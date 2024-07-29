دبي، الإمارات العربية المتحدة - تسعى شركة "أورينت" للوساطة المالية، الرائدة في مجال التداول المالي عبر الانترنت، إلى تعزيز تجربة المستثمرين من خلال توفير خيارات سريعة وسهلة ومرنة لسحب الأموال. وفي هذا السياق، قال سراج خان، المدير العام لشركة "أورينت فاينانس": ”تولي شركات الوساطة المالية الأولوية القصوى للراحة والسرعة في عملية سحب الأموال، واللذين يشكلان عاملين رئيسيين يساهمان في تنامي شعبية حسابات التداول الخاصة بالعملاء. فالقدرة على الوصول السريع إلى الأموال وتحويلها دون عوائق بيروقراطية حظيت بأصداء إيجابية لدى جميع المستثمرين، بصرف النظر عن مستوى الخبرة. وتتماشى هذه العمليات، كونها تتم في الوقت الفعلي، مع الطبيعة السريعة لاستراتيجيات الاستثمار الحديثة. بالتالي، تعدّ هذه الخيارات ضرورية لتزويد المستثمرين بتجربة سلسة وسريعة".

وقد كشفت سلطة دبي للخدمات المالية، أن قطاع التداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط يشهد نموًا هائلاً، حيث من المتوقع أن تصل قيمته إلى تريليون دولار أمريكي بحلول العام 2025. وبفضل هذا النمو، تحظى حسابات التداول عبر الإنترنت بشعبية متزايدة بين المستثمرين، لا سيما مع تقدم التقنيات الرقمية وتكاملها. يمكن للمستخدمين الذين يمتلكون حسابات تداول المشاركة في تداول العملات، وصناديق الاستثمار المشتركة، والسلع، وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة. وقد شهد سوق الإمارات العربية المتحدة نموًا إيجابيًا على مدى السنوات الماضية، ما أدى إلى زيادة بنسبة 9 بالمائة في أعداد المتداولين .

الحاجة إلى عمليات سحب سهلة للأموال

بخلاف ما كان يحدث في الماضي، يتولى الوسطاء حالياً إدارة حسابات التداول لتزويد المستثمرين بتجربة تداول مثالية عبر الإنترنت. وقد ظهر مؤخراً اتجاه مهم، إذ أصبح المستثمرون ينجذبون أكثر فأكثر إلى حسابات التداول التي تتيح عملية سحب سلسة للأموال. ويُعزى هذا التحول إلى التحديات التي يواجهها الكثير من المستثمرين عند إغلاق حسابات التداول وسحب الأموال، ما كان يفضي إلى شعورهم بالاستياء. وتساهم عدة عوامل في جعل سحب الأموال من حسابات التداول عملية صعبة. إذ ترتبط بعض حسابات الاستثمار بإرشادات أو قيود محددة فيما يتعلق بقيمة المبلغ المتاح للسحب وتوقيته، والتي قد تستند إلى نوع الاستثمار أو مدته أو الاتفاقيات التعاقدية مع الوسطاء. بالإضافة إلى ذلك، غالبًا ما تنطوي التداولات على فترة تسوية تتم خلالها معالجة العمليات وإتمامها. تختلف هذه الفترة حسب نوع الاستثمار والسوق، ما يجعل الأموال غير متاحة للسحب مؤقتًا.

التحكم والراحة

تساهم حسابات التداول، كحساب "أورينت فاينانس"، الذي يتيح سحب الأموال بسهولة، بتمكين المستثمرين من التكيف بسرعة مع تغيرات السوق، ويوفر المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص الجديدة أو تخفيف الخسائر على الفور. كذلك، يطالب المستثمرون بمزيد من التحكم في أصولهم المالية. ويرحّب المستثمرون الجدد، الذين يقدّرون الاستقلالية في إدارة محافظهم المالية بشكل خاص، بالقدرة على سحب الأموال بسرعة، ما يعزز رضاهم بشكل عام. علاوة على ذلك، فإن منصات التداول التي تعطي الأولوية للواجهات سهلة الاستخدام وعمليات السحب الخالية من المتاعب تُسجّل رضا أعلى للمستخدمين.

وتشهد الصناعة المالية تطورًا ملحوظاً، كما يتضح من تزايد عدد المستثمرين الذين يختارون حسابات التداول ذات عمليات سحب الأموال المبسطة. ويُعزى تفضيل هذه الحسابات إلى التقارب بين السرعة والمرونة وتحسين تجربة المستخدم والتقدم التكنولوجي والخدمات المعززة، الذي أصبح عاملًا محورياً في المجال الاستثماري.

#بياناتشركات

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية والسياسية، سجل هنا