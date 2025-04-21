مسقط، سلطنة عُمان – أعلنت الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع (أومينفست)، الشركة الاستثمارية الرائدة في المنطقة، عن تبنيها منصة "سكويرلي" الإلكترونية المتطورة لمراقبة معايير الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، التي طوّرتها شركة "سستينبل سكوير"، الشركة الرائدة في استشارات الاستدامة. ومع اكتمال دمج المنصة في أنظمة الشركة، سوف تساهم هذه التقنية في تعزيز جهود أومينفست في مجال الاستدامة، وزيادة الشفافية في تقارير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

ومن خلال الاستفادة من نهج "سكويرلي" المبسّط والمدعوم بالذكاء الاصطناعي لمراقبة الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، ستعمل أومينفست على تعزيز الشفافية في مجال الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية والحوكمة وتحسين دقة البيانات ودفع عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية بما يتماشى مع أهداف الاستدامة طويلة الأجل.

وعلق وليد اليعربي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والاتصالات المؤسسية والاستدامة في أومينفست، قائلًا: "شراكتنا الاستراتيجية مع سستينبل سكوير وتبني منصة سكويرلي يمثلان خطوة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف الاستثمار من منظور الحوكمة المسؤولة. رؤيتنا في أومينفست هي أن نكون محركًا للتنمية المستدامة، ونسعى إلى إحداث تغيير إيجابي يمتد عبر محفظتنا الاستثمارية وما بعدها. طموحنا هو وضع معيار جديد للتميّز في مجال الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة على مستوى المنطقة، وإثبات أن النجاح المالي والمسؤولية البيئية والاجتماعية هما عنصران متكاملان لا يتعارضان".

وأكّد فراس الفارسي، مدير أول للاستدامة في أومينفست، قائلًا: "نحن في أومينفست ملتزمون ببناء مستقبل أكثر مرونة واستدامة. شراكتنا مع سستينبل سكوير وتبنّي منصة سكويرلي يُعدان استثمارًا استراتيجيًا في قدراتنا على صعيد الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. ستمكّننا هذه التكنولوجيا المتقدمة من الحصول على رؤى أعمق، وتقديم تقارير أكثر شفافية، واتخاذ قرارات مدروسة، وترسيخ التزامنا بممارسات الأعمال المسؤولة."

وأعرب منعم بن ليلهم، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لمجموعة "سستينبل سكوير" عن سعادته بهذه الشراكة، قائلًا: "لقد طورت سستينبل سكوير تقنية مبتكرة لتعزيز ممارسات الإفصاح والتقارير المتعلقة بمعايير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات. نفخر بشراكتنا التي تمتد لأربع سنوات مع أومينفست والشركات التابعة لها، ونتطلع إلى تحقيق إنجازات جديدة معًا من خلال تقنية "سكويرلي"".

ومن الجدير بالذكر أن هذه الشراكة تعزز التزام أومينفست بتحقيق أداء الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات القائم على البيانات، بما يتماشى مع رؤيتها اللتي تطمح إلى تحقيق الاستدامة. ومن خلال التعاون مع "سستينبل سكوير"، تؤكد أومينفست مجددًا التزامها بالابتكار، ما يضمن استمرار التقدم في الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة للشركات.

لمحة عن أومينفست

الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش. م.ع.ع (أومينفست) هي شركة استثمارية رائدة مدرجة في سوق مسقط للأوراق المالية. وبفضل محفظتها المتنوعة في مختلف القطاعات، تتمتع أومينفست بسجل حافل من الأداء المالي القوي والمساهمة في التنمية الاقتصادية في السلطنة.

لمحة عن"سستينبل سكوير"

تُعدّ "سستينبل سكوير"، ومقرها الإمارات العربية المتحدة، واحدة من أبرز الشركات الاستشارية العالمية المتخصصة في تعزيز الاستراتيجيات المتعلقة بالاستدامة. من خلال استشاراتها القائمة على النتائج، تقدم الشركة مجموعة من الخدمات المصممة لتبسيط ممارسات الاستدامة المؤسسية، وتعزيز الإفصاحات المتعلقة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، وتطوير استراتيجيات التخفيف من آثار تغير المناخ، وتعزيز الاستثمار المسؤول، مع خلق تأثير اجتماعي فعّال.

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