تمكّن هذه الشراكة الطلاب من الصف الخامس إلى الثاني عشر من الوصول إلى منصة إصرار التعليمية الشاملة

أبرمت يانغو عُمان، التابعة لمجموعة يانغو، شركة التكنولوجيا العالمية المرموقة، شراكة استراتيجية مع إصرار، منصة التعلم الرقمي الرائدة في عُمان، لتقديم الدعم الأكاديمي المتميز لأبناء سائقي شركاء يانغو. تركز المبادرة على الطلاب من الصف الخامس إلى الثاني عشر، وتهدف إلى تسخير ميزات وخدمات منصة إصرار لتحسين مخرجاتهم التعليمية والارتقاء بمهاراتهم الأكاديمية وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل.

في إطار هذه المبادرة من يانغو وإصرار (التابعة لمجموعة أبواب)، سيتمكّن الطلاب المؤهلون من الاستفادة من برامج وميزات منصة إصرار التعليمية. تشمل هذه الميزات دروساً مباشرة ومسجّلة، وملخّصات للدروس، مع إمكانية طرح الأسئلة وتلقّي الأجوبة السريعة لتقديم المساعدة الأكاديمية الفورية للطلاب، كما توفر أكبر بنك أسئلة في العالم العربي والذي يغطي امتحانات الوزارة واختبارات تدريبية مخصصة. تتوفر كافة هذه الميزات عبر تطبيق واحد يعمل على نظام أندرويد ونظام “iOS”، مما يمنح الطلاب تجربة تعليمية مرنة ومتكاملة.

من خلال هذه الشراكة، تهدف يانغو وأكاديمية إصرار إلى دعم العائلات والمساهمة في الارتقاء بالتجربة التعليمية على المدى الطويل في عُمان، مما يتواءم مع رؤية عُمان 2040، التي تسلط الضوء على الدور الحاسم للتعليم في بناء مجتمع تنافسي قائم على المعرفة.

وبهذه المناسبة، علّقت شيخة أمبو علي، المدير العام لشركة يانغو رايد في عُمان، قائلة: "نؤمن في يانغو أن التعليم بمثابة أقوى استثمار ممكن للارتقاء بمستقبل مجتمعاتنا، ونلتزم بتقديم الدعم لسائقي شركائنا وأسرهم ومساعدتهم على تلبية تطلّعاتهم وتوفير الممكنات الداعمة لتحقيق رفاهيتهم على المدى الطويل. تعكس شراكتنا مع أكاديمية إصرار هذا الالتزام الراسخ، فمن خلال مساعدة أبناء السائقين على التفوق أكاديمياً، نساهم في وضع لبنة الأساس لمستقبل أقوى وأكثر مرونة للارتقاء بالوطن."

كجزء من هذه الشراكة، ستُقدّم يانغو الدعم التسويقي لمنصة إصرار لمساعدتها على الوصول إلى عدد أكبر من الطلاب في مختلف أنحاء سلطنة عُمان وتوسيع أثرها ضمن قطاع التعليم. يُشكّل هذا التعاون فائدة مزدوجة، إذ يُساهم في الارتقاء بالعائلات، ويدعم نموّ التعليم الرقمي محلياً.

ومن جهتها، أضافت مزنة الرحبية، المدير العام لأكاديمية إصرار التعليمية: "منذ انطلاق منصة إصرار ومهمتنا تتمحور حول توفير الدعم الأكاديمي بأعلى معايير الجودة للطلاب في جميع أنحاء عُمان. يمكّننا تعاوننا مع يانغو من تقديم خدماتنا للعائلات الأكثر حاجةً، مما يضمن وصول أبنائهم للمسارات التعليمية المناسبة لتحقيق النجاح الأكاديمي. يمثل هذا التعاون خطوةً إلى الأمام في بناء منظومة تعليمية أكثر شمولاً وتمكيناً."

تأتي هذه المبادرة كجزء من مجموعة أوسع من البرامج المجتمعية التي تطلقها يانغو لدعم مجتمع السائقين، بدءً من الدعم المالي إلى تطوير المهارات. من خلال مبادراتها لتمكين الأسر من التصدّي للتحديات، تُمكّن يانغو السائقين من النجاح والازدهار على الطرق وخارج نطاق العمل.

للمزيد من المعلومات عن أكاديمية إصرار التعليمية وعروض المنصة، يُرجى التواصل على الرقم 94604441.

للمزيد من المعلومات عن يانغو رايد في عُمان أو للانضمام للشركة كسائق، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://yango.com/en_om

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