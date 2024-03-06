تمكن الاتفاقية "مجموعة بن سليمان" – OBS من تطوير وتصنيع منتجات مبتكرة جديدة بجانب تسويق وتوزيع المنتجات الحالية تحت علامة "ميشلان" العالمية

سوف تستخدم "مجموعة بن سليمان" – OBS شبكة التوزيع العالمية القوية لديها وجودة سلاسل التوريد لزيادة حصة منتجات "ميشلان" السوقية ووصولها لأكبر شريحة من العملاء مما يحقق الفائدة لجميع الأطراف

دبي: أعلنت مجموعة بن سليمان - OBS عن إبرام اتفاقية ترخيص رسمية استراتيجية مع شركة «ميشلان لايف ستايل ليمتد»، التابعة لمجموعة «ميشلان» الشهيرة، في خطوة استراتيجية تؤكد ريادتها في سوق منتجات العناية بالسيارات ونمط الحياة العصرية الفاخرة. وتُغطي هذه الاتفاقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر.

وجدير بالذكر أن "مجموعة بن سليمان" - OBS، وهي مجموعة أعمال إماراتية متنوعة ولها أعمال وشراكات في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، كانت قد حازت مؤخراً على جائزة الشركة الأسرع نمواً لعام 2023. وتتمتع المجموعة بأكبر شبكة توزيع في المنطقة، ولطالما كانت في طليعة الشركات التي قامت بطرح العديد من الحلول والخدمات المبتكرة والمستدامة في سوق منتجات العناية بالسيارات إقليمياً على مدار العقدين الماضيين، إلى جانب تصنيفها في المرتبة الأولى عالمياً في قطاع حلول تنظيف محركات السيارات. ولم تسهم المجموعة من خلال جهودها الدؤوبة في إرساء معايير جديدة على مستوى القطاع فحسب، بل لعبت أيضاً دوراً محورياً في تنمية وتوسيع منظومة منتجات العناية بالسيارات في جميع الأسواق التي تنشط بها.

وقد تأسست شركة «ميشلان لايف ستايل ليمتد» في عام 2000 كجزء من مجموعة «ميشلان» لتضفي قوة العلامة التجارية للمجموعة على سلسلة من المنتجات الخاصة والمنتقاة بعناية فائقة بموجب ترخيص. وتتنوع هذه المنتجات بين اكسسوارات السيارات إلى كافة المعدات والتجهيزات اللازمة لتنظيف وصيانة وإصلاح أي سيارة، وصولاً إلى منتجات بطانة الأحذية، لتجعل من «ميشلان لايف ستايل ليمتد» الشريك اليومي لأي حركة أو تنقل.

ويمثل هذا التعاون بين الجانبين خطوة محورية ضمن استراتيجية "مجموعة بن سليمان" OBS الهادفة إلى توسيع نطاق حلول العناية بالسيارات ومنتجات نمط الحياة العصرية الفاخرة وتعزيز سمعة علامتها التجارية الخاصة.

وقال الدكتور "عمر بن سليمان"، مؤسس ورئيس مجلس إدارة "مجموعة بن سليمان" – OBS: «يتجاوز هذا التعاون مع شركة «ميشلان لايف ستايل ليمتد» كونه مجرد اتفاقية تجارية، إذ إنه يعكس تضافر الجهود والتقارب بين الرؤى المشتركة. حيث تأسست كل من "مجموعة بن سليمان - OBS" و"ميشلان لايف ستايل ليمتد" على ركائز متينة، ويتمثل هدفنا في الاستفادة من مكامن القوة هذه من أجل تحويل المنتجات العملية إلى تجارب رائعة تترك أثراً ايجابياً لدى العملاء والمستهلكين. ونحن سعداء بالقيمة التي تُضفيها هذه الشراكة ونلتزم بتطوير عروضنا للارتقاء بتجارب العملاء مع علاماتنا التجارية إلى آفاق جديدة بالكامل"، مؤكداً أن هذه الشراكة "تمثل فصلاً جديداً في رحلتنا نحو تحقيق أعلى معايير التميز من خلال منتجاتنا المبتكرة".

وبالإضافة إلى ذلك، سلّط "عبد الله بن درويش"، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن سليمان - OBS، الضوء على الأهمية الاستراتيجية لهذه الاتفاقية قائلا: "إن معرفة فريقنا العميقة بالسوق والفهم الوثيق لمتطلبات عملائنا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر يعد أمراً محورياً في هذه الشراكة. ومن خلال محفظة منتجات "ميشلان لايف ستايل ليمتد" المرموقة ورؤيتنا الفريدة للسوق، فإننا نتهيأ لتقديم منتجات تلقى إقبالاً واسعاً من قبل عملائنا وتلبي مختلف احتياجاتهم وتطلعاتهم. وبالإضافة إلى ذلك، تمهّد هذه الاتفاقية الطريق لمرحلة جديدة من الإنجازات في قسم الأبحاث والتطوير لدينا، بما يمكننا من تطوير وتصنيع منتجات مبتكرة جديدة بجانب تسويق وتوزيع المنتجات الحالية تحت علامة "ميشلان" العالمية وذلك استجابة لمتطلبات السوق. ويعد التعاون بمثابة شهادة على التزامنا الثابت بتحقيق الريادة في توفير أفضل منتجات العناية بالسيارات والسلع العصرية الفاخرة إلى عملائنا المتميزين من أصحاب الذوق الرفيع".

وبمقتضى الشراكة، ستتعاون مجموعة بن سليمان – OBS بشكل وثيق مع "ميشلان لايف ستايل ليمتد" بهدف طرح باقة متنوعة من المنتجات الجديدة المبتكرة المصممة خصيصاً لتناسب أذواق وتفضيلات العملاء في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والجزائر. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في إعادة تعريف عروض منتجات العناية بالسيارات وحلول نمط الحياة العصرية الفاخرة في المنطقة، من خلال دمج تراث "ميشلان" من التميز مع خبرة "مجموعة بن سليمان" - OBS الواسعة في السوق ونهجها المرتكز على العملاء.

#بياناتشركات

-انتهى-