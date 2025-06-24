دبي، الإمارات العربية المتحدة: رسّخت أومودا وجايكو، إحدى أسرع العلامات التجارية نموّاً على مستوى العالم في مجال التنقّل الذكي والتكنولوجيا، مكانتها في دولة الإمارات من خلال حملة إعلانية مميّزة في مطار دبي الدولي، الذي يُعد أحد أكثر المطارات ازدحاماً وفخامة في العالم. وتُشكّل هذه الحملة محطة بارزة في خطة التوسّع الدولي المتسارع للعلامة التجارية، كما تعكس التزامها الاستراتيجي بتعزير حضورها في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط بوجه عام.

وفي غضون عامين فقط، دخلت أومودا وجايكو 41 سوقاً عالميّة، وتجاوزت مبيعاتها التراكمية 540 ألف وحدة، فتصدّرت قائمة شركات السيارات الصاعدة الأسرع نموّاً عالميّاً. وتعبّر حملتها الأخيرة في دبي عن طموحها في الوصول إلى جمهور دولي رفيع المستوى، يشمل رجال الأعمال والمسافرين والمستهلكين المحليين، في واحدة من أبرز بوابات السفر العالمية.

حملة أيقونية في مطار دبي الدولي

يبرز اسم علامة أومودا وجايكو بقوة في نقاط الاتصال الرئيسية بمطار دبي الدولي، بدءاً من اللوحات الإعلانية الرقمية وصولاً إلى اللافتات المميّزة، مستفيدة من توافد المسافرين بأعداد كبيرة ومكانة المطار الرفيعة. وتُعدّ هذه الحملة نقطة قوّة تعزّز مكانة العلامة الرائدة في تطوير السيارات الفاخرة والمبتكرة التي تستشرف المستقبل، كما تساعدها في الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء. ويُوفّر مطار دبي الدولي، بصفته مركزاً عالميّاً للفخامة والابتكار، منصة مثالية لعلامة أومودا وجايكو للتواصل مع جمهور متنوّع يشمل عشاق التكنولوجيا والابتكارات الحديثة.

تعزيز التواجد في دولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط

يُشكّل ظهور علامة أومودا وجايكو في مطار دبي الدولي خطوة استراتيجية بارزة تدعم توسعها في منطقة الشرق الأوسط. أصبح الفرع الرسمي، الذي تم اطلاقه في الإمارات في فبراير 2025، المركز الرئيسي لإدارة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط ودول الخليج بفضل مساهمته في تطوير المنتجات والخدمات بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لعملاء المنطقة وتوفير تجربة امتلاك سيارة تفوق توقعاتهم.

وقد وسّعت أومودا وجايكو حضورها في دولة الإمارات من خلال صالات العرض في ديرة دبي ورأس الخيمة، بالإضافة إلى الصالة التي تمّ افتتاحها مؤخراً في الفجيرة. ومع استمرار التوسّعات، تتطلع الشركة إلى افتتاح صالات عرض جديدة في الشارقة وأبوظبي خلال العام الجاري، مما يعكس التزامها الراسخ وطويل الأمد تجاه السوق المحلية.

وانطلاقاً من هدفها الرامي إلى تقديم خدمات أفضل لعملائها، أطلقت أومودا وجايكو مركزاً حديثاً ومتكاملاً لقطع الغيار يمتد على مساحة 12 ألف متر مربع، وهو الأكبر من نوعه بين علامات السيارات الصينية في المنطقة. ويضمن هذا المركز توفير جميع القطع والأجزاء العاجلة على مدار الساعة للارتقاء بجودة خدمات ما بعد البيع.

الدفع بعجلة الابتكار وتغيير أسلوب الحياة

في إطار استراتيجيتها التوسّعية في دولة الإمارات، تستعدّ أومودا وجايكو لإطلاق سيارتها الجديدة، جايكو J5، وهي سيارة دفع رباعي فاخرة وخفيفة الوزن، مصممة خصيصاً لعشاق المغامرات وأصحاب الحيوانات الأليفة. في المقابل، من المتوقع أن يعزز إطلاق الطراز المرتقب من أومودا C7، وهي سيارة نيو كروس أوفر الجديدة، انتشار العلامة بين جيل الشباب الإماراتي، وسكان المدن والمهتمين بالبيئة.

علامة تجارية عالمية تتجذّر في قلب الإمارات

في هذا السياق، صرّح شون شو، الرئيس التنفيذي لشركة السيارات العالمية أومودا وجايكو، قائلاً: "تجسّد دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة مستقبل التنقّل الذكي القائم على الابتكار والفخامة والاتصال. ولا تقتصر حملتنا الإعلانية في مطار دبي الدولي على الوصول إلى شريحة أوسع من العملاء فحسب، بل تعكس أيضاً التزامنا بمواكبة رؤية الإمارات المستقبلية، وحرصنا على تقديم تجارب استثنائية تلبي تطلعات عشاق التميّز في عالم السيارات بالمنطقة."

ترسّخ أومودا وجايكو حضورها العالمي من خلال أكثر من 300 صالة عرض منتشرة في أنحاء أوروبا، ونمو سنوي قياسي بنسبة 370% في مبيعات السيارات الكهربائية الجديدة، إلى جانب توسّعها السريع في أميركا اللاتينية وآسيا. ولا تكتفي العلامة بتوسيع انتشارها، بل ترسي أيضاً معايير جديدة في السرعة، والحجم، والتفاعل الاستراتيجي مع الأسواق. ومن مطار دبي الدولي، حيث تنطلق للترويج لهويتها العالمية، تبدأ الشركة فصلاً واعداً في رحلتها الناجحة بدولة الإمارات.

نبذة عن أومودا وجايكو

تُعدّ أومودا وجايكو علامة سيارات من الجيل الجديد تابعة لشركة شيري العالمية، وتهدف إلى إعادة رسم ملامح مستقبل التنقّل الذكي والمستدام. ترتكز فلسفتها على الابتكار، والتصميم حسب الطلب، والتعاون الإبداعي، لتلبّي تطلّعات العملاء حول العالم ممّن ينشدون التفرد، والتواصل الدائم، وحرية التنقّل بلا قيود.

تركّز أومودا على إنتاج سيارات حضرية مستقبلية تتميّز بالتكنولوجيا المتقدّمة والتصميم العصري، في حين تتخصّص جايكو في سيارات الدفع الرباعي الفاخرة المستوحاة من روح الطرقات الوعرة، حيث تلتقي القوّة بالأناقة في تناغم فريد. معاً، تشكّل أومودا وجايكو منظومة عالمية رائدة في مجال التنقّل، تقدّم حلولاً ذكية وآمنة ومصمّمة بعناية لتواكب تطلّعات المستكشفين العصريين وأنماط الحياة المتجدّدة. وتشمل المجموعة الحالية طرازات مثل أومودا C5، وجايكو J7، وجايكو J8، بالإضافة إلى الطرازات المرتقبة مثل أومودا C7، وجايكو J5، وسلسلة SHS الجديدة القادمة.

في إطار التزامها طويل الأمد تجاه المنطقة، أنشأت أومودا وجايكو مركزاً حديثاً لتوزيع قطع الغيار في منطقة جافزا، يمتدّ على مساحة 12,000 متر مربع، ويُعدّ الأكبر من نوعه لقطع غيار السيارات الصينية في الشرق الأوسط. ويُساهم هذا المركز في تعزيز الخدمات اللوجستية الإقليمية وتوفير خدمات ما بعد البيع بسرعة وموثوقية. وبفضل شراكتها الاستراتيجية مع شركة ميرسك، تمكّنت أومودا وجايكو من رفع جهوزيتها التشغيلية في مجال اللوجستيات وخدمات ما بعد البيع داخل دولة الإمارات، مع ضمان توفّر قطع الغيار بنسبة 100% وتسليمها خلال فترة قياسية تتراوح بين 24 و48 ساعة.

في دولة الإمارات، تتولّى كل من أوتورن، وماهي خوري أوتوموتيف، وكلداري مهام التوزيع الرسمي لسيارات أومودا وجايكو في دبي، وأبوظبي، والإمارات الشمالية على التوالي، ما يضمن دخولاً سلساً إلى السوق المحلية وتجربة عملاء متميّزة تغطي مختلف أنحاء الدولة.

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