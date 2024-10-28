دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت شركة أوكتا العقارية بالتعاون مع علامة الأزياء العالمية إيلي صعب عن إطلاق مشروع "لا مير من إيلي صعب" السكني الفاخر، الذي يتميز بتصميم إيلي صعب الفريد. ليكون هذا المشروع أول مشروع يحمل علامة "إيلي صعب" في جزيرة المرجان برأس الخيمة، وتم تطويره بواسطة شركة آرتي للتطوير العقاري.

يعد مشروع "لا مير من إيلي صعب" تُحفة معمارية فريدة على الواجهة البحرية لجزيرة المرجان. يضم المشروع ثلاثة أبراج متصلة بسلاسة عبر طوابق متعددة، مع لاونج مزدوج ومجموعة متنوعة من المرافق الأنيقة، ويتكون المشروع من 355 وحدة سكنية تتراوح مساحتها بين 874 و 14,484 قدم مربع.

تم تصنيف هذه الشقق إلى عشر فئات سكنية مختلفة من الشقق المكونة من غرفة نوم واحدة إلى الشاليهات والفلل، وتسعة شقق حصرية من فئة البنتهاوس التي تتراوح مساحتها بين 10,453 و 14,484 قدم مربع. توفر كذلك الوحدات السكنية ذات التصاميم الداخلية الفريدة التي تجسد رؤية المصمم العالمي إيلي صعب، وتمزج بين التطور والأناقة والأسلوب الخالد الذي يتميز بهِ المصمم، تجربة معيشية فريدة من نوعها تكملها قطع مميزة من مجموعة اثاث إيلي صعب ميسون.

سيضم مشروع "لامير من إيلي صعب" مجموعة رائعة من مرافق الراحة التي ستعزز تجربة المعيشة للمقيمين في الطابق الأرضي حصرياً، وستستمتع العائلات بنادي مخصص للأطفال وحمام سباحة داخلي يمتد على مساحة 2,553 قدم مربع، بالإضافة إلى منطقة لعب خارجية وحمام سباحة للأطفال. كما تحتوي المرافق كذلك على منتجعات صحية للرجال والنساء بمساحات تبلغ 1,058 قدم مربع و1,107 قدم مربع، بالإضافة إلى صالة رياضية مجهزة بمساحة 3,124 قدم مربع وحمام سباحة كبير يمتد على 4,837 قدم مربع.

يقع كذلك سيرينيتي بارك في الطابق الأول، ويتميز بمساحته الواسعة التي تبلغ 10,266 قدمًا مربعًا من المناظر الطبيعية، ويوفر مساحة مميزة للاسترخاء. بينما يضيف اللاونج الفاخر لمسة من الأناقة إلى المساحة التي تبلغ 1,271 قدم مربع. أما في الطابقين الثاني والثالث، تقع حديقة لينك التي تمتد على مساحة 8,884 قدم مربع، مما يخلق اتصالاً سلسًا بين المساحات الداخلية والخارجية على حدِ سواء.

بينما يمكن للمقيمين في الطابق الثامن عشر الاستمتاع بصالة سكاي جيم الرياضية، ومساحة سكاي للعمل المشترك، وسكاي لاونج، بالإضافة إلى حمام سباحة وسطح سكاي المذهل بمساحة تبلغ 7,522 قدم مربع، حيث تلبي هذه المرافق المصممة بعناية احتياجات الترفيه واسلوب الحياة الفاخر، مما يخلق تجربة مجتمعية متكاملة للمقيمين.

بهذا الصدد، صرحَ إيلي صعب جونيور، الرئيس التنفيذي لمجموعة إيلي صعب: "يعكس مشروع "لا مير من إيلي صعب" التزامنا بتوسيع نطاق علامتنا التجارية في سوق العقارات الفاخرة وتقديم تجربة معيشية حصرية على طراز المنتجع في رأس الخيمة. خاصةً مع نمو المنطقة وتحولها إلى وجهة ترفيهية ومنتجع رائد، فإن هذا التطور يجلب أسلوب حياة إيلي صعب المميز، مع احتضان الطابع الفريد لمحيط رأس الخيمة."

بدورهِ قال لاليت جويل، المدير العام لشركة آرتي للتطوير العقاري: "يسرنا التعاون مع علامة إيلي صعب التجارية الشهيرة لتطوير مشروع "لا مير من إيلي صعب" في جزيرة المرجان. تعتمد شراكتنا في تطوير هذا المشروع على قيمنا الأساسية والتزامنا الثابت بالتميز والجودة ومعايير المعيشة الفاخرة".

كما اضافَ فواز الصوص، الرئيس التنفيذي لشركة أوكتا العقارية: "بصفتنا الشريك الحصري للمبيعات والتسويق لهذا المشروع الفاخر على الواجهة البحرية في جزيرة المرجان، نؤكد ان مشروع "لا مير من إيلي صعب" الاستثنائي سيصبح إضافة قيمة إلى معالم الجزيرة، وسيضفي تصميمه الفريد لمسة انيقة للواجهة البحرية من خلال تصميمهُ المتميز".

الجدير بالذكر أن مشروع "لا مير من إيلي صعب" يعتبر علامة فارقة في جذب المساكن ذات العلامات التجارية الشهيرة إلى جزيرة المرجان، المعروفة بنموها الديناميكي ومجتمعها النابض بالحياة. كما سيعزز المشروع الجاذبية العالمية للجزيرة، حيث يوفر للمقيمين أسلوب حياة هادئ على شاطئ البحر مع إطلالات بانورامية رائعة ومرافق فاخرة. ويمثل المشروع تحفة فنية معمارية فريدة تجمع بين سحر الحياة على الشاطئ وفخامة تصاميم إيلي صعب العالمية، التي تُعد رمزاً للأناقة والرقي والتفرد. يتيح المشروع للسكان تجربة معيشية استثنائية، مع إطلالات خلابة ومرافق تضفي رونقاً مميزاً على حياتهم اليومية.

بدأت أعمال البناء في مشروع "لا مير من إيلي صعب" في الربع الثالث من عام 2024، ومن المتوقع أن يتم تسليم المشروع في الربع الأول من عام 2028.

لمزيد من المعلومات حول مشروع "لا مير إيلي صعب" السكني، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.octaproperties.com

نبذه عن آرتي للتطوير العقاري

آرتي هي شركة تطوير عقاري فاخرة بارزة في الإمارات العربية المتحدة، تتمتع بمحفظة متنوعة وسريعة التوسع، وتقدم مجموعة واسعة من الحلول العقارية على مستوى عالمي للعملاء والمستثمرين. تتخصص آرتي في تخطيط وتصميم المشاريع الرائدة باستخدام أفضل الممارسات في الصناعة، بالتعاون مع شركات هندسية ومعمارية من الطراز العالمي. تبرز آرتي بفضل تقديمها مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المخصصة والحلول الشخصية، وتستند إلى مبادئ الشفافية والالتزام والجودة والتميز كقيم توجيهية في جميع مشاريعها التطويرية والتي يتم التخطيط لها.

نبذه عن إيلي صعب

تأسست دار إيلي صعب عام 1982 في بيروت. منذ ذلك الحين، حقق إيلي صعب العديد من الإنجازات البارزة، حيث كانت أول دار أزياء لبنانية تحظى بالاعتراف من قبل كاميرا نازونالي ديلا مودا في روما عام1997 - Camera Nazionale della Moda في روما عام 1997، وكان من بين الأعضاء الأوائل الدوليين الذين تم قبولهم في نقابة تشامبر للأزياء المرموقة في عام 2003 - Chambre Syndicale de la Haute Couture في عام 2003. تتميز دار إيلي صعب ببراعتها الاستثنائية وجاذبيتها الخالدة، وهي تعتبر واحدة من أهم بيوت الأزياء الراقية عالميًا، التي تفضلها المشاهير والملوك والشخصيات العامة على حد سواء.

تمتلك العلامة ورش عمل في أبرز عواصم الموضة مثل باريس وميلانو ولندن ولبنان، بالإضافة إلى أكثر من مئة متجر في جميع أنحاء العالم. تواصل العلامة توسيع نطاقها لتصبح واحدة من العلامات الرائدة في مجال أسلوب الحياة الفاخرة، حيث تقدم تشكيلات متنوعة تشمل الملابس الجاهزة، وفساتين الزفاف، والإكسسوارات، والنظارات، وملابس الأطفال، والساعات، والعطور. كما أسس إيلي صعب في عام 2019 شركة "ميزون"، التي تقدم مجموعات فاخرة ومميزة من الأثاث والتصميمات الداخلية الحصرية للمشاريع العقارية العالمية.

نبذة عن أوكتا العقارية:

أوكتا العقارية تبرز كشركة رائدة في قطاع تطوير واستثمار العقارات في الإمارات العربية المتحدة، حيث تتفرد بتقديم مشاريع فاخرة تتميز بالتصميم المبتكر والجودة العالية. بفضل خبرتها التي تزيد عن 20 عامًا وتجمعها مع أبرز المطورين في دبي، تسعى أوكتا باستمرار لتحقيق الابتكار في كل جوانب التطوير العقاري، من التخطيط والتصميم إلى التسويق وإدارة المشاريع. تأسست الشركة على يد فريق من الخبراء المتميزين الذين يتمتعون بشبكات واسعة في القطاع، مما يسمح لها بتقديم حلول متقدمة تتمتع بالكفاءة وتعزز من الاستدامة والربحية للمستثمرين. من خلال التزامها الدائم بالجودة والابتكار، تحافظ أوكتا على مكانتها كمحدثة للمعايير في السوق، وتستمر في إعادة تعريف مفهوم العيش الفاخر والمستدام في الإمارات العربية المتحدة.

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