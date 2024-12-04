بلغ إجمالي الطلب حوالي 387 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي أكثر من مليار دولار أمريكي) من مستثمرين محليين وإقليميين ودوليين من المستثمرين الرئيسيين والفئتين الأولى والثانية، مع زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة ×2.1 (بما يشمل المستثمرين الرئيسيين) عند سعر الطرح النهائي، علمًا بأن الاكتتاب شهد مشاركة مستثمرين رفيعي المستوى، وحدوث تضخم محدود في الأوامر.

تلقى الاكتتاب دعمًا قويًا من المستثمرين من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية، ما ولّد طلبًا يزيد عن 236 مليون ريال عُماني (بما لا يشمل المستثمرين الرئيسيين) في الفئة الأولى، وأسفر عن زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة 4 أضعاف عن النسبة المخصصة للشريحة الأولى. سيتم تخصيص 19.95% من الطلبات المقدمة من المؤسسات العُمانية في الفئة الأولى؛ أما طلبات المستثمرين من المؤسسات الدولية فستُخصص على أساس تقديري للمستثمرين المختارين من بين أفضل المؤسسات.

تلقى الاكتتاب دعمًا من أكثر من 35700 مكتتب من الأفراد، ما ولد طلبًا يقدر بـ 95 مليون ريال عُماني في الفئة الثانية، وأسفر عن زيادة الطلب على الاكتتاب بنسبة ×1.3.

تعكس النتائج القوية للاكتتاب تأييدًا قويًا لجودة القيمة التي تقدمها أوكيو للصناعات الأساسية، والتي ترتكز على محفظة جذابة ومتنوعة، مع قدرة على توفير فرص نمو مستدامة وإضافة قيمة في سوق يتسم بالتطور المستمر .

صلالة، عُمان: أعلنت شركة أوكيو للصناعات الأساسية (المنطقة الحرة بصلالة) ش.م.ع.ع (قيد التحوّل) ("أوكيو للصناعات الأساسية" أو "الشركة")، شركة الإنتاج المتكامل الوحيدة في سلطنة عُمان للميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، عن تحديد السعر النهائي للسهم عند 111 بيسة، وذلك بعد استكمال عملية بناء الأوامر والاكتتاب العام الأولي ("الاكتتاب" أو "الطرح") بنجاح.

تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأعلى من النطاق السعري بين 106 و111 بيسة للسهم، مما يعكس مستوى الطلب القوي من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، سواء من المؤسسات أو الأفراد، والتزام مؤكد من أربع مستثمرين رئيسيين بالاكتتاب بنسبة 30% من أسهم الطرح بالسعر النهائي للسهم، إلى جانب تسجيل مشاركة من مستثمرين رفيعي المستوى، وتأثر محدود بالتغيرات الطفيفة في سعر السهم في دفتر الأوامر في حين ضمت قائمة المستثمرين الرئيسيين - وفق الترتيب الأبجدي - الشركة السعودية العُمانية للاستثمار، وهي كيان مملوك بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية وصندوق الحماية الاجتماعية العُماني وفالكون للاستثمارات ذ.م.م، وهي إحدى الشركات التابعة لجهاز قطر للاستثمار، ومؤسسة الخليج للاستثمار.

بلغ إجمالي الطلب على الطرح العام الأولي 387 مليون ريال عُماني (ما يزيد عن مليار دولار أمريكي)، حيث ساهم المستثمرون من المؤسسات في الفئة الأولى بمبلغ 236 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 613 مليون دولار أمريكي)، بينما ساهم المستثمرون الأفراد في الفئة الثانية بمبلغ وقدره 95 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 247 مليون دولار أمريكي). كما بلغت مساهمة المستثمرين الرئيسيين ما يزيد عن 56 مليون ريال عُماني (ما يعادل حوالي 147 مليون دولار أمريكي).

وبهذه المناسبة صرح خالد خلفان العاصمي، الرئيس التنفيذي لشركة أوكيو للصناعات الأساسية، قائلًا:

"إن اعتراف المستثمرين بقوة أعمالنا ورؤيتنا الواضحة للنمو يعكس ثقتهم العميقة في قدرتنا على تحقيق التحول والنمو المستدام. هذا الدعم واسع النطاق، من داخل عُمان وخارجها، يؤكد مكانتنا كمحرك رئيسي للتطور ونحن نمضي قدمًا نحو مرحلة جديدة كشركة مدرجة في بورصة مسقط."

من جانبه، قال علي اللواتي، رئيس مجلس إدارة أوكيو للصناعات الأساسية "إن الطلب الاستثنائي على أسهمنا واستكمال عملية بناء الأوامر بنجاح يبرهنان على ثقة المستثمرين الراسخة برؤية أوكيو للصناعات الأساسية وإمكاناتها اللامحدودة للنمو. هذه اللحظة التاريخية ليست مجرد إنجاز بل خطوة جريئة نحو المستقبل وتحقيق النمو المستدام في سوق متغير. نحن على أعتاب مرحلة جديدة كشركة مدرجة، ملتزمون بمواصلة مسيرة التميز والابتكار وتوسيع آفاق الصناعات التي نخدمها."

هذا وشهدت الفئتان الأولى والثانية زيادة في الطلب على الاكتتاب، بنسبة ×4.2 و×1.3 على التوالي، مع تضخم محدود للأوامر، وسط دعم قوي ومشاركة واسعة من المستثمرين رفيعي المستوى، المحليين والإقليميين والدوليين على حدّ سواء. علمًا بأنه سيُخصص للمستثمرين من المؤسسات العُمانية من الفئة الأولى 19.95% من طلباتهم، أما المستثمرون من المؤسسات الدولية فستحدد النسبة المخصصة لهم على أساس تقديري. أما بخصوص المستثمرين من الفئة الثانية المخصصة لصغار المستثمرين، فسيخصص لهم 100% من طلباتهم، ما يصل إلى 30,000 سهم ومن ثم 29.269% من طلبهم لما يتجاوز هذا الرقم كما سيخصص لكبار المستثمرين من الأفراد 72.817% من طلباتهم.

تم طرح ما يقارب 1.69 مليار سهم عادي، تمثل 49% من رأس المال المصدر لأوكيو للصناعات الأساسية، للمستثمرين. وستحتفظ شركة أوكيو ش.م.ع.م ("أوكيو") بالنسبة المتبقية البالغة 51% من رأس مال الشركة فور استكمال عملية الطرح العام الأولي.

عند الإدراج، من المتوقع أن تبلغ القيمة السوقية لأوكيو للصناعات الأساسية 384 مليون ريال عُماني (ما يعادل مليار دولار أمريكي).

من المتوقع أن تبدأ أسهم أوكيو للصناعات الأساسية التداول في بورصة مسقط بتاريخ 15 ديسمبر 2024 أو حواليه، تحت الرمز "OQBI" ورقم تعريف الأوراق المالية الدولي OM0000009908

###عن أوكيو للصناعات الأساسية

تعد أوكيو للصناعات الأساسية شركة الإنتاج المتكامل الوحيدة في سلطنة عُمان للميثانول والأمونيا ومنتجات الغاز البترولي المسال، والتي تشمل البروبان والبوتان والمكثفات والغاز البترولي المسال الذي يباع محليًا في شكل غاز الطهي.

تنشط الشركة في مختلف مراحل سلسلة القيمة للغاز الطبيعي، حيث تشغّل ثلاثة مصانع متطورة بطاقة إنتاجية اسمية إجمالية تبلغ 1,816 ألف طن سنويًا. وتقع هذه المصانع في المنطقة الحرة بصلالة جنوب سلطنة عُمان، على مقربة من ميناء صلالة، وهو الأكبر في السلطنة ويُعد بوابة رئيسية للأسواق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا. وتقوم مصانع الشركة بمعالجة الغاز الطبيعي المشبع والخفيف الذي يتم توريده بموجب اتفاقيات طويلة الأجل تم إبرامها مع شركة الغاز المتكاملة من خلال شبكة نقل الغاز الطبيعي التي تديرها شركة أوكيو لشبكات الغاز، وهي شركة تابعة لشركة أوكيو. باستثناء جزء صغير من الغاز البترولي المسال الذي يتم بيعه محليًا في شكل الغاز البترولي المسال (غاز الطهي)، يتم بيع جميع منتجات الشركة وفقا لاتفاقيات شراء حصرية طويلة الأجل مع شركة أوكيو للمتاجرة لتقوم بتصديرها إلى الأسواق الاستهلاكية، ونتحدث هنا بشكل أساسي عن قارة آسيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبدرجة أقل، أوروبا وأفريقيا.

-انتهى-

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