتمعية، مثل صالة مخصصة للقاطنين، ومساحات خارجية وقاعات لتناول الطعام والمشروبات ومقهى، وأحواض سباحة داخلية وخارجية، وجناح مخصص للاجتماعات، وغيرها من المرافق والخدمات المميزة.

وقال ميلتوس بوسينيس، الرئيس التنفيذي لشركة "إتش أند إتش": "يجسّد إطلاق "إيدن هاوس زعبيل" في مركز دبي المالي العالمي التزامنا بالتميز من خلال التصاميم الهندسية الاستثنائية والحرفية العالية. وتعدّ إضافتنا الأحدث إلى محفظة مشاريع "إيدن هاوس"، الواقعة بين منطقتي زعبيل ومركز دبي المالي العالمي، امتداداً لمحفظة العقارات السكنية المتطورة للعلامة التجارية في دبي. ويشكّل المشروع مركزاً متكاملاً للمجتمع المحلي، متيحاً وصولاً سهلاً إلى المؤسسات المالية العالمية والمطاعم الفاخرة ومنافذ البيع بالتجزئة والمعالم الثقافية الأخرى. ونُشيد بالرؤية الإبداعية لشركة "دي إكس بي لاب" والمهندس المعماري تريستان أور، والتي ساهمت في تطوير بيئةٍ مثالية توفر للسكان تجربة عيش هادئة ومميزة".

ويقع المشروع وسط منطقة مركز دبي المالي العالمي، ويتضمن مدخلاً رئيسياً من منطقة زعبيل لضمان سلاسة الوصول، موفراً بيئة فريدة تمزج الراحة والسكينة بتجربة عيش نابضة بالحياة، تلبي أعلى معايير الخصوصية والرفاهية، وهو ما يجسّد جوهر رسالة العلامة التجارية "إيدن هاوس".

ويتميّز تصميم المشروع بلمساتٍ وعناصر أنيقة تمتزج مع المناطق المحيطة به، مستوحاة من بساتين الغاف المحلية، التي أصبحت جزءاً من مخطط المناظر الطبيعية المخصص للمبنى، وهو ما يتجلى في التصاميم الهندسية المختارة، بدءاً من الواجهة الخرسانية المزخرفة والنباتات المعلقة، ووصولاً إلى الشرفات المتناسقة ذات الدرابزين المنحني، لتشكّل مزيحاً بين الأناقة والبساطة. كما تتكامل التصاميم الداخلية التي ابتكرها تريستان أور مع هذا المزيج العصري، مضفيةً تناغماً ساحراً بين العناصر الفاخرة وتلك الطبيعية الأنيقة.

وتواصل "إتش أند إتش" ريادتها في السوق العقاري بإمارة دبي، مقدّمةً محفظة واسعة من المشاريع الفاخرة في مجالات العقارات السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة. وتجسّد العلامة التجارية "إيدن هاوس" رؤية الشركة الهادفة الى رسم ملامح جديدة لتجربة العيش الحديثة، من خلال تطوير مشاريع تلبي أعلى معايير التميّز بتصاميم عصرية. وتؤكّد شركة "إتش أند إتش"، من خلال إطلاق أحدث مشاريعها في مركز دبي المالي العالمي، التزامها الراسخ بتقديم مساحات عمليّة ترتقي بتجربة العيش لدى القاطنين.

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