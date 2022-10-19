في احتفال بيوم المرأة العمانية بالدقم

مسقط: وقعت أوكيو -المجموعة العالمية المتكاملة للطاقة- مذكرة تفاهم مع جمعية المرأة العمانية بمسقط؛ لدعم وتمكين المرأة والطفل في محافظة الوسطى، وذلك بمناسبة احتفال مجموعة أوكيو بيوم المرأة العمانية الذي أقيم في ولاية الدقم.

وتولّى توقيع مذكرة التفاهم صاحبة السمو السيدة علياء بنت ثويني آل سعيد رئيسة جمعية المرأة العمانية بمسقط، راعية احتفال أوكيو بيوم المرأة العمانية، وصابرين بنت فاضل البكري الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأوكيو.

وتأتي مذكرة التفاهم هذه تجسيدا للمسؤولية الاجتماعية التي تضطلع بها مجموعة أوكيو، وفي إطار حرصها على تقديم برامج ومشاريع مجتمعية ذات طابع مستدام من خلال دعم وتمكين جمعيات المرأة العمانية بمحافظ الوسطى.

وتنصّ مذكرة التفاهم على رعاية الأنشطة والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة بمحافظة الوسطى قياديًا واقتصاديًا واجتماعيًا، بجانب دعم برامج تعزيز القيم الذاتيّة ومهارات التواصل الاجتماعي، وبرامج تنمية قدرات التفكير الإبداعي، ودعم الطفل.

وستعمل مذكرة التفاهم على توفير إطار عمل تستطيع مجموعة أوكيو وشركاتها العاملة بالدقم وجمعية المرأة العمانية بمسقط من خلاله التعاون، وتحقيق الأهداف المنشودة والرؤى المشتركة بينهما، وبناء علاقات تعاون متبادلة في المجالات الحياتية المتعددة لتحقيق المصلحة العامة

وستقوم جمعية المرأة العمانية بمسقط بتقديم المقترحات لتنفيذ المشاريع في العديد المجالات بهدف تقديم مجموعة أوكيو التمويل لتنفيذ كل مشروع على حدة؛ وفق دراسة شاملة ووافية عن المشاريع والمجالات المقترحة.

وتتيح مذكرة التفاهم هذه الشركات التابعة لمجموعة أوكيو والعاملة بمنطقة الدقم كشركة المرافق المركزية والشركة العمانية للصهاريج(OTTCO) ، الاستفادة من هذه

المقترحات والدراسات والمشاريع المستقبلية التي ستقدمها جمعية المرأة العمانية بمسقط لدعم المرأة والطفل في محافظة الوسطى.

وألقت صابرين بنت فاضل البكري الرئيس التنفيذي للشؤون المالية بأوكيو كلمة في الاحتفال أكدت فيها بأن المجموعة لا تألو جهدا في تعزيز دور الجمعيات التطوعية التي تسهم في الارتقاء بمجالات العمل الاجتماعي؛ وخاصة المتعلقة بالمرأة والطفل ضمن برنامجها للاستثمار الاجتماعي، ومن هذا المنطلق تحظى المرأة والطفل في محافظة الوسطى باهتمامات المجموعة؛ وما توقيع مذكرة التفاهم اليوم، إلا جزء من هذا الاهتمام الذي نتطلع إلى أن يغطي العديد من المجالات التي من شأنها تمكين المرأة والطفل في ولايات المحافظة.

وكرمت راعية الحفل عددا من الموظفات العاملات في الشركات التابعة لمجموعة أوكيو؛ احتفاء بمساهماتهن ودورهن في مواقع العمل بمحافظة الوسطى.

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حول أوكيو

تعد "أوكيو" شركة عالمية متكاملة تعمل في مجال الطاقة والبتروكيماويات، تأصلت جذورها في سلطنة عمان وتتمتع بحضور قوي في 17 دولة، تغطي عمليات الشركة سلسلة القيمة الكاملة بدءًا من الاستكشاف والإنتاج مروراً بالنقل والتخزين والمصافي والبتروكيماويات وصولاً إلى المنتجات النهائية وتوزيعها وتسويقها في أكثر من 60 دولة حول العالم وهو ما يجعل أوكيو إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة.

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