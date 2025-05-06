الإمارات العربية المتحدة، احتفلت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم وبحضور معالي كريستوف داربيلاي، مستشار الدولة ورئيس دائرة الاقتصاد والتعليم في حكومة كانتون فاليه، وسعادة الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبه، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الإتحاد السويسري، وسعادة عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتخريج الدفعة الأولى من المهندسين الإماراتيين من برنامج تطوير المهارات القيادية الفنية التخصصي الأول من نوعه في العالم، حيث أقيم حفل التخرج في مدينة سيير في سويسرا.

حيث عمل المشاركون في البرنامج على دراسة وتصميم حلول مبتكرة لتطوير عمليات قسم إدارة الكربون والموانئ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، من خلال تطبيق معارفهم التقنية على التحديات الصناعية العملية. وقدّم كل مشارك أطروحة بحثية خاصة به وعرض نتائجها خلال حفل التخرج. كما شهد الحفل تدشين الإصدار الأول من كتاب تخصصي شامل، يوثق مسيرة الشركة الرائدة في صناعة أقطاب الكربون، ليشكّل مرجعاً فنياً ومعرفياً يعكس عمق خبرات شركة الإمارات العالمية للألمنيوم المتراكمة في هذا القطاع الحيوي.

وقالت سعادة الدكتورة حصة عبدالله أحمد العتيبة، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدى الاتحاد السويسري: "يعكس تخريج هؤلاء المهندسين الإماراتيين التزام دولة الإمارات وشركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتطوير مهارات عالمية المستوى للكوادر المواطنة من أجل دعم نمو قطاعنا الصناعي الوطني. وتؤكد إنجازاتهم في هذا البرنامج المتخصص على عمق التعاون البنّاء بين دولة الإمارات وسويسرا في دعم التعليم التقني والتميز المهني".

ومن جانبه، ذكر عبد الناصر إبراهيم بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: "تعتمد قدرتنا التنافسية العالمية ونمونا المستدام على القادة ذوي المهارات العالية والخبرات التقنية القوية. وقد أطلقنا هذا البرنامج لتمكين المهندسين الإماراتيين في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم من اكتساب المهارات الفنية اللازمة لدفع عجلة نمونا". وأضاف: "كانت العروض التقديمية المبتكرة التي قدّمها خريجونا متميزة، وأتطلع إلى رؤية التطبيق العملي لأفكارهم الواعدة".

وقال المهندس عامر المرزوقي، نائب الرئيس لعمليات الكربون والموانئ في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: “قمنا بتصميم وتطوير هذا البرنامج، الذي يمتد على مدار 35 أسبوعاً، وبالشراكة مع شركة R&D Carbon السويسرية المتخصصة في تقنيات تصنيع وتحليل أقطاب الكربون وخفض الانبعاثات. وقد حرصنا على أن يتضمن البرنامج خلاصة خبراتنا العملية الممتدة قرابة من 50 عاماً في هذا المجال الحيوي، بهدف نقل المعرفة التخصصية المتراكمة إلى جيل جديد من المهندسين الإماراتيين، من خلال منهج يجمع بين الأسس النظرية والتطبيق العملي، لإعداد قادة فنيين قادرين على تطوير الأداء وتعزيز التميز في العمليات الصناعية".

حيث تلتزم شركة الإمارات العالمية للألمنيوم بتنمية كوادرها البشرية من خلال البرامج التدريبية الفنية عالية المستوى التي يتم تطويرها وتنفيذها بالشراكة مع العديد من المؤسسات الأكاديمية المرموقة والجهات الدولية المتخصصة. كما يشارك نحو 2,500 موظف سنوياً في برامج التدريب الإداري التي تشمل الخريجين وصولاً إلى القيادات التنفيذية.

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